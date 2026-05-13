Zwiastun Edycji Deluxe gry LEGO® Batman™: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza. Pierwsze spojrzenie na Jokera i Harley Quinn!

Warner Bros. Games opublikowało nowy zwiastun gry LEGO® Batman™: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza, promujący Edycję Deluxe, która oferuje znaczne rozszerzenie zawartości gry. Zamów Edycję Deluxe w przedsprzedaży już teraz, by otrzymać 72 godziny wczesnego dostępu, zaczynając od 19 maja.

Wszyscy właściciele przedsprzedażowej Edycji Deluxe otrzymają 72 godziny wczesnego dostępu do gry, zaczynając od 19 maja, przed premierą gry 22 maja. Czas rozpoczęcia może się różnić w zależności od platformy i regionu. Szczegóły u sprzedawcy.

Począwszy od premiery we wczesnym dostępie 19 maja, posiadacze Edycji Deluxe otrzymają dostęp do strojów, pojazdów i przedmiotów Batjaskini inspirowanych serią gier „Batman: Arkham” i serialem „Batman Przyszłości”, a także do zestawu imprezowej muzyki, by zaszaleć w Gotham.

We wrześniu posiadacze Edycji Deluxe będą mogli grać w nadchodzącym trybie rozróby, zawierającym Jokera i Harley Quinn jako grywalne postaci. Każdy z tych superzłoczyńców DC będzie posiadać własne umiejętności, gadżety i obalenia do siania chaosu na ulicach, po ucieczce z Azylu Arkham. Gracze odblokują również zestaw rozróby jako zawartość do pobrania (DLC) z nowymi strojami dla postaci grywalnych z głównej gry, nowymi przedmiotami Batjaskini i nowym batmobilem do przemierzania otwartego świata Gotham. W skład Edycji Deluxe gry LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza wchodzi: Zawartość głównej gry LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza Kolekcja Dziedzictwa (dostępna w dniu premiery) Zestaw Trylogii Arkham Siedem (7) nowych strojów dla grywalnych postaci: Batman (Trylogia Arkham), Robin (Arkham City), Nightwing (Trylogia Arkham), Batgirl (Trylogia Arkham), Jim Gordon (Trylogia Arkham), Catwoman (Arkham City) i Talia al Ghul (Arkham City) Batmobil „Batman: Trylogia Arkham” Pięć (5) przedmiotów Batjaskini: diorama Azylu Arkham, schematy Arkham, TV Jokera, posąg Pani Gotham i trofeum Człowieka-Zagadki Zestaw Batmana Przyszłości Siedem (7) nowych strojów dla grywalnych postaci: Batman (Batman Przyszłości), Robin (Batman Przyszłości), Nightwing (Batman Przyszłości), Batgirl (Batman Przyszłości), Jim Gordon (Batman Przyszłości), Catwoman (Batman Przyszłości) i Talia al Ghul (Curaré) Batmobil „Batman Przyszłości” Pięć (5) przedmiotów Batjaskini: GOLEM, łóżeczko Jajowlaka, batpancerz, buda Bat-ogara i tablica do zdjęć (fantastyczne trio) Zestaw Imprezowej Muzyki Siedem (7) nowych strojów dla grywalnych postaci: Batman (Imprezowa Muzyka), Robin (Imprezowa Muzyka), Nightwing (Imprezowa Muzyka), Batgirl (Imprezowa Muzyka), Jim Gordon (Imprezowa Muzyka), Catwoman (Imprezowa Muzyka) i Talia al Ghul (Imprezowa Muzyka) Batmobil Monster Truck Pięć (5) przedmiotów Batjaskini: parkiet do tańca, gigantyczna czaszka, tron z metalu, lampa lawa i scena Kolekcja Rozróby (dostępna od września 2026) Nowy tryb rozróby zawierający Jokera i Harley Quinn jako grywalne postaci, wraz z ich unikalnymi umiejętnościami, gadżetami i obaleniami Nowa misja fabularna z Jokerem i Harley Quinn uciekającymi z Azylu Arkham i siejącymi chaos na ulicach Gotham Złowrogi Zestaw – Siedem (7) nowych strojów (jeden [1] dla każdej oryginalnej grywalnej postaci), pięć (5) nowych przedmiotów do Batjaskini i jeden (1) nowy Batmobil do otwartego świata Gotham podstawowej gry Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe