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Najlepsze filmy z motywem girl power — kobieca siła na wielkim ekranie

Agnieszka Ziobrowska, 19 czerwca 2026

Niektóre filmowe postacie zapamiętujemy ze względu na spektakularne zwycięstwa. Inne dlatego, że miały odwagę iść pod prąd, gdy wszyscy oczekiwali od nich czegoś zupełnie innego. Przygotowując ten ranking, postawiliśmy na produkcje, w których kobiece bohaterki nie są jedynie dodatkiem do wydarzeń, lecz ich siłą napędową. Znajdziecie tu zarówno ikony popkultury, jak i mniej oczywiste postacie, które na swój sposób definiują, czym naprawdę są filmy z motywem girl power.

Plakat Biedne istoty

4 Biedne istoty (2023)

Poor Things

„Biedne istoty” w reżyserii Yorgosa Lanthimosa to niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.

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Plakat Millennium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet

5 Millennium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet (2009)

Män som hatar kvinnor

Skazany w procesie o zniesławienie dziennikarz śledczy podejmuje się niezwykłego zlecenia. Na prośbę właściciela koncernu przemysłowego bada tajemniczą sprawę kryminalną sprzed lat. Wraz z pomagającą mu młodą hackerką Lisbeth zagłębia się w mroczną i krwawą historię rodziny. Kolejne elementy łączą się w całość i przybliżają do rozwiązania śmiertelnej układanki. W trakcie śledztwa między dziennikarzem i dziewczyną rodzi się niebezpieczna fascynacja.

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Plakat Sama przeciw wszystkim

6 Sama przeciw wszystkim (2016)

Miss Sloane

Elizabeth Sloane jest najlepiej opłacaną i najskuteczniejszą lobbystką w Waszyngtonie. W świecie wielkiej polityki i brudnych pieniędzy, gdzie korupcja i szantaż są na porządku dziennym, nie ma sobie równych i zawsze pozostaje o krok przed konkurencją. Sprawy komplikują się, gdy pod wpływem osobistych doświadczeń, Elizabeth zwraca się przeciwko dotychczasowym pracodawcom. Wspierana przez biznesmena Rodolfo Schmidta (Mark Strong) i zespół młodych talentów, wypowiada wojnę amerykańskim producentom broni. Szybko staje się jasne, że w starciu z najgroźniejszym przeciwnikiem w karierze, za wygraną przyjdzie jej zapłacić naprawdę wysoką cenę.

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Plakat Wonder Woman

8 Wonder Woman (2017)

Wonder Woman

Księżniczka Amazonek, niezrównana wojowniczka Diana (Gal Gadot), wychowywała się na odciętej od świata rajskiej wyspie Themyscira. Pewnego dnia rozbija się tam amerykański myśliwiec. Ocalały z katastrofy pilot, Steve Trevor (Chris Pine), opowiada Dianie o straszliwym konflikcie, który toczy się na Ziemi. Poruszona jego słowami Diana porzuca dom, bo wierzy, że może zapobiec dalszemu rozlewowi krwi. W świecie ludzi księżniczka – jako Wonder Woman – odkrywa, jak wielką ma moc i jakie jest jej prawdziwe przeznaczenie…

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Plakat Legalna blondynka

9 Legalna blondynka (2001)

Legally Blonde

Elle Woods jest stuprocentową blondynką – najpopularniejszą dziewczyną w szkole i finalistką konkursu piękności. W przyszłość patrzy z optymizmem, widząc siebie u boku bogatego narzeczonego, Warnera Huntingtona. Chłopak jednak, zamiast się oświadczyć, zrywa z nią. Twierdzi, że jako student Harvardu, przyszły prawnik i polityk musi znaleźć sobie mniej frywolną dziewczynę. Elle nie zamierza się poddawać – rzuca szkołę mody i podejmuje studia prawnicze na Harvardzie.

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Plakat Niedobrani

10 Niedobrani (2019)

Long Shot

Charlotte Field (Charlize Theron) jest jedną z najbardziej wpływowych kobiet świata. Inteligentna, ambitna i wyrafinowana, jest znakomitą dyplomatką z talentem… no właściwie do wszystkiego. Fred Flarsky (Seth Rogen) jest zdolnym dziennikarzem z tendencją do popadania w kłopoty. Ta dwójka nie ma ze sobą nic wspólnego, oprócz tego, że ona była kiedyś jego nianią oraz pierwszym zauroczeniem. Kiedy niespodziewanie spotykają się ponownie, Fred oczarowuje Charlotte swoim autoironicznym poczuciem humoru i młodzieńczym idealizmem. Jako że Charlotte kandyduje na urząd prezydenta, postanawia – wbrew protestom doradców – zatrudnić swojego byłego podopiecznego w charakterze autora przemówień. Czujący się mocno nieswojo w tym elitarnym środowisku Fred nie jest przygotowany na życie w świetle reflektorów. Jednak coś iskrzy, a chemii między tą dwójką nie da się nie zauważyć – co prowadzi do serii niespodziewanych i nieco niebezpiecznych wydarzeń.

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Plakat Hanna

11 Hanna (2011)

Hanna

Hanna jest nastolatka, która jako jedna z niewielu rówieśnic, posiada siłę i sprawność żołnierza. A wszystko dlatego, że została wychowana przez ojca, byłego agenta CIA w finlandzkiej dziczy. Trening jaki przeszła służyć miał jednemu celowi – zostanie perfekcyjnym zabójcą. Punktem zwrotnym w życiu dziewczyny staje się misja, na którą wysłał ja ojciec. Hanna przemieszcza się ukradkiem po Europie, wymykając się agentom nasłanym przez bezlitosna szefowa wywiadu pilnie strzegąca własnych tajemnic. Będąc już blisko celu, Hanna staje przed zdumiewającymi odkryciami dotyczącymi jej życia i pytaniami na temat człowieczeństwa.

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Plakat Łowca i Królowa Lodu

12 Łowca i Królowa Lodu (2016)

The Huntsman: Winter’s War

Jeśli szukasz opowieści o Królewnie Śnieżce, mamy dla ciebie opowieść o tym, co zdarzyło się wcześniej. Chris Hemsworth i laureatka Oscara Charlize Theron (za rolę w filmie „Monster”) powracają w swoich rolach w widowiskowym przygodowym filmie akcji „Łowca i Królowa Lodu”, obok Emily Blunt i Jessicy Chastain. Theron występuje w roli złej Królowej Ravenny, która niewybaczalnym podstępem zdradza swą dobrą siostrę Freyę (Blunt), zamrażając jej serce i uwalniając tkwiącą w niej moc, o której istnieniu Freya nie miała pojęcia. Kiedy konflikt między dwoma królowymi narasta, jedynie łowca Eric (Hemsworth) i towarzysząca mu wojowniczka Sara (Chastain) mogą pomóc Frei w pokonaniu siostry – inaczej szaleństwo Ravenny na zawsze opanuje świat.

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Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

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