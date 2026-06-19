Najlepsze filmy z motywem girl power — kobieca siła na wielkim ekranie

Charlotte Field (Charlize Theron) jest jedną z najbardziej wpływowych kobiet świata. Inteligentna, ambitna i wyrafinowana, jest znakomitą dyplomatką z talentem… no właściwie do wszystkiego. Fred Flarsky (Seth Rogen) jest zdolnym dziennikarzem z tendencją do popadania w kłopoty. Ta dwójka nie ma ze sobą nic wspólnego, oprócz tego, że ona była kiedyś jego nianią oraz pierwszym zauroczeniem. Kiedy niespodziewanie spotykają się ponownie, Fred oczarowuje Charlotte swoim autoironicznym poczuciem humoru i młodzieńczym idealizmem. Jako że Charlotte kandyduje na urząd prezydenta, postanawia – wbrew protestom doradców – zatrudnić swojego byłego podopiecznego w charakterze autora przemówień. Czujący się mocno nieswojo w tym elitarnym środowisku Fred nie jest przygotowany na życie w świetle reflektorów. Jednak coś iskrzy, a chemii między tą dwójką nie da się nie zauważyć – co prowadzi do serii niespodziewanych i nieco niebezpiecznych wydarzeń.

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