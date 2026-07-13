Tom Cruise pod toną charakteryzacji znowu ratuje świat. Zwiastun Digger od twórcy Birdmana i Zjawy

W sieci zadebiutował oficjalny zwiastun czarnej komedii Digger. W nowym filmie Alejandro González Iñárritu Tom Cruise pojawia się w sporej charakteryzacji niczym w Jajach z tropiku z 2008 roku.

Digger oficjalnie opisywany jest lakonicznie jako „komedia o katastrofalnych rozmiarach” i jest pierwszym anglojęzycznym dziełem Iñárritu od czasu Zjawy. Gwiazdą produkcji wytwórni Warner Bros. jest Tom Cruise, a partnerować na ekranie będą mu John Goodman, Sandra Hüller, Riz Ahmed, Emma D’Arcy, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons i Sophie Wilde.

Digg. Or Die. DIGGER. Only in theaters October 2. pic.twitter.com/lZLrdVpLQr — Tom Cruise (@TomCruise) July 13, 2026

Tom Cruise jako Digger. Ta rola da mu Oscara za rolę pierwszoplanową?

Tom Cruise po raz kolejny będzie ratował świat. Ale nie tak jak przyzwyczaił do tej pory, gdy wcielał sie w niezniszczalnego agenta Ethana Hunta w widowiskowej serii Mission Impossible i popisywał zapierającymi dech umiejętnościami kaskaderskimi. Aktor decydując się na występ w Digger najwyraźniej postanowił przełamać swój ekranowy wizerunek i tym razem zagra postać daleką od herosa kina akcji.

Amerykański gwiazdor w nowym filmie meksykańskiego reżysera wciela się w postać ekscentrycznego potentata naftowego Diggera Rockwella, który określany jest mianem „najpotężniejszego człowieka na świecie”. Jak wynika z zapowiedzi filmu, podejmuje się on misji ocalenia globu przed katastrofą ekologiczną i nuklearną, którą sam wywołał. W zwiastunie Digger widzimy Cruise’a postarzonego przez charakteryzację, z zaczesanymi na bok siwiejącymi włosami, wydatnym brzuchem i mówiącego z wyraźnym akcentem z Południa USA. Zgodnie z opisem fabuły, bohater „wyrusza na desperacką misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości, zanim wywołana przez niego katastrofa zniszczy wszystko”.

Kiedy premiera?

Digger w reżyserii Alejandro González Iñárritu trafi do polskich kin 2 października 2026 roku.

DIGGER – OFICJALNY ZWIASTUN

źródło: / ilustracja: materiały prasowe