To pierwszy taki film w historii! Poznaj 5 ciekawostek o Odysei!

Wiesz, że Christopher Nolan zbudował gigantycznego Cyklopa, zamiast tworzyć go komputerowo? To tylko jedna z wielu ciekawostek związanych z Odyseją. Sprawdź, jakie sekrety skrywa najbardziej wyczekiwana premiera filmowa 2026 roku!

Cyklop nie powstał dzięki CGI

Christopher Nolan chciał zminimalizować użycie efektów komputerowych, co widać w sposobie kręcenia scen z Cyklopem. Aby jak najlepiej oddać wydarzenia z jaskini, twórcy zbudowali gigantyczną kukłę. Dzięki temu aktorzy mogli grać z prawdziwym, fizycznym potworem na planie.

To pierwszy taki film w historii

Odyseja jest pierwszym pełnometrażowym blockbusterem nakręconym w całości kamerami IMAX. Wcześniejsze produkcje wykorzystywały je tylko do wybranych scen. Film można obejrzeć w oryginalnej wersji na taśmie 70 mm w zaledwie sześciu kinach w Europie.

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Aktorzy naprawdę zamieniali się w świnie na planie

Sceny, w których Kirke przemienia ludzi w świnie, powstały głównie dzięki charakteryzacji i efektom praktycznym, a nie wyłącznie grafice komputerowej. To kolejny dowód na to, że Nolanowi zależało na wykorzystaniu realnych rekwizytów. Aktorzy mieli na głowach specjalne, elastyczne maski.

Matt Damon czytał Odyseję 28 lat wcześniej

W sieci ogromną popularność zdobyło zdjęcie przedstawiające Matta Damona czytającego Odyseję na planie filmu Utalentowany pan Ripley w 1998 roku. Prawie trzy dekady później aktor wcielił się w samego Odyseusza.

To najdroższy film Christophera Nolana

Budżet Odysei wyniósł około 250 milionów dolarów, co czyni ją najdroższą produkcją w całej karierze reżysera. W zaledwie 13 dni od premiery film zarobił już 334,2 miliona dolarów.

Ilustracja wprowadzenia: Odyseja / Źródła: IMDb