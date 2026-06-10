Heart of the Beast na nowych zdjęciach. Brad Pitt walczy o przetrwanie

W sieci zadebiutowały pierwsze zdjęcia z nadchodzącego filmu Davida Ayera z Bradem Pittem w roli głównej, zatytułowanego Heart of the Beast.

Brad Pitt ma przed sobą intensywny okres. Jesienią zadebiutuje The Adventures of Cliff Booth Davida Finchera, w którym aktor powtórzy rolę z filmu Quentina Tarantino. Jeszcze w tym roku zobaczymy go w The Riders Edwarda Bergera. Nim jednak do tego dojdzie, we wrześniu premierę będzie miał thriller Heart of the Beast, który możemy zobaczyć na nowych zdjęciach.

Pierwsze spojrzenie na film

Magazyn GQ opublikował pierwszye zdjęcia z nadchodzącego thrillera survivalowego Paramount Pictures, którego gwiazdą jest Brad Pitt. Aktor zagra oficera sił specjalnych, który zostaje uwięziony pośrodku dzikich terenów Alaski wraz ze swoim psem bojowym, Odinem. Na zdjęciach widzimy gwiazdora, który otoczony dziką naturą wydaje się czuć jak ryba w wodzie.

Według nieoficjalnym plotek, zwiastun filmu zadebiutuje w Internecie w czwartek, 11 czerwca. Mówi się także, że może być wyświetlany przed seansami filmu Dzień objawienia Stevena Spielberga w najbliższy weekend.

First look at Brad Pitt in David Ayer’s survival thriller 'Heart of the Beast'



It follows a former NAVY seal and his retired military dog as they fight for survival deep in the Alaskan wilderness after a catastrophic plane crash



In theaters September 25



(via @GQMagazine) pic.twitter.com/HHJwUTS2Zi — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) June 8, 2026

O czym opowiada Heart of the Beast?

Zgodnie z oficjalnym opisem filmu, „po dramatycznej katastrofie lotniczej, oficer sił specjalnych, James Belmont (Brad Pitt) i jego pies bojowy Odin zostają uwięzieni głęboko w dzikich rejonach Alaski. Razem muszą stoczyć brutalną walkę o przetrwanie w starciu z bezlitosną naturą”. Ten intensywny thriller wyreżyserował Davida Ayer. Opowiada „o nierozerwalnej więzi między człowiekiem, a jego najlepszym przyjacielem, którzy stają przed największą próbą w swoim życiu.”

Oprócz Pitta w obsadzie produkcji znaleźli się też zdobywca Oscara J.K. Simmons oraz Anna Lambe. Za kamerą stanął David Ayer, a scenariusz napisał debiutujący scenarzysta Cameron Alexander. Pitt i Ayer pełnią również funkcje producentów filmu, a producentem wykonawczym jest Damien Chazelle. To już druga współpraca Brada Pitta i Davida Ayera. Wcześniej pracowali razem przy dobrze przyjętym wojennym widowisku Furia, z 2014 roku. Film trafi do kin 25 września.

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Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe