Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy powracają z 3. sezonem! Oficjalny teaser i Simon Pegg użyczy głosu Balrogowi

Ujawniono nowe postacie 3. sezonu! Eddie Marsan jako Thrain, Andrew Richardson jako Anárion oraz Adam Young jako Marnûkh dołączają do wcześniej ogłoszonych: Jamiego Campbella Bowera w roli Celeborna i Zubina Varli jako Khamûla ze Wschodu. Simon Pegg użyczy głosu Balrogowi. Czterech złowrogich Nazgnagôlów (Sług Pierścienia) niespodziewanie pojawiło się podczas panelu serialu, oddając hołd Sauronowi. Długo wyczekiwany 3. sezon serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy zadebiutuje 11 listopada na Prime Video.

Wczoraj, podczas panelu w kultowej Hall H na San Diego Comic-Con, ponad sześć i pół tysiąca fanów ponownie przeniosło się do Śródziemia, kiedy to Prime Video zaprezentowało długo wyczekiwany 3. sezon epickiego serialu fantasy Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Showrunnerzy J.D. Payne i Patrick McKay dołączyli do członków obsady, by wziąć udział w pełnej humoru i ciekawostek rozmowie, którą poprowadził sam Najwyższy Król Gil-galad, czyli odtwórca tej roli Benjamin Walker. Podczas panelu zaprezentowano nowy, porywający teaser oraz ujawniono kilka niespodzianek oraz ekscytujących szczegółów dotyczących nowego sezonu.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy: nowe twarze i teaser 3. sezonu

W panelu udział wzięli Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Ismael Cruz Córdova, Charlie Vickers, Daniel Weyman oraz debiutujący w 3. sezonie Jamie Campbell Bower. Wydarzenie obfitowało w ekskluzywne informacje i efektowne materiały wizualne, w tym:

Nowy teaser zapowiadający mroczniejszy ton 3. sezonu i prezentujący epickie sceny, w których Sauron rozpoczyna realizację swojego planu wykucia Jedynego Pierścienia. Dążenie Saurona do podporządkowania sobie całego Śródziemia zagraża wszystkim jego krainom, zmuszając dawnych przeciwników do zawierania nowych, często niełatwych sojuszy, by go powstrzymać.

Ujawniono kolejne postacie 3. sezonu, w które wcielą się wcześniej zapowiedzeni podczas panelu aktorzy. Dołączają oni do dwóch bohaterów zaprezentowanych na początku tygodnia – Jamiego Campbella Bowera (Stranger Things) jako dawno zaginionego męża Galadrieli, Celeborna, oraz Zubina Varli (Gwiezdne Wojny: Andor) jako Khamûla ze Wschodu z Rhûnu. Podczas panelu ogłoszono również, że: Eddie Marsan (Happy-Go-Lucky, czyli co nas uszczęśliwia) wcieli się w rolę Thraina, starszego brata króla Durina IV Andrew Richardson (Guys & Dolls) zagra Anáriona, młodszego syna Elendila i brata Isildura Adam Young (Nie oddychaj 2) wystąpi jako Marnûkh, tajemniczy ork, który może nie być tym, za kogo się podaje.

Balrog przemówi – i zrobi to głosem Simona Pegga! Specjalny, dostępny wyłącznie dla uczestników panelu materiał wideo zatytułowany Bringing Season Three’s Creatures to Life, zaprezentował wybrane stworzenia, które pojawią się w nowych odcinkach, w tym upiorne bestie (Fell-beasts), wojenne olifanty zwane Mûmakilami, orków oraz powracającego ognistego Balroga. Po raz pierwszy w historii Balrog przemówi, a głosu użyczy mu ceniony aktor Simon Pegg (Trylogia Cornetto, Mission: Impossible, Star Trek).

Ponadto, panel Pierścieni Władzy w hali H został przerwany przez niespodziewane pojawienie się czterech groźnych Nazgnagôlów w pełnej zbroi, którzy czekali na rozkaz Saurona. Postacie te, wprowadzone w nowym sezonie, są sługami Saurona i stanowią wczesną, pochodzącą z Drugiej Ery inkarnację Nazgûlów – znanych również jako Upiorzy Pierścienia z Trzeciej Ery.

Pierwsze cztery odcinki 3. sezonu serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy zadebiutują na Prime Video 11 listopada 2026 roku. Odcinki 5. i 6. będą dostępne w streamingu od 18 listopada, a dwa finałowe odcinki sezonu trafią na serwis 25 listopada.

Więcej informacji na Movies Room:

Co wiemy o 3. sezonie Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy?

W 3. sezonie Śródziemie pogrążone jest w wojnie. Od upadku Eregionu minęło pięć lat. Armie Saurona przemierzyły niemal cały świat, podbijając wszystko, co napotkały na swojej drodze. Między Mrocznym Władcą a całkowitym zwycięstwem stoją już tylko nieliczne bastiony oporu – Khazad-dûm, gdzie krasnoludy odcięły się od świata w głębi swoich górskich komnat, oraz chronione mocą Trzech Pierścieni elfickie królestwa Lindonu i Rivendell. Tymczasem w głębi Mordoru, w nowo ukończonej wieży Barad-dûr, Mroczny Władca pracuje dzień i noc, owładnięty obsesją ujarzmienia mocy, która pozwoli mu rzucić na kolana ostatnich przeciwników: Jedynego Pierścienia, by wszystkimi rządzić… Teraz wszystkie wolne ludy Śródziemia – krasnoludy, elfy, ludzie i czarodzieje – muszą znaleźć sposób, by zjednoczyć siły w wyścigu z czasem i powstrzymać Saurona przed osiągnięciem celu, jakim jest całkowite podporządkowanie sobie wszelkiego życia.

Producentami wykonawczymi oraz showrunnerami 3. sezonu Pierścieni Władzy są J.D. Payne i Patrick McKay. Funkcję producentów wykonawczych pełnią również Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell oraz Charlotte Brändström, która jest także reżyserką. Producentem sezonu jest Matthew Penry-Davey, a Ally O’Leary, Tim Keene i Andrew Lee pełnią funkcję koproducentów.

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe