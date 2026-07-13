Sam Neill nie żyje. Hollywood żegna aktora „Prawdziwy dżentelmen”

Gwiazdor Gwiezdnych wojen ma zostać nowym Magneto. Showrunner Lokiego stworzy film o Nova
Marvel Studios wraca do pomysłu produkcji o superbohaterze Nova. Pojawiła się również nieoficjalna informacja o zakończeniu castingu do roli Magneto.
Sam Neill zmarł w wieku 78 lat, a jego śmierć poruszyła fanów kina i jego wieloletnich współpracowników na całym świecie. Aktor znany z Parku Jurajskiego, Peaky Blinders czy Martwej ciszy został pożegnany przez gwiazdy Hollywood, reżyserów oraz polityków Australii i Nowej Zelandii.
Steven Spielberg, Laura Dern, Nicole Kidman, Cillian Murphy i Karl Urban to tylko część osób, które oddały hołd legendarnemu aktorowi. Wspominają go nie tylko jako wybitnego artystę, ale przede wszystkim człowieka pełnego życzliwości, humoru i klasy.
Reżyser Parku Jurajskiego przyznał, że z ogromnym smutkiem przyjął wiadomość o śmierci Neilla. „Sam był wyjątkowo otwarty na współpracę. Zagranie człowieka, który uważa dzieci za hałaśliwe i uciążliwe, było dla niego wyzwaniem, bo prywatnie był kochającym ojcem” – wspominał Spielberg.
Laura Dern, ekranowa partnerka Neilla z Parku Jurajskiego, nazwała go ukochanym przyjacielem na całe życie.
Był prawdziwym i szlachetnym dżentelmenem. Będę cię kochać na zawsze, doktorze Alanie Grancie.
Nicole Kidman, która zagrała z Neillem w thrillerze Martwa cisza, określiła go jako jednego z największych i dodała:
Był czarujący, życzliwy, zabawny i niezwykle inteligentny. Będzie go bardzo brakowało.
Cillian Murphy przyznał, że podziwiał i uwielbiał Neilla.
Był jednym z najżyczliwszych, najzabawniejszych i najbardziej łagodnych ludzi, jakich znałem, a przy tym jednym z najwybitniejszych aktorów.
Podobnie wypowiadali się Toni Collette, Richard E. Grant, Alan Cumming, Kylie Minogue, Cary Elwes czy reżyser Colin Trevorrow, który nazwał go człowiekiem o pięknej duszy.
Hołd aktorowi złożyli również premierzy Nowej Zelandii i Australii. Christopher Luxon podkreślił, że Neill przez ponad 50 lat promował nowozelandzkie historie na całym świecie i pomógł zbudować tamtejszy przemysł filmowy. Anthony Albanese przypomniał natomiast, że aktor z godnością i humorem walczył z chorobą, pozostając inspiracją dla milionów widzów. Karl Urban złożył hołd Neillowi, nazywając go inspiracją dla wielu, którzy poszli w jego ślady.
Piękny człowiek, narodowy skarb, który dał tak wiele Nowej Zelandii i światu. Niech Bóg ma go w swojej opiece, Sam.
Poza karierą filmową Sam Neill angażował się w ochronę środowiska i wspierał liczne inicjatywy ekologiczne. Nowozelandzki Departament Ochrony Przyrody nazwał go legendarnym Kiwi i niezłomnym obrońcą natury, podkreślając, że jego głos w sprawie ochrony przyrody pozostanie inspiracją dla kolejnych pokoleń.
Źródło: theguardian.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe
Marvel Studios wraca do pomysłu produkcji o superbohaterze Nova. Pojawiła się również nieoficjalna informacja o zakończeniu castingu do roli Magneto.
Jest Was już ponad 110.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