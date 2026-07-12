Nie żyje gwiazda serialu Daredevil. Wai Ching Ho miała 82 lata

Aktorka znana fanom Marvela jako tajemnicza Madame Gao z serialu Daredevil nie żyje. Wai Ching Ho zmarła w wieku 82 lat, a wiadomość o jej odejściu poruszyła zarówno współpracowników, jak i widzów. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne wspomnienia podkreślające jej talent, życzliwość i niezwykłą klasę.

Choć szeroka publiczność kojarzyła ją przede wszystkim z serialami Marvela, Wai Ching Ho przez ponad trzy dekady konsekwentnie budowała swoją karierę w filmie, telewizji i teatrze. Na swoim koncie miała dziesiątki ról, współpracę z uznanymi twórcami oraz występy w wielu popularnych produkcjach.

Fani Marvela zapamiętają ją jako Madame Gao z serialu Daredevil

Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola Madame Gao – jednej z najgroźniejszych przeciwniczek Daredevila w serialowym uniwersum Marvela tworzonym dla Netflixa. Jej bohaterka była wpływową przywódczynią organizacji The Hand, a chłodna charyzma i tajemniczość sprawiły, że szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci tej serii. Po debiucie w Daredevil aktorka ponownie wcieliła się w Madame Gao w serialach Iron Fist oraz The Defenders, pozostając ważnym elementem telewizyjnej części Marvel Cinematic Universe.

Współpracownicy żegnają aktorkę

Informacja o śmierci Wai Ching Ho wywołała falę wspomnień w mediach społecznościowych. Peter Shinkoda, który występował z nią w Daredevilu, napisał, że stracił kogoś wyjątkowego. Podkreślił, że każda chwila spędzona z aktorką była dla niego cenną lekcją, a jej mądrość i życzliwość pozostaną z nim na zawsze.

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Ciepłe słowa opublikowała również Mahira Kakkar, partnerująca Ho na scenie podczas przedstawienia „Henry VI”. Wspominała ją jako osobę pełną humoru, troski i optymizmu, która nigdy nie mówiła źle o innych. Zwróciła też uwagę, że dla wielu azjatyckich aktorów była ważnym wzorem i mentorką.

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Reżyserka Judy Lei przypomniała natomiast współpracę przy filmie The World’s Greatest, podkreślając profesjonalizm aktorki. Jak wspominała, mimo organizacyjnych problemów na planie Wai Ching Ho zachowała pełen spokój i wsparła młodą ekipę, nie okazując ani chwili zniecierpliwienia.

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Więcej informacji na Movies Room:

Bogata kariera przed i po Marvelu

Wai Ching Ho urodziła się 16 listopada 1943 roku w okupowanym przez Japonię Hongkongu. Przed kamerą zadebiutowała w 1990 roku w filmie Cadillac Man z Robinem Williamsem.

W kolejnych latach pojawiła się w wielu znanych produkcjach filmowych. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w Soapdish, Happiness, Uczniu czarnoksiężnika, Hustlers, Set It Up, a także usłyszeć jej głos w animacji Pixara To nie wypanda!.

Równie bogaty był jej dorobek telewizyjny. Występowała w takich serialach jak Prawo i porządek, Orange Is the New Black, Przepis na amerykański sen, Blue Bloods, Szpital New Amsterdam, Zbrodnie po sąsiedzku czy Awkwafina Is Nora from Queens.

Źródło: deadline.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe