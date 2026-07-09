Odyseja pod ostrzałem! Prawie 700 tys. łapek w dół pod zwiastunem filmu

Emocje wokół Odysei zdają się nie słabnąć. Zwiastun filmu zdobył prawie 700 tys. łapek w dół.

Odyseja jeszcze nie weszła do kin, a już musi mierzyć się z niemałym hejtem. Głównie wynika to z obsady filmu. Nolan bowiem postawił bowiem na różnorodność, a nie zgodność z materiałem źródłowym. Dlatego właśnie Internautom bardzo nie spodobał się fakt, że w Helenę Trojańską wcieli się Lupita Nyong’o, której talentu nie brakuje, ale niestety jest pochodzenia kenijskiego. Drugim najbardziej krytykowanym członkiem obsady jest natomiast Elliot Page. Przez długi czas w Internecie krążyły plotki, że wcieli się on w Achillesa, dlatego też wytykano, że nie posiada on aparycji, aby wcielić się w tą postać. Ostatecznie okazało się, że Page zagra Sinona, czyli greckiego wojownika i krewnego Odyseusza. Odyseja cały czas wzbudza nie małe emocje, co widać po zapowiedziach filmu.

Odyseja pod odstrzałem

Ostatni zwiastun Odysei, który zadebiutował 1 lipca, ma zdecydowanie o wiele więcej hejterów niż fanów. Zapowiedź filmu Nolana została na ten moment obejrzana 6,3 mln razy. Materiał zdobył 73 tys. łapek w górę oraz aż 672 tys. łapek w dół (liczba ta wciąż rośnie). Żaden film w karierze Nolana nie zdobył aż tyle dezaprobaty. Ciężko jednak stwierdzić, czy ta krytyka odzwierciedla autentyczne odczucia widzów, czy wynika ona niezadowolenia z obsady. Odysei daleko jednak do pamiętnej Śnieżki, której zwiastun zdobył aż 2,4 mln (!) łapek w dół.

Epicka obsada superprodukcji Nolana

W Odysei Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. W filmie wystąpią: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (wg plotek: Achilles), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

O czym opowiada Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

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Źródło: youtube.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne