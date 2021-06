Filmy o egzorcyzmach i opętaniach! Straszne filmowe egzorcyzmy!

Lubisz horrory, które przedstawiają filmowe egzorcyzmy? To dobrze trafiłeś! Prezentujemy ranking, z którego poznasz najlepsze filmy grozy o egzorcyzmach i opętaniach przez duchy, demony, zjawy oraz inne siły nieczyste! Znajdziesz tu fajne produkcje mniej lub bardziej oparte na faktach, a czasem będące wyłącznie wymysłem scenarzystów.

Już w ten piątek do polskich kin zawita najbardziej oczekiwany horror roku, czyli Obecność 3: Na rozkaz diabła, kolejna odsłona serii posiadającej jedne z najstraszniejszych scen egzorcyzmów w historii. Z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie przedstawiające filmy o egzorcyzmach i opętaniach posiadające najciekawiej zekranizowane filmowe egzorcyzmy odprawiane przez księży, szamanów czy rabinów. Lista ułożona została w losowej kolejności.

FILMY O EGZORCYZMACH I OPĘTANIACH

1. Martwe zło (2013)

Remake horroru z 1989 r. o tym samym tytule, w którym główna bohaterka wyjeżdża z przyjaciółmi do opuszczonego domu w leśnej głuszy. Kiedy odnajdują tajemniczą księgę, w otaczającym ich lesie budzą się uśpione demony. Prawdziwe szaleństwo rozpoczyna się gdy demony kolejno opanowują ciała bohaterów, zmuszając ich do walki o przetrwanie. Rzeź i ociekające krwią sceny przyprawią o gęsią skórkę nawet widzów o wyjątkowo mocnych nerwach. Mimo wielu podobieństw do oryginału film przedstawia odświeżoną i nieco inną historię. Martwe zło, to jeden z lepszych filmów grozy, pomysłowy i wzbogacony dobrze dobraną dawką czarnego humoru. Produkcję obejrzeć można na HBO GO.

2. Stygmaty (1999)

Film opowiada niecodzienną historię ateistki, która zostaje naznaczona stygmatami. Jako osobie niewierzącej, dziewczynie ciężko zaakceptować i zrozumieć to, co się z nią dzieje. Niezwykłym zjawiskom postanawia przyjrzeć się ksiądz – naukowiec, Andrew Kiernan. To, co widzi i słyszy, natychmiast przekonuje go o powadze niebezpieczeństwa, jakie zawisło nad młodą Frankie Paige. Stygmaty można nazwać horrorem, ale i mrocznym thrillerem. Produkcja jest bogata w atrakcyjną dla oka oprawę wizualną, dobrą muzykę i świetne aktorstwo.

3. Rytuał (2011)

Fabuła skupia się na młodym duchownym, który nie jest pewien swojego powołania. Przybywa do Watykanu, by studiować wiedzę o egzorcyzmach, a kontrowersyjne praktyki budzą w nim wątpliwości i niechęć. Gdy spotyka legendarnego Ojca Lucasa, który zapoznaje go z ciemną stroną wiary, przekonuje się, że istnieją rzeczy, jakich nauka nie jest w stanie wyjaśnić. Rytuał może nie należy do filmów, po których ciężko zasnąć, ale z pewnością jest to ciekawa opowieść o kryzysie wiary. Produkcja wzbogacona niezłymi ujęciami i dobrą obsadą aktorską, której perełką zdecydowanie jest Anthony Hopkins. Można obejrzeć obecnie na Netflixie.

4. Obecność (2013)

Historia Eda i Lorraine Warrenów, światowej sławy badaczy zjawisk paranormalnych. Pewnego dnia terroryzowana przez demona rodzina Perronów, prosi małżeństwo o pomoc. Badacze stają naprzeciw najbardziej przerażającemu i trudnemu zadaniu z jakim przyszło im się mierzyć. Film przedstawia odpowiednio zbudowane napięcie, ciekawą fabułę i naprawdę dobrą oprawę audiowizualną. Bardzo dobra propozycja nie tylko dla fanów filmów o opętaniu przez duchy, ale dla każdego, kto lubi się bać. Horror oparty na faktach i słynnej historii z Amityville obecnie dostępny jest w polskiej bibliotece Netflixa.

