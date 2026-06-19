Najlepsze filmy z motywem girl power — kobieca siła na wielkim ekranie

„To serce podpowiada najlepiej” – wywiad z Marią Sobocińską o serialu Proud
Tydzień temu premierę miał głośny serial Proud – najnowsza produkcja HBO Max, która zdobyła uznanie krytyków już na tegorocznym międzynarodowym festiwalu Series Mania.
Niektóre filmowe postacie zapamiętujemy ze względu na spektakularne zwycięstwa. Inne dlatego, że miały odwagę iść pod prąd, gdy wszyscy oczekiwali od nich czegoś zupełnie innego. Przygotowując ten ranking, postawiliśmy na produkcje, w których kobiece bohaterki nie są jedynie dodatkiem do wydarzeń, lecz ich siłą napędową. Znajdziecie tu zarówno ikony popkultury, jak i mniej oczywiste postacie, które na swój sposób definiują, czym naprawdę są filmy z motywem girl power.
W powojennych Włoszech rodzina typowej gospodyni domowej Delii jest w chaosie z powodu zbliżających się zaręczyn ukochanej pierworodnej Marcelli. Nadejście tajemniczego listu sprawi jednak, że Delia odważy się stawić czoła znęcającemu się nad nią mężowi i wyobrazić sobie lepszą przyszłość.
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Gwiazdy K-popu Rumi, Mira i Zoey w przerwach między koncertami na pełnych stadionach bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami, korzystając ze swoich tajemnych mocy.
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Dwie czarnoskóre siostry, 14-letnia Celie i młodsza Nettie (Akosua Busia), żyją w patologicznej relacji z ojcem, Alphonso Harrisem. Drogi ich rozchodzą się w momencie, kiedy Celie wyjeżdża z przyszłym mężem Albertem. Po 14 latach siostry się spotykają. Celie nie jest szczęśliwa w małżeństwie, ma dość cierpień oraz upokorzeń ze strony agresywnego męża, dlatego decyduje się od niego odejść.
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„Biedne istoty” w reżyserii Yorgosa Lanthimosa to niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.
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Skazany w procesie o zniesławienie dziennikarz śledczy podejmuje się niezwykłego zlecenia. Na prośbę właściciela koncernu przemysłowego bada tajemniczą sprawę kryminalną sprzed lat. Wraz z pomagającą mu młodą hackerką Lisbeth zagłębia się w mroczną i krwawą historię rodziny. Kolejne elementy łączą się w całość i przybliżają do rozwiązania śmiertelnej układanki. W trakcie śledztwa między dziennikarzem i dziewczyną rodzi się niebezpieczna fascynacja.
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Elizabeth Sloane jest najlepiej opłacaną i najskuteczniejszą lobbystką w Waszyngtonie. W świecie wielkiej polityki i brudnych pieniędzy, gdzie korupcja i szantaż są na porządku dziennym, nie ma sobie równych i zawsze pozostaje o krok przed konkurencją. Sprawy komplikują się, gdy pod wpływem osobistych doświadczeń, Elizabeth zwraca się przeciwko dotychczasowym pracodawcom. Wspierana przez biznesmena Rodolfo Schmidta (Mark Strong) i zespół młodych talentów, wypowiada wojnę amerykańskim producentom broni. Szybko staje się jasne, że w starciu z najgroźniejszym przeciwnikiem w karierze, za wygraną przyjdzie jej zapłacić naprawdę wysoką cenę.
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Historia życia trzech kobiet, z których jedna to żyjąca w czasach współczesnych w Nowym Jorku wydawczyni książek; druga, typowa żona i matka, żyjąca pod koniec lat 40.; trzecia to postać autentyczna – Virginia Woolf, znana pisarka ogarnięta obsesją samobójczą. Trzy różne kobiety, trzy różne epoki. Jest jednak coś, co je połączy, coś, co zmieni ich życie na zawsze.
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Księżniczka Amazonek, niezrównana wojowniczka Diana (Gal Gadot), wychowywała się na odciętej od świata rajskiej wyspie Themyscira. Pewnego dnia rozbija się tam amerykański myśliwiec. Ocalały z katastrofy pilot, Steve Trevor (Chris Pine), opowiada Dianie o straszliwym konflikcie, który toczy się na Ziemi. Poruszona jego słowami Diana porzuca dom, bo wierzy, że może zapobiec dalszemu rozlewowi krwi. W świecie ludzi księżniczka – jako Wonder Woman – odkrywa, jak wielką ma moc i jakie jest jej prawdziwe przeznaczenie…
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Elle Woods jest stuprocentową blondynką – najpopularniejszą dziewczyną w szkole i finalistką konkursu piękności. W przyszłość patrzy z optymizmem, widząc siebie u boku bogatego narzeczonego, Warnera Huntingtona. Chłopak jednak, zamiast się oświadczyć, zrywa z nią. Twierdzi, że jako student Harvardu, przyszły prawnik i polityk musi znaleźć sobie mniej frywolną dziewczynę. Elle nie zamierza się poddawać – rzuca szkołę mody i podejmuje studia prawnicze na Harvardzie.
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Charlotte Field (Charlize Theron) jest jedną z najbardziej wpływowych kobiet świata. Inteligentna, ambitna i wyrafinowana, jest znakomitą dyplomatką z talentem… no właściwie do wszystkiego. Fred Flarsky (Seth Rogen) jest zdolnym dziennikarzem z tendencją do popadania w kłopoty. Ta dwójka nie ma ze sobą nic wspólnego, oprócz tego, że ona była kiedyś jego nianią oraz pierwszym zauroczeniem. Kiedy niespodziewanie spotykają się ponownie, Fred oczarowuje Charlotte swoim autoironicznym poczuciem humoru i młodzieńczym idealizmem. Jako że Charlotte kandyduje na urząd prezydenta, postanawia – wbrew protestom doradców – zatrudnić swojego byłego podopiecznego w charakterze autora przemówień. Czujący się mocno nieswojo w tym elitarnym środowisku Fred nie jest przygotowany na życie w świetle reflektorów. Jednak coś iskrzy, a chemii między tą dwójką nie da się nie zauważyć – co prowadzi do serii niespodziewanych i nieco niebezpiecznych wydarzeń.
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Hanna jest nastolatka, która jako jedna z niewielu rówieśnic, posiada siłę i sprawność żołnierza. A wszystko dlatego, że została wychowana przez ojca, byłego agenta CIA w finlandzkiej dziczy. Trening jaki przeszła służyć miał jednemu celowi – zostanie perfekcyjnym zabójcą. Punktem zwrotnym w życiu dziewczyny staje się misja, na którą wysłał ja ojciec. Hanna przemieszcza się ukradkiem po Europie, wymykając się agentom nasłanym przez bezlitosna szefowa wywiadu pilnie strzegąca własnych tajemnic. Będąc już blisko celu, Hanna staje przed zdumiewającymi odkryciami dotyczącymi jej życia i pytaniami na temat człowieczeństwa.
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Jeśli szukasz opowieści o Królewnie Śnieżce, mamy dla ciebie opowieść o tym, co zdarzyło się wcześniej. Chris Hemsworth i laureatka Oscara Charlize Theron (za rolę w filmie „Monster”) powracają w swoich rolach w widowiskowym przygodowym filmie akcji „Łowca i Królowa Lodu”, obok Emily Blunt i Jessicy Chastain. Theron występuje w roli złej Królowej Ravenny, która niewybaczalnym podstępem zdradza swą dobrą siostrę Freyę (Blunt), zamrażając jej serce i uwalniając tkwiącą w niej moc, o której istnieniu Freya nie miała pojęcia. Kiedy konflikt między dwoma królowymi narasta, jedynie łowca Eric (Hemsworth) i towarzysząca mu wojowniczka Sara (Chastain) mogą pomóc Frei w pokonaniu siostry – inaczej szaleństwo Ravenny na zawsze opanuje świat.
Więcej o filmie
Tydzień temu premierę miał głośny serial Proud – najnowsza produkcja HBO Max, która zdobyła uznanie krytyków już na tegorocznym międzynarodowym festiwalu Series Mania.
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