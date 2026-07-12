Nolan podbija kina Odyseją! Premiery tygodnia w kinach i na VOD!

Co w tym tygodniu zobaczymy w kinach na VOD? Christopher Nolan podbija kina Odyseją. I to jest najważniejsze. Niemniej pojawi się kilka ciekawych tytułów na VOD.

Nowości na Netflix

Pragnienie (17.07)

Lucero, odnosząca sukcesy prawniczka prowadząca pozornie idealne życie, pozwala się porwać namiętnemu romansowi z młodym trenerem pływania swojej córki. To, co zaczyna się jako zakazane uczucie, szybko staje się zagrożeniem dla kruchej równowagi jej małżeństwa i kariery. Gdy jej świat zaczyna się rozpadać, prowadząc do tragicznych konsekwencji i wystawiając miłość do rodziny na ciężką próbę, Lucero odkrywa, jak daleko jest gotowa się posunąć, aby chronić swoich bliskich.

Twórca (17.07)

Trwa wojna pomiędzy ludzkością a armią sztucznej inteligencji. Joshua, były komandos, zostaje zwerbowany, aby znaleźć i zabić twórcę, czyli osobę odpowiedzialną za stworzenie sztucznej inteligencji. Wraz ze swoimi towarzyszami musi ścigać się z czasem, bo AI opracowało ostateczną broń, która może zakończyć wojnę i zniszczyć ludzkość. Joshua i jego oddział udają się na teren wroga, w którym odkrywają, że broń, którą mają zniszczyć to AI w formie dziecka.

Heartstopper Forever (17.07)

Nick i Charlie są nierozłączni, ale gdy Nick zaczyna przygotowywać się do podjęcia studiów, a Charlie wybija się w szkole na niezależność, rzeczywistość relacji na odległość zaczyna odciskać na nich swoje piętno. Pojawiają się wątpliwości, a ich związek przechodzi najcięższą jak dotąd próbę. Tymczasem ich znajomi również mierzą się z blaskami i cieniami miłości i przyjaźni, stając przed słodko-gorzkimi wyzwaniami związanymi z dorastaniem i zaczynaniem na nowo. Czy pierwsze miłości naprawdę trwają wiecznie?

Pałac Wschodni (17.07)

„Pałac Wschodni” opowiada historię Gu-cheona, mężczyzny wizytującego zaświaty, oraz Saeng-gang, skrywającej sekret dwórki, wezwanych przez króla do wykonania ważkiego zadania: odkrycia tajemnic przeklętego pałacu.

Hawk (16.07)

Lonnie Hawkins (w tej roli Will Ferrell), najlepszy golfista 2004 roku, pokonuje ostatnie dołki w swojej karierze, próbując odzyskać dawną formę. Jego ciało mówi „czas na emeryturę”, ale serce podpowiada, że to jeszcze nie koniec. Jego była żona i syn Lance — nowa nadzieja golfa — są przekonani, że powinien odpuścić. Tymczasem Lonnie wie, że od zdobycia Wielkiego Szlema dzieli go tylko jedno zwycięstwo i nie dopuszcza do siebie myśli, że największy powrót w historii golfa mógłby mu umknąć.

Nowości na Disney+

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia (15.07)

Ekranizacja pierwszej części trylogii Tolkiena, „Drużyna Pierścienia” zapoznaje widzów z czarodziejskim światem Śródziemia i jego mieszkańcami – ludźmi, hobbitami, elfami, krasnoludami, czarodziejami, trollami i orkami. W tej części trylogii młody i nieśmiały hobbit Frodo Baggins (Elijah Wood) odziedzicza pierścień – Jedyny Pierścień, narzędzie władzy absolutnej, które pozwoliłoby Sauronowi, mrocznemu Władcy Mordoru, rządzić Śródziemiem i zniewolić zamieszkujące je ludy.

Władca Pierścieni: Dwie wieże (15.07)

Mrok gęstnieje nad światem. Po rozpadzie drużyny cel misji staje się coraz bardziej odległy. Frodo i Sam wędrują samotnie do Mordoru. Na ich drodze staje jednak Gollum, dawny właściciel pierścienia. Gandalf zwycięża Barloga, ale to dopiero początek jego zmagań z siłami zła. Pozostała część drużyny idąc tropem orków trafia do Fangornu, gdzie spotykają Gandalfa. Nadszedł czas, aby rozprawić się Sarumanem, który opętał władcę Rohanu, królestwa ludzi. Frodo i Sam prowadzeni przez Golluma, któremu Frodo darował życie, docierają do Czarnej Bramy.

Władca Pierścieni: Powrót króla (15.07)

Ostateczna bitwa o Śródziemie rozpoczęła się. Frodo i Sam, prowadzeni przez Golluma, kontynuują swą niebezpieczną wyprawę w kierunku Góry Przeznaczenia, w celu zniszczenia Pierścienia Władzy. Aragorn walczy, aby wypełnić przepowiednię i poprowadzić swoich zwolenników przeciw rosnącej sile Władcy Ciemności Saurona, aby Powiernik Pierścienia mógł zakończyć swoją misję.

Nowości na Prime Video

Kumple na zabój (15.07)

Kumpele na zabój opowiada historię najlepszych przyjaciółek Debbie Claybourne i Judith Burton, które były przekonane, że wiedzą o sobie wszystko. Okazuje się jednak, że Judith skrywa ogromny sekret – jest międzynarodową zabójczynią na zlecenie. Gdy z jej przeszłości wyłania się tajemnicza postać, a jedna z misji kończy się katastrofą, życie obu kobiet wywraca się do góry nogami. Zmuszone do wspólnej ucieczki, wyruszają w pełną niebezpieczeństw podróż przez Europę. Rozpoczyna się wyścig z czasem, podczas którego depczą im po piętach organy ścigania, doskonale wyszkoleni zabójcy oraz wyjątkowo groźni przestępcy.

Nowości na SkyShowtime

Jestem nim (19.07)

Jordan Peele przedstawia mroczną historię o obsesyjnej pogoni za doskonałością. Gdy po ataku niezrównoważonego fana kariera rozgrywającego Camerona Cade’a wisi na włosku, jego idol Isaiah White oferuje mu indywidualny trening. Gdy charyzmatyczny dotąd Isaiah odsłania swoją mroczną stronę, Cam wplątuje się w sprawy, których konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Allegiance (16.07)

Po pełnym zwrotów akcji finale drugiego sezonu kariera Sabriny staje pod znakiem zapytania. Choć oddała odznakę, to po telefonie Boltona zostaje wciągnięta w dynamiczną sprawę dotyczącą bezpieczeństwa granic. Sprowadza ją to ponownie w szeregi CFPC (Kanadyjskiego Federalnego Korpusu Policji), gdzie musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich samowolnych działań. Sabrina przechodzi drogę od samotniczki działającej na własnych zasadach, do pełnoprawnej członkini zespołu, która potrafi zaufać innym. W tym samym czasie Oliver Campbell nadal działa w ukryciu. Szantażuje Gabby, by obserwowała Vince’a oraz Sabrinę w celu zdobycia pogrążających dowodów. Vince odnajduje się w nowej roli dowódcy, jednak grupa niesubordynowanych funkcjonariuszy wystawia jego cierpliwość i opanowanie na ciężką próbę. Gdy nie ma wyjścia i musi stanowczo zareagować, naraża się na niebezpieczeństwo. Sabrina próbuje polegać na swoim wyjątkowym instynkcie, jednocześnie mierząc się z przypadkiem kradzieży tożsamości, działalnością seryjnego mordercy i brutalnym atakiem, który dotyka ją osobiście.

Premiery kinowe

Odyseja

„Odyseja” to historia Odyseusza, królu Itaki, podczas jego długiej i pełnej niebezpieczeństw podróży powrotnej do domu po wojnie trojańskiej. Opisuje jego spotkania z mitycznymi istotami, takimi jak cyklop Polifem, syreny oraz nimfa Kalipso. Król robi wszystko by wrócić do ukochanej żony Penelopy.

O czym sobie nie mówimy

Carlo i Elisa mieszkają w Rzymie, tworząc z pozoru udany związek. On jest profesorem filozofii na uniwersytecie i pisarzem walczącym z kryzysem twórczym. Ona z kolei to utalentowana, błyskotliwa dziennikarka, której felietony ukazują się w międzynarodowych magazynach lifestylowych. Do ich trwającego od dwóch dekad związku wkrada się coraz więcej rutyny oraz dystansu.

Charli XCX: Alone Together

Szukając ukojenia w muzyce podczas pandemii COVID-19, globalna gwiazda popu Charli XCX prosi swoich fanów, aby pomogli jej nagrać album podczas kwarantanny w domu. Wyruszając w twórczą i emocjonalną podróż, stawia czoła problemom ze zdrowiem psychicznym, odnawia związek ze swoim chłopakiem i nawiązuje kontakt ze swoimi fanami.