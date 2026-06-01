Straszny film 6 z finałowym zwiastunem. Absurd goni absurd

Straszny film 6 zachęcą do kupna biletów po raz ostatni przed premierą. W sieci zawitał finałowy zwiastun długo wyczekiwanej komedii.

Wszyscy fani komedii już za parę dni będą mieli swoje święto. 5 czerwca do kin na całym świecie wejdzie szósta odsłona Strasznego filmu. Nie musicie się bać, że produkcja będzie w jakikolwiek sposób poprawna politycznie. Twórcy zapowiedzieli, że Straszy film 6 będzie się wyśmiewał ze wszystkiego i wszystkich bez żadnych ograniczeń. Tytuł będzie oczywiście wyśmiewał inne horrory, takie jak Uciekaj!, Midsommar, Kod zła, Nie!, Grzesznicy, Krzyk czy Koszmar minionego lata. Co ciekawe, Straszny film 6 sparodiuje również najnowszą biografię o Michaelu Jacksonie.

Finałowy zwiastun Strasznego filmu 6

Czy będzie to film absolutnie pozbawiony zdrowego rozsądku? Tak. Czy będziemy śmiać się na nim do rozpuku? Tak. Czy wybierzemy się na niego do kina? Zdecydowanie tak! Jeśli jednak macie wątpliwości, czy wybrać się na Straszny film 6 do kina, po prostu obejrzyjcie najnowszy zwiastun filmu.

Wszystko co powinniście widzieć przed seansem

Po trzynastu latach przerwy Straszny film powróci na wielki ekran. Straszny film 6 ma być nie tylko kolejną odsłoną kultowej franczyzy, ale również powrotem do korzeni, na który fani czekali od bardzo dawna. Po raz pierwszy od czasu Strasznego filmu 2 nad projektem ponownie pracują bracia Wayans. Marlon Wayans, Shawn Wayans i Keenen Ivory Wayans napisali scenariusz oraz zajęli się produkcją filmu. Przy scenariuszu pomagał im również Rick Alvarez. Za reżyserię odpowiada Michael Tiddes, znany ze współpracy z Marlonem Wayansem przy takich komediach jak Nawiedzony dom czy Pięćdziesiąt twarzy Blacka.

Do swoich ikonicznych ról powrócą Anna Faris jako Cindy Campbell, Regina Hall jako Brenda Meeks, Marlon Wayans jako Shorty Meeks oraz Shawn Wayans jako Ray Wilkins. Oprócz nich na ekranie ponownie zobaczymy między innymi Jona Abrahamsa, Lochlyna Munro, Dave’a Sheridana, Cheri Oteri i Chrisa Elliotta. W obsadzie znalazły się również nowe twarze, w tym Damon Wayans Jr., Heidi Gardner, Sydney Park czy Olivia Rose Keegan.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: youtube.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Straszny film 6