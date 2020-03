She-Hulk – Mark Ruffalo dołączy do obsady serialu?!

She-Hulk jest jednym z projektów Marvela, o których wiadomo zdecydowanie najmniej. Póki co pojawiła się jedna naprawdę interesująca wiadomość.

Otóż wygląda na to, że twórcy planują dochować wierności komiksowemu pierwowzorowi, w którym to She-Hulk „narodziła się” dzięki transfucji krwi od alter ego Bruce’a Bannera. Jak sam Mark Ruffalo przyznał w jednym z wywiadów, negocjuje obecnie rolę w serialu. Jest to stosunkowo wczesny etap, ciężko zatem osądzać, czy będziemy mieli do czynienia z jakimś dłuższym występem, czy epizodem.

Jennifer Walters, znana jako She-Hulk, jest odnoszącą sukcesy prawniczką oraz kuzynką Bannera. Nie ujawniono, czy w MCU też tak będzie. W komiksach bohaterka uległa poważnemu wypadkowi, a Bruce, aby uratować jej życie, postanowił przeprowadzić transfuzję własnej krwi. Na skutek tego Jennifer zamieniła się w żeńską wersję Hulka, jednak po przemianie zachowała swoją inteligencję oraz osobowość.

Scenarzystką przydzieloną do serialu jest Jessica Gao, Pracowała ona przy kultowym już Rick i Morty, i zdobyła nagrodę Emmy za odcinek Pickle Rick. Oprócz tego, najbardziej znanym dziełem Gao jest Dolina Krzemowa. Odpowiadała ona za dwa odcinki amerykańskiej komedii. Teraz będzie ona mogła dodać do swojego portfolio serial z kręgu MCU. Będzie to również pierwsza produkcja, nad którą ma okazję pracować od początku do końca. Wszystkie odcinki mają wyjść spod jej pióra.

Źródło: comicbookmovie.com / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe