Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Batman II ponownie opóźniony. Jest za to pierwszy teaser

Fani Batmana będą musieli uzbroić się w jeszcze większą cierpliwość. Warner Bros. oficjalnie opóźniło premierę filmu Batman II, ale na osłodę udostępniło krótki teaser zapowiadający powrót Roberta Pattinsona do roli Mrocznego Rycerza. Przy okazji poznaliśmy także nową datę debiutu wyczekiwanej kontynuacji.

Fani Mrocznego Rycerza dostali jednocześnie dobrą i złą wiadomość. Warner Bros. oficjalnie przesunęło premierę Batman II aż na 2028 rok, wydłużając oczekiwanie na powrót Roberta Pattinsona do roli Batmana. Studio nie pozostawiło jednak widzów z pustymi rękami – wraz z ogłoszeniem nowej daty zaprezentowano pierwszy, krótki teaser filmu, który po raz pierwszy pokazuje klimat nadchodzącej kontynuacji.

Batman II opóźniony, ale mamy teaser

Choć zdjęcia do The Batman: Part II trwają już od pewnego czasu, Warner Bros. zdecydowało się przesunąć premierę filmu. Zamiast wcześniejszego terminu (1 października 2027 roku) produkcja trafi do kin 18 lutego 2028 roku. Według informacji branżowych dodatkowy czas ma pozwolić reżyserowi Mattowi Reevesowi na spokojniejsze dopracowanie postprodukcji. Mimo opóźnienia studio nie planuje rezygnować z premiery w formacie IMAX, co pokazuje, że wciąż traktuje film jako jedną ze swoich największych kinowych premier najbliższych lat.

Równocześnie z ogłoszeniem nowej daty premiery do sieci trafił pierwszy teaser filmu. Materiał jest bardzo krótki i nie zdradza praktycznie żadnych szczegółów fabularnych, ale pozwala ponownie zobaczyć Roberta Pattinsona w kostiumie Batmana, przemierzającego zaśnieżone ulice Gotham. Na końcu zwiastuna zaprezentowano również nowe logo produkcji, w którym nad symbolem nietoperza umieszczono rzymską cyfrę II. To raczej symboliczna zapowiedź niż pełnoprawny zwiastun, jednak dla fanów jest to pierwszy oficjalny materiał z kontynuacji od czasu rozpoczęcia produkcji.

Więcej informacji na Movies Room:

Wszystko co do tej pory wiadomo o filmie

Za reżyserię ponownie odpowiadać ma Matt Reeves. Ze scenariuszem pomógł mu z kolei Mattson Tomlin. Po parunastu przesunięciach premiera filmu na chwile obecną zaplanowana jest na 18 lutego 2028 roku.

Do swoich ról powrócą Robert Pattinson (Batman), Jeffrey Wright (James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) oraz Colin Farrell (Pingwin). Na ekranie zobaczymy także Jayme Lawson oraz Gila Pereza-Abrahama. Lawson w filmie z 2022 roku wcieliła się w Belle Reál, czyli nową burmistrz Gotham City. Perez-Abraham sportretował z koeli funkcjonariusza Martineza, policjanta z Departamentu Policji w Gotham City. Z nowych członków obsady ujrzymy Scarlett Johansson, Sebastiana Stana oraz Charlesa Dance’a.

Źródło: joblo.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe