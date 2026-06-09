Były Superman uderzył w nową Supergirl. Jeden komentarz wywołał burzę

Dean Cain, znany z roli Supermana w serialu Nowe Przygody Supermana, znalazł się pod ostrzałem fanów DC po tym, jak publicznie wyśmiał wygląd nowej Supergirl – Milly Alcock. Aktor przyznał, że rozbawił go internetowy żart porównujący nową Supergirl do postaci z prehistorycznego serialu. W sieci natychmiast rozpętała się burza.

Milly Alcock dopiero przygotowuje się do debiutu jako Supergirl w nowym uniwersum DC, ale już stała się celem internetowych ataków. Tym razem kontrowersje wywołał jednak nie anonimowy użytkownik, a jeden z najbardziej rozpoznawalnych ekranowych Supermanów. Krótka reakcja Deana Caina wystarczyła, by rozpętać falę krytyki.

Dean Cain zakpił z gwiazdy nowej Supergirl

Cała sytuacja zaczęła się od wpisu w serwisie X. Jeden z użytkowników udostępnił grafikę przedstawiającą Milly Alcock jako Supergirl i żartobliwie zapytał, jak bohaterka może mieć kolczyki, skoro jej skóra jest odporna na kule. Chwilę później inny internauta opublikował porównanie aktorki do Chaki – postaci z kultowego serialu Land of the Lost z lat 70. To właśnie pod tym wpisem pojawił się komentarz Deana Caina.

Fani nie zostawili na nim suchej nitki

Komentarz bardzo szybko zaczął krążyć po mediach społecznościowych. Wielu fanów uznało, że były Superman nie powinien publicznie uczestniczyć w wyśmiewaniu młodej aktorki, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z jedną z najważniejszych ról w DC. Internauci zwracali uwagę, że Alcock jest powszechnie uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych i charyzmatycznych młodych gwiazd Hollywood, a podobne komentarze niepotrzebnie podsycają internetowy hejt.

W dyskusji szybko przypomniano wcześniejsze wypowiedzi Caina dotyczące współczesnych produkcji superbohaterskich. W ostatnich latach aktor wielokrotnie krytykował kierunek obrany przez nowe DC Studios oraz wypowiadał się sceptycznie na temat zmian wprowadzanych przez twórców nowego uniwersum. Dla części fanów jego komentarz pod adresem Alcock wpisuje się w szerszy trend krytykowania nowych odsłon kultowych bohaterów.

Więcej informacji na Movies Room:

Co wiemy o Supergirl?

Film bazować będzie na cenionej miniserii komiksowej Supergirl: Woman of Tomorrow autorstwa Toma Kinga i ilustratorki Bilquis Evely. Cykl wydany w 2021–2022 roku wyróżniał się mroczniejszym podejściem do postaci Kara Zor-El, niż wcześniejsze odsłony tej bohaterki. Scenariusz do filmu napisała natomiast Ana Nogueira. Reżyserią filmu zajął się Craig Gillespie, znany z takich tytułów jak I, Tonya czy Cruella.

W centrum opowieści znajdzie się Kara Zor-El, kuzynka dobrze znanego Clark-a Kenta, której losy są znacznie bardziej brutalne i emocjonalne. W odróżnieniu od Supermana, który dorastał na Ziemi pod opieką kochających rodziców, Kara wychowywała się na wyrwanym fragmentu zniszczonej Kryptonu, obserwując śmierć swoich bliskich i cierpienie innych istot. Ta trauma ukształtowała ją jako postać twardszą i bardziej skomplikowaną, co ma być jednym z głównych motorów narracji filmu.

W tytułową rolę Supergirl wciela się Milly Alcock, aktorka znana z serialu Ród smoka. Obok niej w obsadzie znaleźli się m.in. Matthias Schoenaerts jako Krem of the Yellow Hills, Eve

Ridley jako Ruthye Marye Knoll, David Krumholtz jako Zor-El (ojciec Kary), Emily Beecham jako Alura In-Ze (matka). W filmie zadebiutuje także Jason Momoa jako kultowy łowca nagród Lobo.

Źródło: metro.co.uk / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe