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Whalefall na pierwszym zwiastunie. Austin Abrams w walce z wodnym żywiołem

Marek Wasiński, 10 czerwca 2026

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun przygodowego thrillera Briana Duffielda z Austinem Abramsem w roli głównej, pt. Whalefall.

Kariera Austina Abramsa nabrała w ostatnich latach rozpędu. Po sukcesie filmu Zniknięcia, aktor ma przed sobą kolejne interesujące role i projekty. Pojawi się w nowej wersji Resident Evil Zacha Creggera, kontynuując udaną passę w świecie grozy. Teraz, zadebiutował zwiastun innej produkcji z jego udziałem, survivalowego thrillera, Whalefall.

Pierwsza zapowiedź filmu

Disney i 20th Century Studios opublikowały oficjalną zapowiedź oraz plakat thrillera w reżyserii Briana Duffielda. Film powstał na podstawie powieści o tym samym tytule z 2023 roku autorstwa Daniela Krauas. Opowiada historię nastoletniego nurka (Austin Abrams), który podczas poszukiwań szczątków swojego ojca (Josh Brolin) zostaje przypadkowo połknięty przez kaszalota.

Intensywny zwiastun prezentuje wiele ujęć z tej sekwencji i kończy się sceną, w której nurek zostaje połknięty w całości przez gigantycznego ssaka, próbującego schwytać swój posiłek. Choć to tylko krótki fragment, jest pełen napięcia, które i akcji. W rozmowie z serwisem Variety, Brian Duffield zapowiedział nadchodzące widowisko.

Disney uznał, że to tak szalona scena, a jednocześnie pojawia się tak wcześnie w filmie, że postanowiono pokazać widzom, jak zaczyna się nasza historia, i pozwolić im zastanawiać się, dokąd dalej może ona zmierzać. Choć nasz film będzie bardzo klaustrofobiczny, jest również niezwykle widowiskowy. Mamy wiele spektakularnych momentów, czasami w zaskakujących okolicznościach, i wydawało nam się, że nigdy wcześniej nie powstał film rozgrywający się w miejscu, w którym toczy się większość naszej historii.

Co jeszcze wiemy o Whalefall?

Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły, w filmie „po śmierci swojego ojca, Jay Gardiner nurkuje u wybrzeży środkowej Kalifornii w poszukiwaniu jego szczątków. Zostaje jednak połknięty przez ogromnego kaszalota. Uwięziony w jego wnętrzu i dysponując zaledwie godziną zapasu tlenu, Jay zaczyna rozumieć, że ciężko zdobyte życiowe lekcje przekazane mu przez ojca mogą okazać się kluczem do jego ocalenia.”

W filmie oprócz Austina Abramsa i Josha Brolina występują również Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy oraz Emily Rudd. Producentami są Brian Grazer, Brian Duffield, Jeb Brody i Allan Mandelbaum. Funkcje producentów wykonawczych pełnią Doug Merrifield, Richard Abate i Will Rowbotham. Film trafi do kin 16 października.

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Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

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Marek Wasiński

Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.

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