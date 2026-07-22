Serialowy Harry Potter z zaskakującą kategorią wiekową!

Nowy Harry Potter otrzymał zaskakującą kategorię wiekową. Serial nie będzie przeznaczony dla wszystkich widzów.

Wszystkie osoby, które choć raz w życiu obejrzały filmową serię o Harrym Potterze, z pewnością wiedzą w jakim klimacie utrzymane są filmy. Prawdopodobnie większość zgodzi się ze mną, że dwa pierwsze tytuły są przeznaczone głównie dla dzieci, a od Więźnia Azkabanu atmosfera robi się poważniejsza. Wygląda na to, że w przypadku nadchodzącego serialu o młodym czarodzieju będzie z goła inaczej.

Kategoria wiekowa Harry’ego Pottera

Jak podają zagraniczne media, nowy Harry Potter otrzymał kategorię wiekową TV-14 (Wielka Brytania). W Polsce zatem najprawdopodobniej trafił do kategorii wiekowej od 12 roku życia.

Warto zaznaczyć, że trzy pierwsze części filmowej serii oraz Książe półkrwi były dostępne dla osób w każdym wieku. Pozostałe tytuły mogli z kolei oglądać widzowie, którzy ukończyli 12 rok życia. Idąc tym tropem można by pomyśleć, że ostatnie sezony Harry’ego Pottera będzie można obejrzeć dopiero od 16 roku życia.

O czym opowie serial?

Nie ma nic wyjątkowego w Harrym Potterze – tak przynajmniej twierdzi ciotka Petunia. Wszystko zmienia się w dniu jego jedenastych urodzin, kiedy otrzymuje tajemniczy list z Hogwartu, Szkoły Magii i Czarodziejstwa. To niespodziewane zdarzenie otwiera przed nim drzwi do niezwykłego świata magii, przyjaźni oraz zabawy. Niestety nowy rozdział w jego życiu przyniesie także śmiertelne niebezpieczeństwo. Harry będzie musiał zmierzyć się z niebezpiecznym wrogiem z przeszłości.

Serial w pierwszym sezonie składać będzie się z ośmiu odcinków. Harry Potter i Kamień Filozoficzny zadebiutuje w najbliższe Boże Narodzenie na HBO.

Obsada nowego Harry’ego Pottera

W roli Harry’ego Pottera obsadzono Dominica McLaughlina, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger oraz Alastaira Stouta jako Rona Weasleya. Dołączą do nich Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, Elijah Oshin jako Dean Thomas, Finn Stephens jako Vincent Crabbe oraz William Nash jako Gregory Goyle.

W dorosłej obsadzie Harry’ego Pottera znaleźli się z kolei John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Sirine Saba jako Pomona Sprout, Richard Durden jako Cuthbert Binns, Bríd Brennan jako Poppy Pomfrey oraz Warwick Davis jako Filius Flitwick.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: msn.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne