Najlepsze filmy fantasy na HBO Max – zanurz się w światy pełne magii, legend i epickich przygód

Agnieszka Ziobrowska, 18 maja 2026

Jeśli szukacie produkcji pełnych magii, niezwykłych stworzeń i widowiskowych historii, to dobrze trafiliście. Przygotowaliśmy ranking najlepszych filmów fantasy dostępnych na HBO Max, który pełen jest kultowych klasyków gatunku. Niezależnie od tego, czy preferujecie mroczne opowieści, baśniowe światy czy epickie przygody pełne efektów specjalnych, każdy fan fantasy znajdzie tutaj coś dla siebie. W naszym zestawieniu zebraliśmy filmy fantasy, które warto obejrzeć przynajmniej raz, niezależnie od tego, czy jesteście fanami smoków, czarodziejów, mitologii czy mrocznych baśni. Oto najlepsze filmy fantasy na HBO Max, które zabiorą was w niezapomnianą podróż do niezwykłych krain i pozwolą na kilka godzin oderwać się od rzeczywistości.

1 Władca Pierścieni: Powrót króla (2004)

The Lord of the Rings: The Return of the King

Ostateczna bitwa o Śródziemie rozpoczęła się. Frodo i Sam, prowadzeni przez Golluma, kontynuują swą niebezpieczną wyprawę w kierunku Góry Przeznaczenia, w celu zniszczenia Pierścienia Władzy. Aragorn walczy, aby wypełnić przepowiednię i poprowadzić swoich zwolenników przeciw rosnącej sile Władcy Ciemności Saurona, aby Powiernik Pierścienia mógł zakończyć swoją misję.

2 Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia (2002)

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Ekranizacja pierwszej części trylogii Tolkiena, „Drużyna Pierścienia” zapoznaje widzów z czarodziejskim światem Śródziemia i jego mieszkańcami – ludźmi, hobbitami, elfami, krasnoludami, czarodziejami, trollami i orkami. W tej części trylogii młody i nieśmiały hobbit Frodo Baggins (Elijah Wood) odziedzicza pierścień – Jedyny Pierścień, narzędzie władzy absolutnej, które pozwoliłoby Sauronowi, mrocznemu Władcy Mordoru, rządzić Śródziemiem i zniewolić zamieszkujące je ludy. Frodo, wraz z lojalną kompanią hobbitów, ludzi, czarodzieja, krasnoluda i elfa, musi zabrać Pierścień do Szczelin Zagłady, gdzie został kiedyś wykuty, i zniszczyć go raz na zawsze. Taka podróż oznacza zapuszczenie się głęboko do krainy Czarnego Władcy, gdzie gromadzi on armię orków. Drużyna musi walczyć nie tylko ze złem czającym się wokół, ale i z wewnętrznymi waśniami, oraz niszczącym wpływem samego Pierścienia. Przyszłość świata i przeznaczenie drużyny są ze sobą splecione.

3 Władca Pierścieni: Dwie wieże (2003)

The Lord of the Rings: The Two Towers

Mrok gęstnieje nad światem. Po rozpadzie drużyny cel misji staje się coraz bardziej odległy. Frodo i Sam wędrują samotnie do Mordoru. Na ich drodze staje jednak Gollum, dawny właściciel pierścienia. Gandalf zwycięża Barloga, ale to dopiero początek jego zmagań z siłami zła. Pozostała część drużyny idąc tropem orków trafia do Fangornu, gdzie spotykają Gandalfa. Nadszedł czas, aby rozprawić się Sarumanem, który opętał władcę Rohanu, królestwa ludzi. Frodo i Sam prowadzeni przez Golluma, któremu Frodo darował życie, docierają do Czarnej Bramy. Tymczasem Merry i Pippin uciekają orkom i trafiają na Drzewca, starego Enta. Kiedy wszystko zaczyna się układać, Saruman, który stworzył potężną armię, postanawia zaatakować Rohańczyków. Rozpoczyna się bitwa, która może zadecydować o losie wyprawy – bitwa o Helmowy Jar.

5 Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II (2011)

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2

W drugiej części widowiskowego zakończenia serii walka sił dobra z siłami zła świata czarodziejów przeistacza się w otwartą wojnę. Stawka nigdy nie była tak wysoka; nikt nie może czuć się bezpieczny. Być może w trakcie nieuchronnie zbliżającej się ostatecznej rozgrywki z Lordem Voldemortem to Harry Potter będzie zmuszony do ostatecznego poświęcenia. Tak kończy się cała opowieść.

6 Harry Potter i więzień Azkabanu (2004)

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Harry Potter i jego najlepsi przyjaciele Ron i Hermiona, po przerwie letniej powracają do Hogwartu, aby rozpocząć trzeci rok nauki. W tym samym czasie z pilnie strzeżonego więzienia dla czarodziejów ucieka niebezpieczny przestępca – Syriusz Black! Wszystko wskazuję na to, że Black poluje na Harrego. Cały świat czarodziejów rozpoczyna poszukiwania zbiega; z Azkabanu zostają wysłane przerażające istoty – Dementorzy, w celu zabicia przestępcy.

7 Harry Potter i Kamień Filozoficzny (2002)

Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Harry Potter dowiaduje się, w dniu swoich 11-tych urodzin, że jest osieroconym dzieckiem dwojga potężnych czarodziejów i sam posiada magiczne zdolności. W Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie przeżywa największą przygodę swojego życia. Uczy się latania na miotle i różnych pożytecznych zaklęć. Przeżywa także chwile grozy rozwiązując zagadkę tajemniczego kamienia filozoficznego i tocząc walkę z potężnym i złym czarodziejem-Lordem Voldermort.

8 Jak wytresować smoka (2010)

How to Train Your Dragon

Producenci „Shreka”, „Madagaskaru” i „Kung Fu Pandy” przedstawiają film na podstawie książki Cressidy Cowell „Jak wytresować smoka”, której akcja rozgrywa się w świecie Wikingów i dzikich smoków. Bohaterem filmu jest nastoletni Wiking mieszkający na wyspie Berk, gdzie walki ze smokami są codziennością. Zbliża się właśnie czas inicjacji i jedyna szansa na udowodnienie plemieniu i ojcu swojej wartości. Kiedy jednak okazuje się, że zamiast wytresować smoka, nastolatek zaprzyjaźnia się z nim, cały jego świat staje na głowie.

9 Harry Potter i Czara Ognia (2005)

Harry Potter and the Goblet of Fire

W Hogwarcie rozgrywa się Turniej Trójmagiczny, na który przybywają uczniowie szkół z Francji i Bułgarii. Zgodnie ze starą tradycją, do turnieju mają być wybrani trzej przedstawiciele, każdej ze szkół. Jednak dziwnym zbiegiem okoliczności do turnieju zostaje wybranych czterech uczestników, w tym i Harry Potter. Odtąd na głównego bohatera czekają trzy zadania, a w związku z nimi wiele niesamowitych i niebezpiecznych przygód.

12 Harry Potter i Komnata Tajemnic (2003)

Harry Potter and the Chamber of Secrets

Harry powraca do Hogwartu, aby ponownie zmierzyć się z niebezpieczeństwem tym razem zagrażającym także jego najlepszej przyjaciółce. Podczas drugiego roku pobytu w Szkole Magii i Czarodziejststwa młody Potter spotyka starych wrogów, poznaje nowego nauczyciela, odkrywa w sobie nowe zdolności, unika śmierci z rąk domowego skrzata chcącego za wszelką cenę uratować mu życie i wraz z dwójką swoich przyjaciół: Ronem i Hermioną znów udaje mu się rozwiązać trudną zagadkę.

13 Jak wytresować smoka 2 (2014)

How to Train Your Dragon 2

W drugim rozdziale porywającej trylogii JAK WYTRESOWAĆ SMOKA powracamy do fantastycznego świata Czkawki i Szczerbatka w pięć lat po tym, jak udało im się zjednoczyć smoki i wikingów na wyspie Berk. Podczas gdy Astrid i pozostali biorą udział w wyścigach smoków (nowy najpopularniejszy sport zespołowy na wyspie), nierozłączna para Czkawka i Szczerbatek przemierza niebo, odkrywając nieznane ziemie i nowe światy. Gdy podczas jednej z wypraw natrafiają na tajemną lodową jaskinię, a w niej setki nowych dzikich smoków i tajemniczego Jeźdźca Smoków, dostają się w sam środek wojny o pokój. Czkawka i Szczerbatek zrobią wszystko, by stawić czoła wyzwaniu i odkryją, że tylko wspólnymi siłami mogą zmienić przyszłość zarówno ludzi, jak i smoków.

14 Harry Potter i Książę Półkrwi (2009)

Harry Potter and the Half-Blood Prince

Lord Voldemort zaciska swoją złowieszczą pętlę wokół świata Mugoli i czarodziejów, a Hogwart przestaje być – jak dawniej – bezpieczną przystanią. Harry podejrzewa, że niebezpieczeństwo może czaić się w samym zamku, ale Dumbledorowi zależy raczej na przygotowaniu go do ostatecznego starcia, które jego zdaniem nastąpi niebawem. Razem usiłują znaleźć broń zdolną skruszyć zapory Voldemorta. Harry’emu coraz bardziej podoba się Ginny… niestety, Dean Thomas jest nią również zainteresowany. Lavender Brown dochodzi do wniosku, że Ron jest jej przeznaczeniem, nie bierze tylko pod uwagę czekoladek Romildy Vane! No i oczywiście Hermiona, przeżywająca męki zazdrości, lecz zdecydowana nie ujawniać uczuć. Gdy romanse kwitną, tylko jeden uczeń pozostaje wyniosły i obojętny. Postanowił wywrzeć swoje niezatarte – choć mroczne – piętno na życiu Akademii. Miłość wisi w powietrzu, lecz za nią czai się dramat i Hogwart być może już nigdy nie będzie taki jak przedtem.

15 Harry Potter i Zakon Feniksa (2007)

Harry Potter and the Order of the Phoenix

Harry Potter tym razem nie może mieć spokojnych wakacji. Lord Voldemort powrócił, a prasa czarodziejska milczy na ten temat. Na mugolskim osiedlu Little Whinging pojawiają się Dementorzy, a zbzikowana sąsiadka Dursley’ów pani Figg jest charłakiem! W dodatku Harry staje przed całym Wizengamotem za użycie czarów przez nieletniego, a Straż Przednia zabiera go do kwatery głównej Zakonu Feniksa – organizacji powołanej przez Dumbledora do walki z Sam-Wiesz-Kim. Tymczasem w Hogwarcie rządy przejmuje sprzymierzeniec Korneliusza Knota i nauczycielka obrony przed czarną magią profesor Umbridge. Wygląda na to, że nikt nie wierzy Harry’emu i Dumbledorowi, że Lord Voldemort odrodził się na nowo. Kiedy zaatakuje wszystko wyjdzie na jaw, ale czy wtedy nie będzie już za późno?

16 Dzień świstaka (1993)

Groundhog Day

Phil Connors, pyszałkowaty i cyniczny prezenter pogody, wybiera się wraz z ekipą telewizyjną do prowincjonalnego Punxsutawney na doroczny „Dzień Świstaka”. Idiotyczna ceremonia przepowiadania nadejścia wiosny przepełnia go odrazą. Jedynym jaśniejszym punktem wyprawy jest śliczna producentka, Rita. Phil ma nadzieję poderwać Ritę, jednak los szykuje mu przykrą niespodziankę. Z niewiadomych przyczyn dzień świstaka zaczyna się bez końca powtarzać. Żeby wyrwać się z pętli czasu, Phil będzie musiał wiele zrozumieć i wiele w sobie zmienić.

17 Magia uczuć (2006)

The Fall

Miejski szpital w Los Angeles, rok 1912. Roy Walker odniósł poważne obrażenia podczas kręcenia jednej z kaskaderskich scen filmowych. Złamane zostało również jego serce, kiedy ukochana dziewczyna uciekła z pewnym aktorem. Zrozpaczony i zdesperowany chłopak ma plan ostatecznego uwolnienia się od cierpienia, ale, unieruchomiony na szpitalnym łóżku, nie jest w stanie sam go zrealizować. Zaprzyjaźnia się więc z małą pacjentką ze złamaną ręką, 5-letnią Aleksandrią. Codziennie opowiada dziewczynce kolejny fragment fantastycznej opowieści.

18 Hobbit: Pustkowie Smauga (2013)

The Hobbit: The Desolation of Smaug

Hobbit Bilbo Baggins, Czarodziej Gandalf i Trzynastu Krasnoludów pod wodzą Thorina Dębowej Tarczy, kontynuują wyprawę, której celem jest odzyskanie Ereboru – Królestwa Krasnoludów. W czasie podróży spotkają niedźwiedzia-wojownika Beorna, gigantyczne Pająki z Mrocznej Puszczy, Leśne Elfy dowodzone przez Legolasa, Taurielę i Króla Thranduila oraz tajemniczego łucznika zwanego Bardem, który przemyca ich do Miasta Na Jeziorze. Kiedy wreszcie ujrzą Samotną Górę staną twarzą w twarz z największym niebezpieczeństwem – Smokiem Smaugiem.

19 Księga życia (2014)

The Book of Life

Dwóch potężnych magów zakłada się o to, czy ludzie są istotami o czystych sercach. Wśród ludzi poddanych próbie są dwaj bohaterowie filmu: Manolo – młody matador, który marzy, by zostać muzykiem i Joaquin – sportowiec i duma rodzinnego miasta. Obaj konkurują o względy Marii – pięknej i niezależnej księżniczki. Los każe im wyruszyć we wspaniałą podróż, w czasie której spotykają barwne postaci i odwiedzają niezwykłe krainy, poznając prawdę o sobie samych.

Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

