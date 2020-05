Movies Room poleca – maj

#Zostańwdomu to już akcja ogólnopolska i choć wszyscy wyczekujemy z niecierpliwością otwarcia kin, bardzo szybko zaadaptowaliśmy się do nowej sytuacji na rynku filmowym. Siedzimy w domu, co nie oznacza wcale, że bezczynnie – pracujemy zdalnie, kontaktujemy się z bliskimi na odległość oraz korzystamy z ofert filmowych, które nie wymagają od nas wyjścia z domu. Co miesiąc będziemy prezentowali Państwu kilka tytułów dostępnych w telewizji, internetowych wypożyczalniach i rzecz jasna na platformach streamingowych. Oto 3 filmy i seriale polecane w tym miesiącu przez redakcję Movies Room, które wypełnią Wam czas, jeśli jesteście domownikami, nawet tymi przymusowymi.

1. Funhouse (2019), reż. J.W. Lee

Premiera tego horroru miała miejsce w październiku ubiegłego roku na festiwalu horrorów w Szwecji, a teraz obejrzeć go można na platformie CDA.pl w usłudze Premium. Grupka przebrzmiałych nieco celebrytów zostaje zaproszona do przestronnego domu w stylu Big Brothera i podobnie jak w przypadku innych znanych reality show – to widzowie decydują, którego z uczestników lubią najbardziej. Znamy tę konwencję nie tylko z kina, domyślamy się więc, co będzie dalej, bowiem dom okazuje się być miejscem egzekucji, a dla wygranego czeka nagroda – 5 milionów dolarów. Niby wszystko jakby znane, ale miłośnicy horroru będą bawili się świetnie, oglądając tę nastoletnią satyrę z soczystym komentarzem dotyczącym mediów oraz świata celebrytów. I co najważniejsze w tym gatunku – „śmierć” jest tutaj bardzo pomysłowa.

2. Yellowstone (2018-)

Stacja Paramount ma w swoim zbiorze jeden z najlepszych gangsterskich seriali ostatnich lat, a pierwsze dwa sezony można obejrzeć dzięki usłudze Play Now. Kilka dni temu do sieci wskoczył zwiastun trzeciego sezonu, więc fani Kevina Costnera, wcielającego się w głowę rodziny Duttonów, ranczerów z Montany, mogą powtórzyć sobie poprzednie odcinki. Ci, którzy zaczynają dopiero przygodę z serialem na podstawie scenariusza oscarowego twórcy Taylora Sheridana, niech będą zachęceni świetnymi recenzjami w Stanach Zjednoczonych oraz głośniejszym fandomem. Wiernych wyznawców Yellowstone ciągle przybywa, dołącz do nich również i Ty.

3. Doktor Sen (2019), reż. M. Flanagan

To nie mogło się udać, ale kontynuacje kręcone po latach czasami potrafią zadziwić. Mike Flanagan uczynił coś spektakularnego – średnio udaną kontynuację książki Lśnienie Stephena Kinga (również jego autorstwa) przekuł na naprawdę piękne wizualnie i trzymające w napięciu kino grozy. Co ciekawe – mimo że Lśnienie Kubricka nie było wierną ekranizacją oryginału, a Doktor Sen jest książkowym sequelem tamtej powieści, a nie filmu, reżyser znalazł kompromis. Mike Flanagan musiał się nieźle napocić, aby połączyć te dwa media. Filmowy Doktor Sen jest na szczęście zarówno wierny literackiemu pierwowzorowi, jak i nawiązuje stylistycznie do klasyka wyreżyserowanego przez Stanleya Kubricka. Ciekawy eksperyment, który nie przerósł twórców i za to należą im się brawa. Film jest do obejrzenia między innymi w internetowej wypożyczalniach. Warto!