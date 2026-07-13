Gwiazdor Gwiezdnych wojen ma zostać nowym Magneto. Showrunner Lokiego stworzy film o Nova

Marvel Studios wraca do pomysłu produkcji o superbohaterze Nova. Pojawiła się również nieoficjalna informacja o zakończeniu castingu do roli Magneto.

Kilka dni temu Kevin Feige, szef Marvel Studios, w trakcie wydarzenia Bilibili World w Szanghaju, ogłosił ze sceny, że reboot X-Men to film, który pojawi się bezpośrednio po Avengers: Secret Wars, a więc najprawdopodobniej już w 2028 roku. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach powinniśmy poznać już nowy skład słynnej grupy mutantów oraz aktorów, którzy wcielą się w nowe wersje takich postaci jak Profesor X, Storm, Rouge, Cyclops czy Kitty Pride. Jedno nazwisko jest już właściwie znane. Choć Marvel Studios jeszcze tego oficjalnie nie ogłosiło, to praktycznie pewne jest, że w nową Jean Grey zobaczymy już w Spider-Man: Całkiem nowy dzień, a w postać przez kolejne lata wcielać będzie się Sadie Sink. Dzisiaj nieoficjalnie ujawniono również aktora, który ma zagrać kultowego antagonistę z komiksów Marvela o X-Men.

Nieoficjalnie: Adam Driver jako Magneto w nowych X-Men

Swego czasu internet rozgrzały szalone pogłoski o Denzelu Washingtonie w roli Magneto w Czarnej Panterze 3, ale wygląda na to, że to Adam Driver po raz kolejny założy na głowę hełm. Sprawdzony branżowy informator znany jako Apocalyptic Horseman ujawnił dzisiaj, że właśnie Driver ma zostać gwiazdą nowych filmów z serii X-Men. Amerykański aktor, któremu światową popularność przyniosła rola złoczyńcy Kylo Rena z sequelowej trylogii Gwiezdnych wojen, wcielić ma się w jednego z najsłynniejszych mutantów – Magneto. Postać ta do tej pory przedstawiana była głównie jako superzłoczyńca dążący do supremacji mutantów i przeciwnik koegzystencji z ludźmi, ale na przestrzeni historii w zależności od sytuacji były przyjaciel Charlesa Xaviera pełnił funkcję zarówno przeciwnika, jak i sojusznika członków X-Men.

Jeśli nieoficjalne doniesienia potwierdzą się, to Adam Driver będzie trzecim aktorskim wcieleniem słynnego mutanta. Do tej pory w filmach aktorskich w postać Erika Lehnsherra/Magneto wcielało się dwóch aktorów. W starszej wersji jako mistrza magnetyzmu i przeciwnika grupy X-Men oglądać mogliśmy Iana McKellena. Brytyjski aktor łącznie pojawił się w pięciu filmach, a w tym roku powróci do roli po raz szósty w Avengers: Doomsday. Młodszą i antybohaterską wersję zagrał natomiast Michael Fassbender, który w potężnego mutanta wcielał się czterokrotnie.

I can actually corroborate this. He’s playing Magneto. https://t.co/QZZIRybknC — Apocalyptic Horseman (@ApocHorseman) July 13, 2026

Michael Waldron stworzy film Nova dla Marvel Studios

Kolejna z aktualizacji dotyczy zapowiadanego od lat projektu Nova. Jeszcze do niedawna wydawało się, że Marvel Studios ostatecznie porzuciło pomysł adaptacji komiksów o Richardzie Riderze, gdy w zeszłym roku anulowano projekt serialu przygotowywanego przez Sabira Pirzadę (Ms. Marvel, Moon Knight). Dzisiaj dziennikarze portalu Deadline potwierdzili ubiegłotygodniowe pogłoski o tym, że projekt został wskrzeszony, a Michael Waldron dostał zlecenie na stworzenie scenariusza do pełnometrażowego filmu Nova. Według źródeł branżowego serwisu ekranizacja komiksu o Richardzie Riderze znajduje się obecnie we wczesnej fazie rozwoju, a jeśli Marvel Studios zaakceptuje tekst Waldrona, to ma on również zasiąść na stanowisku reżysera.

Michael Waldron to obecnie jeden ze ścisłych współpracowników Marvel Studios. To spod jego pióra wyszły lub wyjdą takie projekty MCU jak Doktor Strange w multiwersum obłędu i Avengers: Doomsday. Scenarzysta pomagał też przy filmie Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki oraz pełnił funkcję showrunnera serialu Disney+ Loki, jednego z najbardziej cenionych projektów z ostatnich faz kinowego uniwersum Marvela.

After rumors started to spread of a potential ‘Nova’ project from filmmaker Michael Waldron last week, sources now tell Deadline that the ‘Chad Powers’ creator is developing a feature film around the comic at Marvel Studios. Insiders stress the project is still in early… pic.twitter.com/4QSm5JqYio — Deadline (@DEADLINE) July 13, 2026

Kim jest Nova?

Postać Novy zadebiutowała w 1976 roku na łamach „Super Adventures”. Był on nastolatkiem, który został członkiem międzygalaktycznych sił policyjnych znanych jako Nova Corps, dzięki czemu zyskał nadludzkie zdolności, takie jak zwiększona siła, umiejętność latania oraz odporność na obrażenia. Choć bohater ten nieczęsto ścierał się z kluczowymi postaciami obecnego czy dawnego MCU, stoczył kilka bitew ze Skrullami – rasą odgrywającą istotną rolę w ostatnich produkcjach Marvela, w tym w filmie Kapitan Marvel oraz miniserialu Tajna Inwazja. W komiksach Marvela miano Novy nosiły dwie postaci: Richard Rider oraz Sam Alexander.

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