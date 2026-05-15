Poszukiwania następnego Jamesa Bonda oficjalnie się rozpoczęły!Kto zostanie nowym Bondem? Studio przerywa milczenie i studzi emocje fanówSydney Sweeney będzie świetnym Bondem. Tak twierdzi amerykański reżyserHenry Cavill jako Bond? Aktor mówi „nie” – ale wskazuje rolę, którą chętnie by przyjąłNowy James Bond wybrany? Denis Villeneuve ma faworyta?Na nowego Bonda jeszcze sobie poczekamy. Producent filmu opowiada o przybliżonej dacie premiery widowiska

James Newton Howard stworzy muzykę do Remain M. Nighta Shyamalana

Agnieszka Ziobrowska, 15 maja 2026

James Newton Howard i M. Night Shyamalan ponownie połączą siły. Kompozytor stworzy muzykę do Remain.

Filmy to nie tylko obrazy, ale także muzyka, która odgrywa równie istotną rolę. Potrafi budować napięcie, wywoływać emocje i sprawić, że dany film zostanie na długo w naszej pamięci. Wiele filmów nie byłoby takich samych, gdyby nie ich ikoniczna muzyka. Wiele takich utworów stworzył właśnie James Newton Howard.

Howard stworzy muzykę do Remain

Podczas wczorajszego koncertu w ramach 19. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie James Newton Howard ze sceny ogłosił, że miesiąc temu nagrał ścieżkę dźwiękową do nadchodzącego filmu M. Night Shyamalana Remain. Nie byłaby to pierwsza współpraca Howarda z Shyamalanem. Artyści w przeszłości współpracowali przy Szóstym zmyśle, Niezniszczalnym, Znakach czy Osadzie.

Howard w całej swojej karierze otrzymał aż 7 nominacji do Oscara, ale statuetki ostatecznie nigdy nie udało mu się zdobyć. Stworzył muzykę do takich filmów jak Mroczny rycerz, Ścigany, Adwokat diabła, Igrzyska śmierci czy Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć.

Wszystko co do tej pory wiemy o filmie

Historia koncentrować się ma na Tate’cie Donovanie, nowojorskim architekcie próbującym odbudować swoje życie po pobycie w zakładzie psychiatrycznym, który spowodowany był śmiercią jego siostry. Szukając nowego początku ląduje w Cape Cod, aby zaprojektować letni dom dla swojej najlepszej przyjaciółki. Ale oczywiście sprawy nie będą wyglądać tak, jak powinny. Na jego drodze stanie Wren: tajemnicza młoda kobieta, która sprawi, że Tate zacznie kwestionować wszystko w swojej starannie odmierzonej, opartej na logice egzystencji.

Za reżyserię filmu odpowiadać ma oczywiście M. Night Shyamalan. W obsadzie produkcji na ten moment znalazł się Jake Gyllenhaal i Phoebe Dynevor. Nie wiadomo na chwilę obecną kto jeszcze wystąpi w produkcji.

Film ma być „nadprzyrodzonym romantycznym thrillerem” opartym na oryginalnej historii stworzonej przez Shyamalana i Nicholasa Sparksa. Co ciekawe, według Jeffa Sneidera Shyamalan napisał scenariusz filmowy na podstawie tej historii, z kolei Sparks uczyni to samo, ale z książką.

Źródło: wordlofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały prasowe

Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zdjęcie okładkowe wpisu: Poszukiwania następnego Jamesa Bonda oficjalnie się rozpoczęły!
Filmy

Poszukiwania następnego Jamesa Bonda oficjalnie się rozpoczęły!

Właśnie rozpoczęto castingi do roli Jamesa Bonda. Już wkrótce powinniśmy poznać odtwórcę agenta 007. Ku rozczarowaniu z pewnością wielu, nowy odtwórca Jamesa Bonda nie został wciąć wybrany. Przez ostatnich parę miesięcy plotki na ten temat jednak wciąż się piętrzyły.

Agnieszka Ziobrowska, 15 maja 2026

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement