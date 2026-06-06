Serialowy Dumbledore potwierdza termin rozpoczęcia zdjęć 2. sezonu Harry’ego Pottera  

Twórcy chcą dostarczyć nam kolejny sezon Harry’ego Pottera jak najszybciej się da. Zdjęcia do Komnaty Tajemnic rozpoczną się już niebawem, co potwierdził John Lithgow.

Wielkimi krokami zbliża się premiera mocno wyczekiwanej nowej odsłony Harry’ego Pottera. Kamień filozoficzny na HBO zadebiutuje już w najbliższe Boże Narodzenie. W planach oczywiście są już kolejne sezony serialu, które będą opierać się na książkach J.K. Rowling. Twórcy powoli pracują już nad drugim sezonem Harry’ego Pottera. Obecnie poszukiwany jest aktor, który wcieli się w Colina Creeveya. Jego postać po raz pierwszy w książkach pojawiła się właśnie w Komnacie Tajemnic. Colin był ogromnym fanem Harry’ego Pottera i nigdy nie rozstawał się ze swoim aparatem fotograficznym.

Kiedy ruszą zdjęcia do 2. sezonu Harry’ego Pottera?

Jakiś czas temu twórcy nowego serialu o Harrym Potterze ujawnili, że zdjęcia do Komnaty Tajemnic rozpoczną się jeszcze przed premierą pierwszego sezonu. Prace na planie drugiej odsłony serialu rozpoczną się bowiem tej jesieni. Informacja ta została teraz potwierdzona przez Johna Lithgowa, który w serialu wciela się w Albusa Dumbledore’a.

Zakończyliśmy cały pierwszy sezon, zaczynamy kolejny jesienią i jest cudownie. Założenie tej długiej brody, peleryn i kapeluszy jest po prostu magiczne.

John Lithgow talked about the HARRY POTTER TV series with Jimmy Fallon „We’ve completed the entire 1st season, I’ll start the next one in fall and it’s glorious. You put on that beard down to here, these long cloaks and the floppy hats, it’s magic!” He also met Daniel Radcliffe… pic.twitter.com/BsjObfh4Rj — Wizarding World Direct (@WW_Direct) June 5, 2026

Wszystko co powinniście wiedzieć przed premierą

Nie ma nic wyjątkowego w Harrym Potterze – tak przynajmniej twierdzi ciotka Petunia. Wszystko zmienia się w dniu jego jedenastych urodzin, kiedy otrzymuje tajemniczy list z Hogwartu, Szkoły Magii i Czarodziejstwa. To niespodziewane zdarzenie otwiera przed nim drzwi do niezwykłego świata magii, przyjaźni oraz zabawy. Niestety nowy rozdział w jego życiu przyniesie także śmiertelne niebezpieczeństwo. Harry będzie musiał zmierzyć się z niebezpiecznym wrogiem z przeszłości.

Serial w pierwszym sezonie składać będzie się z ośmiu odcinków. Harry Potter i Kamień Filozoficzny zadebiutuje w najbliższe Boże Narodzenie na HBO.

W roli Harry’ego Pottera obsadzono Dominica McLaughlina, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger oraz Alastaira Stouta jako Rona Weasleya. Dołączą do nich Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, Elijah Oshin jako Dean Thomas, Finn Stephens jako Vincent Crabbe oraz William Nash jako Gregory Goyle.

W dorosłej obsadzie Harry’ego Pottera znaleźli się z kolei John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Sirine Saba jako Pomona Sprout, Richard Durden jako Cuthbert Binns, Bríd Brennan jako Poppy Pomfrey oraz Warwick Davis jako Filius Flitwick.

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Źródło: msn.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne