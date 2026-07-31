Gwiazdor Odysei dołączył do obsady nowego filmu twórców Wszystko wszędzie naraz

Obsada najnowszego filmu Daniela Kwana i Daniela Scheinerta powoli zaczyna nabierać kształtów. Do projektu dołączył właśnie gwiazdor Odysei.

Jeśli na bieżąco śledzicie informacje związane z nowym filmem twórców Wszystko wszędzie naraz, najpewniej wiecie, że ile znanych nazwisk ostatnio dołączyło do projektu. Na ekranie zobaczymy m.in. Sandrę Oh (Chirurdzy), Charlesa Meltona (Riverdale), Seana Kaufmana (Tego lata stałam się piękna) oraz Michaela Gandolfini’ego (Wszyscy święci New Jersey). Partnerować im będzie Matt Damon, który wcielić ma się w ojca jednego z głównych bohaterów.

Nowe nazwisko w nowym filmie twórców Wszystko wszędzie naraz

Magazyn Deadline poinformował dziś, że w filmie Thasnagar, bo taki właśnie tytuł nosi projekt, zobaczymy ekranowego kolegę Matta Damona. Według źródeł serwisu John Leguizamo dołączył właśnie do obsady filmu. Niestety nie wiadomo, w jaką konkretnie postać miałby wcielić się aktor. W kinach obecnie można oglądać Odyseję, w której występują zarówno Damon, jak i Leguizamo.

Wszystko, co do tej pory wiadomo o projekcie

Fabuła filmu skupiać ma się wokół grupy pięciu nastolatków. Według doniesień ma również dotyczyć globalnego ocieplenia, podróży w czasie, a także potencjalnego wątku superbohaterskiego. Akcja toczyć ma się na dwóch płaszczyznach czasowych: jednej osadzonej w latach 80. i drugiej we współczesności. Pierwsza z nich skupić ma się właśnie na wspomnianej grupie nastolatków.

Swojego czasu Daniel Kwan zdradził, że ma być to „zabawna komedia akcji z gatunku science fiction” z „wielkim sercem”. Budżet filmu wynosić ma aż 150 mln dolarów. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się już tego lata.

Premiera produkcji została zaplanowana na 19 listopada 2027 roku.

O czym opowiada ostatni film w dorobku twórców?

Wszystko wszędzie naraz skupia się na zmęczonej codziennością właścicielce pralni, Evelyn Wang, która nagle zostaje wciągnięta w szaloną przygodę przez multiwersum, gdzie odkrywa istnienie nieskończonej liczby alternatywnych wersji samej siebie i musi wykorzystać ich umiejętności, aby powstrzymać tajemniczą siłę zagrażającą całej rzeczywistości, jednocześnie próbując naprawić relacje z rodziną i odnaleźć sens w chaosie swojego życia.

Więcej informacji na Movies Room:

Najlepsze komedie o wakacjach — słońce, plaża i niezapomniane emocje

Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Wszystko wszędzie naraz