5. Constantine (2005)

John Constantine jest egzorcystą. Urodził się z darem do rozpoznawania istot, które ukrywają się pod postaciami zwykłych ludzi. Walcząc z demonami stara się odkupić swoją duszę, skazaną na wieczne potępienie. Przypadkiem spotyka Angele Dodson, której siostra zginęła w zagadkowy sposób. Ich wspólne śledztwo prowadzi do szokujących odkryć. Keanu Reeves bardzo dobrze sprawdza się w roli głównej, a sam film jest klimatyczny, trzyma w napięciu i opowiada ciekawą historię z gatunku dark fantasy, która jest oparta na znanych komiksach DC pt. Hellblazer.

6. Obecność 2 (2016)

Na liście przedstawiającej najlepsze filmy o egzorcyzmach nie może zabraknąć kolejnego horroru na faktach i drugiej części Obecności. Tym razem małżeństwo Warrenów przybywa do północnego Londynu, by zmierzyć się ze sprawą jedenastoletniej Janet Hodgson, która znalazła się na celowniku nieczystych sił. Sequel nie ustępuje pierwszej części pod względem wprawy w straszeniu widza, a kilkunastominutowa scena finałowego egzorcyzmu i konfrontacja z przerażającą „Zakonnicą” może śnić się Wam po nocach.

7. Lament (2016)

Pierwszy w zestawieniu koreański film i przykład azjatyckich egzorcyzmów. Lament to gatunkowy miks czarnej komedii, satanistycznego horroru, policyjnego kryminału i dramatu psychologicznego, w którym ojciec o uleczenie dziewczynki odzywa się do przedstawicieli różnych religii, ale zdecydowanie tymi najbardziej zapadającymi w głowie scenami są transowe egzorcyzmy ludowego koreańskiego szamana. Dostępny w katalogu CDA Premium.

8. Geomeun sajedeul/The Priests (2015)

Następny na liście jest kolejny przedstawiciel koreańskiego horroru, czyli The Priests, film grozy w recenzjach nazywany „koreańskim Egzorcystą”. I ciężko się z tym nie zgodzić, bo choć gatunkowo jest to horror satanistyczny zmiksowany ze śledczym kryminałem, to inspiracje są w tym filmie czytelne, a i pod względem filmowym mamy do czynienia ze świetnie zrealizowanym straszakiem dla widzów. Sama produkcja opowiada o dwóch nieszablonowych księżach katolickich, którzy badają sprawę prawdopodobnego demonicznego opętania. Jedno jest pewne, na finałowym egzorcyzmie oraz próbie uwięzienia złej demonicznej siły w ciele pewnego zwierzęcia będziecie się zarówna bać i śmiać.

9. Egzorcysta (1973)

Skoro przed chwilą był „koreański Egzorcysta” to teraz pora na wzorzec z Sevres dla filmów o egzorcyzmach, czyli klasyka w reżyserii Williama Friedkina. Kultowy i jeden z najsłynniejszych filmów, który uznawany przez krytyków za najlepszy film o egzorcyzmach i opętaniach w historii. I nie ma się czemu dziwić, bo pomimo prawie pięćdziesiątki na karku, to wizualna strona, pomysły na praktyczne efekty specjalne w scenach egzorcyzmów oraz reżyserska ręka Friedkina wciąż robi wrażenie. Z tych powodów do dziś Egzorcysta stanowi wielką inspirację dla wielu filmowców.

10. Egzorcyzmy Emily Rose (2005)

Dramat i horror powstały na podstawie prawdziwej historii Niemki Anneliese Michel. Film Scotta Derricksona zawiera mocne i tragiczne sceny egzorcyzmów tytułowej Emily Rose. Fabuła skupia się na sprawie oskarżenia chrześcijańskiego księdza odprawiającego egzorcyzmy o nieumyślne spowodowanie śmierci dziewczyny.

11. Kronika opętania (2012)

Na koniec naszego quasi-rankingu przedstawiającego filmy o egzorcyzmach, demonicznych opętaniach oraz najciekawsze filmowe egzorcyzmy mamy amerykańską produkcję z polskim smaczkiem. Otóż w Kronice opętania demonem, który postanawia posiąść ciało dziewczynki jest znany z żydowskiego folkloru dybuk, który w filmie mówi… po polsku. Horror wyróżnia się także na tle wcześniej wymienionych obrazów grozy, gdyż mamy tu do czynienia z judaistycznymi egzorcyzmami wykonywanymi przez rabina. Do obejrzenia na Netflix.

