Gwiazdor Odysei dołączył do obsady nowego filmu twórców Wszystko wszędzie naraz

Nowe nazwisko w nowym filmie twórców Wszystko wszędzie naraz
Magazyn Deadline poinformował dziś, że w filmie Thasnagar, bo taki właśnie tytuł nosi projekt, zobaczymy ekranowego kolegę Matta Damona. Według źródeł serwisu John Leguizamo dołączył właśnie do obsady filmu. Niestety nie wiadomo, w jaką konkretnie postać miałby wcielić się aktor. W kinach obecnie można oglądać Odyseję, w której występują zarówno Damon, jak i Leguizamo.
Materiały prasowe
Wszystko, co do tej pory wiadomo o projekcie
Fabuła filmu skupiać ma się wokół grupy pięciu nastolatków. Według doniesień ma również dotyczyć globalnego ocieplenia, podróży w czasie, a także potencjalnego wątku superbohaterskiego. Akcja toczyć ma się na dwóch płaszczyznach czasowych: jednej osadzonej w latach 80. i drugiej we współczesności. Pierwsza z nich skupić ma się właśnie na wspomnianej grupie nastolatków.
Swojego czasu Daniel Kwan zdradził, że ma być to „zabawna komedia akcji z gatunku science fiction” z „wielkim sercem”. Budżet filmu wynosić ma aż 150 mln dolarów. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się już tego lata.
Premiera produkcji została zaplanowana na 19 listopada 2027 roku.
O czym opowiada ostatni film w dorobku twórców?
Wszystko wszędzie naraz skupia się na zmęczonej codziennością właścicielce pralni, Evelyn Wang, która nagle zostaje wciągnięta w szaloną przygodę przez multiwersum, gdzie odkrywa istnienie nieskończonej liczby alternatywnych wersji samej siebie i musi wykorzystać ich umiejętności, aby powstrzymać tajemniczą siłę zagrażającą całej rzeczywistości, jednocześnie próbując naprawić relacje z rodziną i odnaleźć sens w chaosie swojego życia.
Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.
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