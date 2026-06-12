W sercu dziczy na oficjalnym zwiastunie. Brad Pitt próbuje przetrwać w dziczy

Studio Paramount udostępniło pierwszy zwiastun nowego filmu Davida Ayera z Bradem Pittem w roli głównej. Jego polski tytuł to W sercu dziczy.

Brad Pitt to jeden z najpopularniejszych aktorów na świecie. Nikogo nie dziwi zatem fakt, że gwiazdor ostrożnie dobiera swoje kolejne projekty. Nie mamy okazji oglądać go na wielkim ekranie bardzo często. Od premiery jego ostatniego filmu, F1, niedługo minie rok. Na szczęście, na jego nowy projekt nie będziemy już czekać długo. Na dodatek, właśnie zadebiutowała jego oficjalna zapowiedź.

Walka o przetrwanie na pierwszym zwiastunie

Pitt wciela się w filmie w Jamesa Belmonta, byłego żołnierza wojsk specjalnych armii USA. Po katastrofie niewielkiego samolotu w głębi alaskańskiej dziczy, musi znaleźć sposób na powrót do cywilizacji. Towarzyszy mu emerytowany pies wojskowy, Odin. Jak widzimy na opublikowanej zapowiedzi, potrafi ochronić go przed niedźwiedziami, wilkami i innymi niebezpiecznymi zwierzętami.

Bohater zmaga się z żywiołem i podejmuje desperacką walkę o przetrwanie, wspinając się po górach i przekraczając rwące rzeki. „Nie liczy się wielkość psa w walce, lecz wielkość walki w psie” – mówi w zwiastunie. Później zwraca się do czworonoga słowami: „Zabiorę cię do domu. Po prostu będziemy musieli zrobić to w trudny sposób”.

Co jeszcze wiemy o W sercu dziczy?

Oprócz Brada Pitta w filmie występują laureat Oscara J.K. Simmons oraz Anna Lambe. Pitt pełni również funkcję producenta wraz z Olivią Hamilton i Martym Bowenem. David Ayer wyreżyserował film na podstawie scenariusza Camerona Alexnadera. Thriller akcji powstał we współpracy z Domain Entertainment i Gulfstream Pictures.

Producentami wykonawczymi obrazu są Cameron Alexander, Damien Chazelle, Scott Lumpkin, Chris Long, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary, Sophie Cassidy i Zack Conroy. Za produkcję odpowiadają studia Wild Chickens, Temple Hill oraz Kino World Production. W sercu dziczy trafi do kin 25 września.

Out here, no one survives alone. Brad Pitt stars in David Ayer’s #HeartOfTheBeast. Only in theatres September 25th. pic.twitter.com/V2xDx90ndx — Heart of the Beast (@heartofthebeast) June 11, 2026

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Źródło: Variety / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe