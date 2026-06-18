Najlepsze filmy ze smokami – w cieniu skrzydeł i blasku płomieni

Shrek i Fiona powracają z miesiąca miodowego i ku ich zdziwieniu znajdują zaproszenie na uroczysty obiad do rodziców Fiony. Młoda para wraz z Osłem u boku wyrusza więc do Zasiedmiogórogrodu. Wszyscy mieszkańcy królestwa gromadzą się, aby powitać księżniczkę. Z niecierpliwością na przyjazd córki i jej męża czekają również rodzice Fiony. Problemy w tym, że nikt ich nie przygotował na spotkanie z nowym zięciem. Jakież jest więc zdziwienie, kiedy ich zięć okazuje się grubym, zielonym i nie przywiązującym wagi do higieny ogrem, któremu w dodatku towarzyszy gadający Osioł. Nikt nie jest szczęśliwy, że księżniczka poślubiła ogra, a najbardziej ze wszystkich Książę z bajki, któremu obiecano rękę Fiony wiele lat temu. Król postanawia wynająć Kota w butach, który ma za zadanie… zabić Shreka.

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