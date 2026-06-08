Steven Spielberg powraca z nowym filmem! Premiery tygodnia w kinach i na VOD!

Co w tym tygodniu zobaczymy w kinach na VOD? Wartą uwagi pozycją jest zdecydowanie najnowszy film Stevena Spielberga Dzień objawienia. Na SkyShowtime z kolei pojawi się Bugonia Yórgosa Lánthimosa. Poza tym na HBO zadebiutuje polski serial oryginalny Proud, a Netflix oferuje Ligę Sprawiedliwości Zacka Snydera.

Nowości na Netflix

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera (11.06)

Bruce Wayne, chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince, by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem o katastrofalnych rozmiarach. Zadanie okazuje się jednak trudniejsze, niż to sobie wyobrażał, ponieważ każdy z członków tej ekipy musi stawić czoła demonom własnej przeszłości. Tylko pokonanie tych przeszkód, pozwoli im stworzyć bezprecedensową grupę bohaterów. Może być jednak za późno, by w końcu zjednoczeni – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg i Flash, byli w stanie uratować planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami.

O psie, który jeździł koleją 2 (10.06)

Po udanej operacji w USA Zuzia wraz ze swoimi rodzicami wraca do Polski. Na czas jej nieobecności Lampo, czyli znany w całym kraju jako PKPies ukochany czworonóg dziewczynki, zostaje oddany pod opiekę dyrektora stacji kolejowej. Uporządkowane życie mężczyzny, który zgodził się przyjąć pod swoje skrzydła owczarka szwajcarskiego, zamienia się w chaos wymieszany z bałaganem. Mimo okazjonalnych psot, Lampo wciąż uwielbia jeździć pociągami. Pewnego dnia nie wraca jednak ze swoich wojaży o spodziewanym czasie, a ślad po nim urywa się i nie pomaga nawet nadajnik GPS przypięty do obroży. Spanikowany dyrektor postanawia przygarnąć ze schroniska psa tej samej rasy co Lampo, aby na jaw nie wyszło zniknięcie podopiecznego. Kiedy Zuzia przyjeżdża w rodzinne strony od razu orientuje się, że obecny na stacji zwierzak to nie jej ukochany pies, a w dodatku to suczka i ma na imię Luna.

Mortal Kombat (08.06)

Zawodnik mieszanych sztuk walki Cole Young przywykł do tego, że obrywa za pieniądze. Nie ma jednak pojęcia o swoim pochodzeniu i nie wie, dlaczego władca Zaświatów Shang Tsung nasłał na niego swojego najlepszego wojownika, Sub-Zero, kriomancera z innego wymiaru. W obawie o bezpieczeństwo rodziny Cole udaje się na poszukiwanie Sonyi Blade, poleconą mu przez Jaxa. Ten major sił specjalnych ma takie samo dziwne znamię w kształcie smoka, z jakim urodził się Cole. Wkrótce Cole trafia do świątyni Lorda Raidena, jednego ze Starszych Bóstw i obrońcy Ziemi, zapewniającego schronienie tym, którzy mają smocze znamię. W świątyni Cole trenuje z doświadczonymi wojownikami Liu Kangiem i Kung Lao oraz zbuntowanym najemnikiem Kano. Wspólnie staną do walki największych mistrzów Ziemi z przeciwnikami z Zaświatów, w której stawką jest wszechświat.

Ostry dyżur (09.06)

Jeden z najpopularniejszych, nagrodzony wieloma nagrodami serial telewizyjny w historii. Śledzimy w nim losy pracowników szpitala County General. Pomimo własnych problemów starają się jak najlepiej pomóc rannym czy cierpiącym. Każdy odcinek pokazuje nam zupełnie nowe zaskakujące, radosne i wzruszające zwroty akcji. Widzimy walkę ludzi z chorobą oraz ogromne zaangażowanie lekarzy i pielęgniarek, aby tym ludziom pomóc.

Rachel wychodzi za mąż (08.06)

Kym wraca do domu na ślub swojej siostry Rachel. Rozpoczyna się pełne muzyki i miłości doniosłe wydarzenie, na które przybywają liczni krewni i przyjaciele. Kym nie jest jednak w stanie oddać palmy pierwszeństwa pannie młodej. Wkrótce tłamszone w rodzinie napięcia zaczynają doprowadzać do wrzenia. Mimo, że weekend wypełniony zostaje kryzysami i konfliktami, odwaga i szczerość dwóch sióstr łączą rodzinę w celebracji. Rachel wychodzi za mąż to intymny i inspirujący portret dysfunkcyjnej rodziny starającej poradzić się z tragediami i nowymi początkami. To emocjonalna i czasem bardzo śmieszna podróż w głąb serca i ducha każdej międzyludzkiej relacji.

Keanu (11.06)

Aby odzyskać skradzionego kota, dwójka przyjaciół postanawia przeniknąć do ulicznego gangu udając dilerów narkotyków.

Nowości na Disney+

Król dopalaczy (10.06)

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia przedstawia zawrotną karierę zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych dopalaczy i niczym „Wilk z Wall Street” z dnia na dzień stał się milionerem. Dawid rozpoczyna życie, w którym sława, piękne kobiety, szybkie samochody i niekończąca się impreza stają się codziennością. Konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy sprawiają, że granica między legalnym, a zakazanym jest bardzo cienka. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, rozpoczyna się bezwzględna gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem?

Iron Man i super ekipa – sezon 1 (12.06)

Młody Iron Man i jego drużyna wspólnie stają do walki z kolejnymi złoczyńcami zagrażającymi otoczeniu. W każdym odcinku bohaterowie muszą zmierzyć się z nowym problemem i znaleźć sposób, by powstrzymać przeciwników. Zamiast brutalnych starć wykorzystują spryt, współpracę i pomysłowość, aby rozwiązać sytuację. Każda przygoda staje się dla nich także lekcją. Zarówno bohaterowie, jak i ich przeciwnicy przekonują się, że pochopne decyzje mają konsekwencje. Wspólne działania pomagają drużynie lepiej się zrozumieć, a kolejne wyzwania uczą ich odpowiedzialności, zaufania i działania razem w obliczu problemów.

Zabójcze umysły: ewolucja – sezon 19 (12.06)

Członkowie jednostki BAU muszą stawić czoła największemu jak dotąd zagrożeniu – sieci seryjnych morderców utworzonej podczas pandemii COVID-19.

Alice i Steve – sezon 1 (08.06)

Alice odkrywa, że jej najlepszy przyjaciel Steve spotyka się z jej 26-letnią córką, Izzy. Boi się, że za jednym zamachem straci dwie ważne dla niej osoby. Postanawia sabotować związek pary. Groźby i prośby nie działają. Steve nie daje za wygraną. Między przyjaciółmi dochodzi do wojny. Finalnie mąż Alice traci cierpliwość – widzi żonę w zupełnie innym świetle. Steve wie, że Izzy to jego szansa na szczęście, jednak Alice nie podda się bez walki.

Czy mnie słychać? (10.06)

Gdy małżeństwo Alexa się rozpada, próbuje on radzić sobie z rozwodem i wiekiem średnim, szukając nowego celu w komediowej scenie Nowego Yorku. Byli partnerzy muszą znaleźć sposób na wspólne wychowywanie dwóch synów i odnalezienie swoich tożsamości.

Antoni Porowski: w rytmie miasta – sezon 1 (08.06) Od kultowych miejsc po ukryte perełki – Antoni Porowski, zainspirowany serią Nat Geo „Best of the World”, odkrywa najbardziej niezwykłe zakątki świata. W sercu Paryża, Meksyku, Londynu i rodzinnego Nowego Jorku szuka autentycznych, niezapomnianych wrażeń. Jego inspirująca podróż wykracza poza utarte szlaki, by pokazać widzom najlepsze miejsca, hotele i restauracje. To szansa, by odkryć prawdziwą duszę każdego miasta, jego kulturę, a przede wszystkim jego mieszkańców.

Nowości na HBO

King’s Man: Pierwsza misja (12.06)

Najgorsi tyrani i zbrodniarze w historii spiskują, by wywołać wojnę, której ofiarą padną miliony ludzi. Tylko jeden człowiek może ich powstrzymać, o ile zdąży… Oto opowieść o pierwszej na świecie niezależnej, działającej w pełnej tajemnicy agencji wywiadowczej. Nocna suka (13.06) Po wycofaniu z branży artystka wychowuje syna, przeprowadzając z miasta na przedmieścia i zamieniając wystawianie prac na bycie kurą domową, którą nigdy być nie chciała. Bardzo go kocha, ale żałuje roli, którą odgrywa, zmagając z utratą sprawczości i poczucia własnej wartości. Rutyna ją zabija od środka, inne matki irytują, a nieprzespane noce chłopca doprowadzają do frustracji. Na domiar złego zauważa u siebie niepokojące zmiany w wyglądzie, a wyjące pod domem psie samce czy zwłoki innych zwierząt na tarasie skłaniają ją do podejrzeń, że przechodzi metamorfozę w czworonoga! Pan Popper i jego pingwiny (13.06) Komedia rodzinna w polskiej wersji językowej z Jimem Carreyem w roli biznesmena, który dziedziczy sześć pingwinów i zmuszony zostaje przekształcić swój luksusowy apartament w… zaśnieżoną arktyczną atrakcję. Oddaj ją (12.06) Po śmierci ojca siedemnastoletni Andy i jego niedowidząca przyrodnia siostra Piper trafiają pod opiekę Laury — ekscentrycznej byłej opiekunki, która wychowuje też niemego Olivera. Z czasem Andy zaczyna podejrzewać, że Laura ukrywa mroczne sekrety, zwłaszcza gdy obsesyjnie faworyzuje Piper i coraz bardziej podważa jego zdrowie psychiczne. Gdy chłopak odkrywa, że Oliver jest opętany przez demona i że Laura planuje mroczny rytuał, by wskrzesić swoją zmarłą córkę, rodzeństwo staje do walki o przetrwanie w domu, w którym granice między miłością, żałobą i obłędem zacierają się. Lombard (11.06) Ulice szare, dzielnica biedna, a w tym wszystkim para kolorowych ptaków. Charakterna Jola i pomysłowy Wiesiek od lat prowadzą jeden z największych lombardów w Europie. Biznes, który niegdyś cieszył się sporym powodzeniem, dziś podupada. Bytomskie przedmieścia, dokąd przeniesiono magazyn, utrudniają dotarcie do klientów i przedsiębiorstwo bardzo szybko staje się nierentowne. Sytuacji nie ułatwiają rodzinne niesnaski, związek pary wisi na włosku. Wyprzedaże nie pomagają, ale Jola nie daje za wygraną i wpada na pewien pomysł. Proud – sezon 1 (12.06) Serial „Proud” to oryginalna historia Filipa, młodego i nieodpowiedzialnego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach innych i pracą modela. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Czy Filipowi uda się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia? A do tego zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami? Tak właśnie zacznie się najważniejsza i najbardziej skomplikowana podróż głównego bohatera. Ave, Cezar! (11.06) W Hollywood trwają prace nad wielkim filmowym widowiskiem – „Ave, Cezar!” Film ma oszołomić widownię, zgarnąć wszystkie nagrody i stać się wizytówką potęgi Fabryki Snów. Do wielkiej produkcji zaangażowano setki statystów, kaskaderów, uznanych scenografów, słynnego reżysera i wielkie gwiazdy. Oraz jego – Bairda Whitlocka, ikonę kina, supergwiazdę, przedmiot westchnień kobiet i mężczyzn na całym świecie. Tyle, że Whitlock zostaje porwany… Producenci filmowi rwą włosy z głowy, całym zamieszaniem zaczyna się interesować plotkarska prasa. Nowości na Prime Video

Każdy kolejny rok – sezon 1 (10.06)

Rozgrywająca się na przestrzeni sześciu lat i jednego tygodnia akcja serialu toczy się w Barry’s Bay – urokliwym miasteczku nad jeziorem. Każdy kolejny rok to romantyczna, nostalgiczna historia o pierwszych miłościach oraz ludziach i wyborach, które pozostawiają w nas ślad na całe życie.

Po twoim trupie (10.06)

Nieszczęśliwe małżeństwo wyjeżdża do domku na odludziu, by podjąć próbę ratowania swojego związku. Każde z nich skrywa własny sekret: chcą zamordować to drugie. Ich starannie przygotowane pułapki i intrygi szybko jednak wymykają się spod kontroli, gdy na miejscu pojawiają się nieproszeni goście z własnymi zamiarami.

Nowości na SkyShowtime

Bugonia (13.06)

Prowokacyjny i wywrotowy film opowiada o dwóch młodych mężczyznach z obsesją na punkcie spisków, którzy wyrywają się ze swojej kryjówki i porywają Michelle, wpływową dyrektor generalną, którą uważają za kosmitkę, przybyłą, po to aby nas zniszczyć. Po tym, jak zamykają Michelle w piwnicy kobieta staje twarzą w twarz z wrogiem. Tym samym, obie strony – zwolennicy teorii spiskowych i bezduszna dyrektor korporacji – wkrótce znajdą się w środku walki, która jest równie nieprzewidywalna, co nieoczekiwanie poruszająca.

Ligas – sezon 1 (11.06)

Błyskotliwy prawnik Lorenzo Ligas, znany ze swojego ironicznego i kontrowersyjnego stylu bycia, mierzy się z nagłym załamaniem kariery. Skandal zmusza go do opuszczenia prestiżowej kancelarii, w której był wspólnikiem. Zdeterminowany Lorenzo podejmuje się prowadzenia skomplikowanych i głośnych spraw, by odzyskać status gwiazdy na mediolańskiej scenie prawniczej. Do tego przydaje mu się umiejętność rozgryzania ludzi na podstawie ich zachowania, sposobu mówienia i ubioru. Jednak, gdy Lorenzo zaczyna na nowo rozkoszować się smakiem sukcesu, komplikuje się jego życie prywatne – była żona występuje o wyłączną opiekę nad ich ośmioletnią córką.

Premiery kinowe

Dzień objawienia (10.06)

Prezenterka pogody wywołuje panikę i uruchamia falę spekulacji po tym, jak w czasie transmisji na żywo nagle zaczyna mówić w tajemniczym obcym języku. Zaczynają się spekulacje o kontakcie z istotami pozaziemskimi. Analityk ds. cyberbezpieczeństwa Daniel orientuje się, że prawdopodobnie jest jedyną osobą, która choć nie wie jak to możliwe, rozumie ten język i może przetłumaczyć go na angielski. Jego zdaniem ludzkość ma prawo poznać prawdę, więc postanawia upublicznić przesłanie od obcych.

Milczenie owiec – wznowienie (12.06)

Młoda kadetka FBI, Clarice Starling, otrzymuje zadanie schwytania seryjnego mordercy zwanego Buffalo Billem. W tym celu zostaje wysłana do doktora Hannibala Lectera – uwięzionego w celi psychopaty i kanibala, który może pomóc w ustaleniu tożsamości zabójcy.