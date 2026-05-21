Pierwsze zdjęcia z planu The Batman Part II. Prace nad filmem trwają w Anglii

Prace na planie wyczekiwanego filmu The Batman Part II w końcu się rozpoczęły, a my otrzymaliśmy pierwsze zdjęcia zza jego kulis.

Po wielu opóźnieniach i przetasowaniach w dacie premiery, nareszcie ruszyły prace na planie filmu The Batman Part II. Poznaliśmy już trzon obsady produkcji Matta Reevesa. Teraz, do sieci trafiły pierwsze zdjęcia, przedstawiające postępy w realizacji projektu i sugerujące nam nieco więcej na temat jego fabuły.

Co przedstawiają nowe materiały?

Prace nad The Batman Part II oficjalnie rozpoczęły się w Liverpoolu w Anglii. Na pierwszych zdjęciach, które trafiły do Internetu, widzimy uszkodzony radiowóz Gotham City Police Department. Co więcej, przednia szyba pojazdu jest rozbita, a cały samochód pokrywa warstwa lodu i śniegu. Widać jednak, że jest to bardzo wczesny etap przygotowań i możliwe, że są to nawet zdjęcia kaskaderskie realizowane przez drugą ekipę jeszcze przed rozpoczęciem głównych zdjęć w nadchodzących tygodniach.

Ośnieżony radiowóz nie mówi nam zbyt wiele na temat fabuły filmu. Części fanów może jednak sugerować pojawienie się kultowego wroga Batmana, Mr. Freeze’a. W końcu zdjęcia nie są realizowane zimą, więc akcja filmu raczej nie przeniesie nas w ten okres. To z kolei pozostawiałoby nas ze wspomnianym złoczyńcom, choć to tylko plotka.

Z ciekawostek warto dodać, że radiowóz stoi obecnie przed St George’s Hall. W tym miejscu kręcono dużą scenę pogrzebu z The Batman.

Co wiemy o The Batman Part II?

Za reżyserię ponownie odpowiadać ma Matt Reeves. Ze scenariuszem pomógł mu z kolei Mattson Tomlin. Ważną informacja jest, że opierać ma się na komiksie Batman: Długie Halloween. Po parunastu przesunięciach premiera filmu na chwile obecną zaplanowana jest na 1 października 2027 roku.

Reeves niedawno oficjalnie potwierdził plotki, które krążyły w sieci od kilku tygodni. Scarlett Johansson, Sebastian Stan oraz Charles Dance dołączyli właśnie do uniwersum DC. Johansson oraz Stan wcielą się w małżeństwo, czyli Gildę Gold oraz Harveya Denta. Dance sportretuje z kolei Christophera Denta. Ostatnio dołączyli do nich Brian Tyree Henry i Sebastian Koch.

W nadchodzącym filmie do swoich ról powrócą Robert Pattinson (Bruce Wayne/ Batman), Jeffrey Wright (James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) oraz Colin Farrell (Pingwin). Nie obyło się jednak bez niespodzianek. Reeves ujawnił także, że na ekranie ponownie zobaczymy Jayme Lawson oraz Gila Pereza-Abrahama.

Źródło: ComicBookMovie