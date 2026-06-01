Lex Luthor w kultowej zbroi na nowym zdjęciu z planu kontynuacji Supermana

James Gunn opublikował nowe zdjęcia z planu sequela Supermana. Mamy pierwsze spojrzenie na ikoniczną zbroję Lexa Luthora.

Nadchodzący film Superman: Man of Tomorrow przyniesie bardzo wiele zmian w życiu tytułowego bohatera oraz jego przeciwnika Lexa Luthora. Reżyser filmu, James Gunn, jakiś czas temu ujawnił, że nasi bohaterowie będą zmuszeni zawrzeć niełatwy sojusz przeciwko „znacznie większemu zagrożeniu”, Brainiacowi. Aby wygrać ten pojedynek, Luthor będzie zmuszony wskoczyć w swój ikoniczny pancerz.

James Gunn na swoim Instagramie zamieścił właśnie nowe zdjęcie z planu Man of Tomorrow. Znalazł się na nim nie kto inny jak Lex Luthor (Nicholas Hoult) w kultowej zbroi znanej z komiksów. Jeśli na bieżąco śledzicie informacje związane z sequelem Supermana, najpewniej wiecie, że pancerz ten został pokazany na grafikach koncepcyjnych przy okazji ogłoszenia filmu Man of Tomorrow. Co ważne, kostium powstał przy użyciu praktycznych efektów specjalnych.

W Man of Tomorrow powraca na ekran David Corenswet jako Clark Kent / Superman, kontynuując swoją rolę z pierwszej części nowego DCU. Obok niego pojawi się Rachel Brosnahan jako Lois Lane, co potwierdza zaangażowanie kluczowych bohaterów znanych z filmu z 2025 roku. W obsadzie powróci również Nicholas Hoult jako Lex Luthor. Jednak jedną z bardziej interesujących nowości castingowych jest ujawnienie, że Lars Eidinger wcieli się w postać Brainiaca, jednego z najgroźniejszych przeciwników Supermana z kart komiksów, inteligentną androidową istotę z planety Colu, znaną z tego, że kolekcjonuje wiedzę i planuje dominację nad światem.

James Gunn pełni w projekcie funkcje zarówno reżysera, jak i scenarzysty, a także współproducenta wraz z Peterem Safranem, czyli duetem stojącym za strategicznym kierunkiem DC Studios. Film ma wejść w fazę zdjęć wiosną kwietniu 2026 roku. Superman: Man of Tomorrow ma trafić do kin 9 lipca 2027 roku.

Jeśli chodzi o fabułę, James Gunn w wywiadach zdradził, że opowieść będzie bardziej złożona niż typowa konfrontacja dobra ze złem, a jednym z centralnych elementów historii ma być relacja między Supermanem i Lexem Luthorem, którzy, przynajmniej częściowo, będą musieli współpracować przeciwko znacznie większemu zagrożeniu.

Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne