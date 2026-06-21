Supergirl ratuje kina? Premiery tygodnia w kinach i na VOD!

Co w tym tygodniu zobaczymy w kinach na VOD? Uniwersum DC się poszerza, bowiem do kin trafia nowy film z Supergirl w roli głównej. Do tego powraca Ród Smoka czy nowy Avatar trafi w końcu na streaming.

Nowości na Netflix

Noc w muzeum (26.06)

Nieudacznik Larry Daley podejmuje pracę nocnego stróża w Muzeum Historii Naturalnej. Już podczas swojego pierwszego dyżuru odkrywa, że za sprawą egipskiego obelisku po zachodzie słońca eksponaty budzą się do życia. Po salach budynku biega olbrzymi szkielet dinozaura, a miniaturowi wojownicy toczą między sobą regularne bitwy. W tej krytycznej sytuacji Larry może liczyć na pomoc samego Theodore’a Roosevelta.

Noc w muzeum 2 (26.06)

Gdy zapada noc, przewodnicy kończą pracę i idą do domu, a szkolne wycieczki kończą zwiedzanie, w waszyngtońskim Instytucie Smithsonian dzieje się coś niezwykłego. Nocny strażnik Larry Daley (w tej roli Ben Stiller) przeżyje największą przygodę swego życia. W drugiej części „Nocy w muzeum” Larry stoczy epicką walkę, która mogła się odbyć tylko w największym kompleksie muzealnym na świecie. Daley będzie musiał stanąć w obronie przyjaciół-eksponatów.

Noc w muzeum: Tajemnica grobowca (26.06)

Gdy Larry odkrywa, że jego przyjaciele, czyli eksponaty nowojorskiego Muzeum Historii Naturalnej, dziwnie się zachowują, postanawia odkryć, co jest tego przyczyną. Okazuje się, że tablica, dzięki której eksponaty ożywają, niszczeje i można ją uratować tylko w British Museum. Larry i jego syn Nick wyruszają do Londynu, by rozwikłać tajemnicę tablicy.

Awatar: Ostatni władca wiatru sezon 2 (25.06)

Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami — wodą, ziemią, ogniem i powietrzem — aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.

Braciszek (26.06)

Uporządkowany świat znanego agenta nieruchomości wywraca się do góry nogami, gdy w jego życiu pojawia się ekscentryczny młodszy brat.

Juwanna Mann (28.06)

Komedia o losach niezdyscyplinowanego koszykarza, który po kilku ekscesach traci miejsce w UBA. Zamiast rozpaczać, goli nogi i rusza w szeregi koszykarek, zaczynając grać w WUBA. Szybko przekonuje się, że wśród pań punkty zdobywa się nie tak łatwo. Dodatkowo ma problemy z utrzymaniem swojego sekretu, bowiem trener oddelegował go do pracy z Juwanną, najatrakcyjniejszą zawodniczką.

Nowości na HBO Max

Ród Smoka III (22.06)

3. sezon skupi się na tragicznej Bitwie w Gardzieli, upadku Królewskiej Przystani oraz rozdzierającej serce rzezi znanej jako Butcher’s Ball. Zapowiedź dała nam pełny napięcia przedsmak tych wydarzeń. Po wielu bitwach, Rhaenyra wreszcie zasiada na Żelaznym Tronie, jednak mieszkańcy miasta oraz ludzie przebywający w Królewskiej Przystani nie są zachwyceni jej rządami — oznaki buntu i niezadowolenia są wyraźnie widoczne. Emocje sięgają zenitu i nikt nie jest bezpieczny.

Księgowy (26.06)

Christiana Wolffa, geniusza matematycznego, którego więcej łączy z liczbami niż z ludźmi. Pod osłoną małomiasteczkowego biura rachunkowego pracuje dla najbardziej niebezpiecznych organizacji przestępczych na świecie w charakterze niezależnego księgowego. Kiedy Wydział ds. ścigania przestępstw Departamentu Skarbu, prowadzony przez Raya Kinga, zaczyna się nim coraz bardziej interesować, Christian podejmuje współpracę z legalnym klientem – nowoczesną firmą specjalizującą się w dziedzinie robotyki.

Księgowy 2 (26.06)

Kiedy dawny znajomy zostaje zamordowany, Wolff jest zmuszony rozwiązać sprawę. Zdając sobie sprawę, że konieczne są bardziej ekstremalne środki, Wolff rekrutuje do pomocy swojego brata, Braxa, z którym jest w separacji i jest śmiertelnie niebezpieczny. We współpracy z Marybeth Mediną odkrywają śmiertelny spisek, stając się celem bezwzględnej siatki zabójców, którzy nie cofną się przed niczym, aby ukryć swoje sekrety.

Nowości na Disney+

Avatar: Ogień i popiół (24.06)

W obliczu niszczycielskiej wojny z RDA i utraty najstarszego syna, Jake Sully i Neytiri stają w obliczu nowego zagrożenia na Pandorze: Ash People, brutalnego i żądnego władzy plemienia Na’vi dowodzonego przez bezwzględnego Varanga. Rodzina Jake’a musi walczyć o przetrwanie i przyszłość Pandory w konflikcie, który popycha ich do granic możliwości emocjonalnych i fizycznych.

The Bear sezon 5 (26.06)

The Bear opowiada historię Carmy’ego, młodego szefa kuchni, który powraca do rodzinnego Chicago, by przejąć bar z kanapkami po zmarłym bracie. W trakcie procesu przejęcia i przebudowy lokalu, próbuje zmierzyć się z demonami przeszłości i przekształcić spuściznę Michaela w dobrze funkcjonującą restaurację.

Nowości na Prime Video

Driver’s Ed (26.06)

Grupa nastolatków kradnie samochód do nauki jazdy i rusza w szaloną podróż, by pomóc licealiście odnaleźć ukochaną, która właśnie rozpoczęła studia i raz jeszcze zawalczyć o jej serce.

Nowości na SkyShowtime

Kochanie, nie! (22.06)

Ta czarna komedia opowiada o losach Honey O’Donahue, prywatnej detektyw z małego miasteczka. Angażuje się ona w sprawę serii zagadkowych zgonów powiązanych z tajemniczym kościołem. Autorami scenariusza są laureat Oscara® Ethan Coen oraz Tricia Cooke – montażystka, a także jego partnerka na planie i w życiu prywatnym. Ten duet jest znany m.in. z produkcji „Żegnajcie laleczki”. W filmie wystąpili: Margaret Qualley, Chris Evans oraz nominowana do nagrody Emmy® Aubrey Plaza.

Agencja (22.06)

Serial The Agency (Agencja) przedstawia losy Martiana (Michael Fassbender), agenta CIA, żyjącego pod podwójną przykrywką. Jego ukochana, Samia (Jodie Turner-Smith), jest więźniem politycznym w Sudanie. Martian nie cofnie się przed niczym, by ją uratować – nawet jeśli będzie to oznaczać zdradę. Jedynym wyjściem jest jeszcze głębsze uwikłanie się w niebezpieczną grę. Aby uratować miłość, życie i swoją misję, Martian musi postawić wszystko na jedną kartę. W serialu występują również Jeffrey Wright i Richard Gere.

Premiery kinowe

Supergirl

Kiedy nieoczekiwany i bezwzględny przeciwnik atakuje niebezpiecznie blisko domu, Kara Zor-El, znana też jako Supergirl, niechętnie łączy siły z zaskakującym towarzyszem w pełnej przygód, międzygalaktycznej podróży w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości.

Takie jest życie

„Takie jest życie” to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami poruszająca historia, która rozgrywa się na słonecznym wybrzeżu południowej Sardynii. Efisio Mulas, żyjący po swojemu pasterz, musi nagle stanąć do nierównej walki z bezkompromisowym deweloperem. Niespodziewany najeźdźca chce zamienić jego dom i ziemię w luksusowy kurort. Gdy w grę wchodzą milionowe oferty oraz nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności, drobny konflikt przeradza się w pełną emocji, ale i komediowego absurdu batalię. Stawką są dom, ziemia i przyszłość kolejnych pokoleń, a także prawo do życia w zgodzie ze swoimi wartościami. W centrum tej historii znajduje się Francesca, córka pasterza – rozdarta między obietnicą zmian a rodzinnymi relacjami. To pokrzepiająca i wzruszająca opowieść o korzeniach, odwadze i sile, by bronić tego, co najważniejsze.

Guru

Matt Vasseur to odnoszący sukcesy, charyzmatyczny trener rozwoju osobistego, prowadzący perfekcyjnie wyreżyserowane, elektryzujące wydarzenia motywacyjne. Dzięki imponującej karierze, wspierającej dziewczynie i niezliczonej ilości oddanych fanów, jest osobą, która inspiruje innych. Jednak, gdy senacka komisja zaczyna zagrażać jego działalności, a niektórzy ze zwolenników popadają w niebezpieczną obsesję, świat Matta zaczyna się rozpadać, odsłaniając ciemne strony, kryjące się za jego pozornie idealnym życiem.