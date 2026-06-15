Jak się robi mundial 2026? Dowiesz się w satyryczny sposób dzięki BBC!

Pierwsze spotkania w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 już w najbliższy czwartek. Przed nami prawie sześć tygodni emocji na najwyższym sportowym poziomie. Z tej okazji w BBC Player pojawi się serial Jak się robi mundial 2026?. Jest to nowa produkcja satyryczna BBC opowiadający o kulisach najważniejszej imprezy sportowej roku. Premiera 15 czerwca w BBC Player.

48 drużyn, 39 dni rywalizacji i tylko jeden zwycięzca. Komu uda się zdobyć tytuł mistrza świata? Jak wygląda organizacja mundialu i co może pójść nie tak? Na ostatnie z pytań postanowił odpowiedzieć John Morton, twórca seriali „Jak się robi Olimpiadę?”, „Jak się robi telewizję” i – najnowszego – „Jak się robi mundial 2026?”. Brytyjczyk w właściwy sobie, satyryczny sposób przedstawił kulisy najważniejszego wydarzenia sportowego roku.

„Jak się robi mundial 2026?” to typowy mockument. Jest to stylizowana na dokument, całkowicie fikcyjna, mocno humorystyczna produkcja. Serial opowiada o grupie odpowiedzialnej za organizację mistrzostw świata w piłce nożnej w 2026 roku. Zespołem zawiaduje Ian Fletcher (w tej roli Hugh Bonneville, znany z „Downton Abbey”, „Iris” czy „Paddingtona”). Menedżer usiłuje utrzymać kontrolę nad projektem oraz barwną, ale często niekompetentną ekipą współpracowników. Co może pójść nie tak? Jak się okazuje, wiele. Narratorem jest David Tennant „(Doktor Who”). Premiera już 15 czerwca tylko w BBC Player.

Tego samego dnia, do BBC Player dodane zostaną dwa inne seriale Johna Mortona – „Jak się robi Olimpiadę?” i „Jak się robi telewizję”. Pierwszy skupia się na organizacji igrzysk olimpijskich z 2012 roku. Drugi w ironiczny sposób przedstawia funkcjonowanie BBC. W obu w rolę główną wciela się Hugh Bonneville („Downton Abbey”, „Iris”, „Paddington”). Na ekranie można też oglądać m.in. Jessicę Hynes, Olivię Colman, Alexa Becketta czy Joela Fry.

– Zarówno „Jak się robi Olimpiadę?” i „Jak się robi telewizję?” były świetne, ale muszę przyznać, że „Jak się robi mundial 2026?” to naprawdę coś. Na plus przemawia też fakt, że można go obejrzeć zupełnie osobno, nie znając dwóch poprzednich seriali (Mortona – red.) – mówi Paulo Costanzo, jeden z członków obsady. – Mamy tu Hugh Bonneville’a, mamy bardzo ciekawą, międzynarodową obsadę i mistrzostwa w piłce nożnej, wokół których toczy się akcja. Dodatkowo John Morton, którego uważam za geniusza, odpowiada za całość. Każda linijka tekstu jest zabawna – dodaje odtwórca roli Nicka Castellano.

Jimena Larraguivel, która w serialu wciela się w postać Gabrieli De La Rosy, opisała „Jak się robi mundial 2026?” jako opowieść o „zespole, który ma nadzorować organizację mistrzostw świata i naprawdę się stara, ale zdecydowanie nie idzie mu to dobrze”. – „Zamiast gasić pożary, sami rozpalamy kolejne” – stwierdza aktorka. Jak z wspomnianymi pożarami radzi sobie Ian Flecher, główny bohater serialu? – „Jeśli Ian byłby przypinką, byłby przypinką z napisem „zachowaj spokój”. Wszystko może być przeciwko niemu, ale on pozostanie niewzruszony” – ocenia Hugh Bonneville. Aktor przyznaje jednak, że próby zarządzania zespołem przez jego postać nie są pozbawione wyzwań. – „Wszyscy mieliśmy kiedyś okazję być na spotkaniu, na którym ktoś stanowczo zapewnia, że zrobi coś w konkretnym terminie, mimo że my dobrze wiemy, że nie ma na to najmniejszych szans. Jak przewodzić zespołowi, który składa się z takich właśnie osób?” – mówi.

Zapytany o swoje wcześniejsze doświadczenia z piłką nożną Bonneville wspomina, że jako dziecko grał w szkolnej drużynie piłkarskiej. Szans na karierę na tym polu jednak nie było. – „Byłem gruby i w ogóle nie szło mi bieganie za piłką. Postawiono mnie więc na bramce. (…) Było całkiem miło. Byłem ubrany w zielonkawy, obcisły strój, dreptałem sobie tam i z powrotem między słupkami, i udawałem, że się rozciągam. Nie wydaje mi się jednak, żebym kiedykolwiek uratował jakąś piłkę” – przyznaje, nie kryjąc rozbawienia Brytyjczyk.