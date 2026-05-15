James Newton Howard stworzy muzykę do Remain M. Nighta Shyamalana

James Newton Howard i M. Night Shyamalan ponownie połączą siły. Kompozytor stworzy muzykę do Remain.

Filmy to nie tylko obrazy, ale także muzyka, która odgrywa równie istotną rolę. Potrafi budować napięcie, wywoływać emocje i sprawić, że dany film zostanie na długo w naszej pamięci. Wiele filmów nie byłoby takich samych, gdyby nie ich ikoniczna muzyka. Wiele takich utworów stworzył właśnie James Newton Howard.

Howard stworzy muzykę do Remain

Podczas wczorajszego koncertu w ramach 19. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie James Newton Howard ze sceny ogłosił, że miesiąc temu nagrał ścieżkę dźwiękową do nadchodzącego filmu M. Night Shyamalana Remain. Nie byłaby to pierwsza współpraca Howarda z Shyamalanem. Artyści w przeszłości współpracowali przy Szóstym zmyśle, Niezniszczalnym, Znakach czy Osadzie.

Howard w całej swojej karierze otrzymał aż 7 nominacji do Oscara, ale statuetki ostatecznie nigdy nie udało mu się zdobyć. Stworzył muzykę do takich filmów jak Mroczny rycerz, Ścigany, Adwokat diabła, Igrzyska śmierci czy Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć.

Wszystko co do tej pory wiemy o filmie

Historia koncentrować się ma na Tate’cie Donovanie, nowojorskim architekcie próbującym odbudować swoje życie po pobycie w zakładzie psychiatrycznym, który spowodowany był śmiercią jego siostry. Szukając nowego początku ląduje w Cape Cod, aby zaprojektować letni dom dla swojej najlepszej przyjaciółki. Ale oczywiście sprawy nie będą wyglądać tak, jak powinny. Na jego drodze stanie Wren: tajemnicza młoda kobieta, która sprawi, że Tate zacznie kwestionować wszystko w swojej starannie odmierzonej, opartej na logice egzystencji.

Za reżyserię filmu odpowiadać ma oczywiście M. Night Shyamalan. W obsadzie produkcji na ten moment znalazł się Jake Gyllenhaal i Phoebe Dynevor. Nie wiadomo na chwilę obecną kto jeszcze wystąpi w produkcji.

Film ma być „nadprzyrodzonym romantycznym thrillerem” opartym na oryginalnej historii stworzonej przez Shyamalana i Nicholasa Sparksa. Co ciekawe, według Jeffa Sneidera Shyamalan napisał scenariusz filmowy na podstawie tej historii, z kolei Sparks uczyni to samo, ale z książką.

Źródło: wordlofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały prasowe