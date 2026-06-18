Najlepsze filmy ze smokami – w cieniu skrzydeł i blasku płomieni

Ekipa powraca do kin w 100 dni: Misja Zeus. Zwiastun teaserowy sequela 100 dni do matury
Po spektakularnym sukcesie filmu „100 dni do matury”, który przyciągnął do kin ponad milion widzów, nadchodzi nowa odsłona historii uwielbianych bohaterów.
Niewiele stworzeń zrobiło w kinie tak spektakularną karierę jak smoki. Potrafią jednym rykiem zdominować ekran, jednym machnięciem skrzydeł odmienić losy całych królestw, a czasem nawet skraść serca widzów bardziej niż główni bohaterowie. W naszym rankingu zebraliśmy najlepsze filmy ze smokami, od widowiskowych blockbusterów i kultowych klasyków po animacje, które na stałe zapisały się w historii kina. Jeśli zastanawiacie się, które filmy ze smokami naprawdę zasługują na uwagę, poniższe zestawienie pomoże wam wybrać produkcje, przy których warto spędzić najbliższy wieczór.
Na surowej wyspie Berk, gdzie wikingowie i smoki są zaciekłymi wrogami od pokoleń, Czkawka wyróżnia się, rzucając wyzwanie wiekom tradycji, gdy zaprzyjaźnia się z Szczerbatkiem, budzącym grozę smokiem Nocnej Furii. Ich nieprawdopodobna więź ujawnia prawdziwą naturę smoków, podważając same fundamenty społeczeństwa wikingów.
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Pełna życia, wesoła Mulan nie bardzo potrafi sprostać wymogom tradycji. Gdy jej chory ojciec dostaje rozkaz wstąpienia do wojska i obrony kraju przed najazdem dzikich Hunów, Mulan decyduje się go zastąpić. Pod osłoną nocy, w męskim przebraniu wymyka się z domu. Jej niezwykły postępek sprawia, że do życia budzą się duchy przodków oraz maleńki smok Muszu. Przodkowie powierzają mu zadanie sprowadzenia Mulan do domu… Na polu walki Mulan okrywa się sławą bohatera, a gdy zostaje zagrożone życie cesarza, obmyśla brawurowy plan i rusza na ratunek.
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Producenci „Shreka”, „Madagaskaru” i „Kung Fu Pandy” przedstawiają film na podstawie książki Cressidy Cowell „Jak wytresować smoka”, której akcja rozgrywa się w świecie Wikingów i dzikich smoków. Bohaterem filmu jest nastoletni Wiking mieszkający na wyspie Berk, gdzie walki ze smokami są codziennością. Zbliża się właśnie czas inicjacji i jedyna szansa na udowodnienie plemieniu i ojcu swojej wartości. Kiedy jednak okazuje się, że zamiast wytresować smoka, nastolatek zaprzyjaźnia się z nim, cały jego świat staje na głowie.
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W Hogwarcie rozgrywa się Turniej Trójmagiczny, na który przybywają uczniowie szkół z Francji i Bułgarii. Zgodnie ze starą tradycją, do turnieju mają być wybrani trzej przedstawiciele, każdej ze szkół. Jednak dziwnym zbiegiem okoliczności do turnieju zostaje wybranych czterech uczestników, w tym i Harry Potter. Odtąd na głównego bohatera czekają trzy zadania, a w związku z nimi wiele niesamowitych i niebezpiecznych przygód.
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Nowy film Walt Disney Animation Studios – „Raya i ostatni smok” zabiera nas w podróż do mitycznej Kumandry, krainy, w której kiedyś, dawno, żyli obok siebie ludzie i smoki. Później, gdy światu zaczęła grozić zagłada, smoki poświęciły się dla ratowania ludzi. Po 500 latach te same złe moce powracają. Chcąc ocalić swój kraj i pogodzić zwaśnione ludy Kumandry, dzielna księżniczka Raya rusza na poszukiwanie ostatniego, legendarnego smoka. Po drodze dowie się, że aby uratować świat, nie wystarczy mieć smoka – potrzebne są też wzajemne zaufanie i współpraca. Filmowej Rayi, mądrej wojowniczce, głosu użyczyła Barbara Gąsienica-Giewont, a w magiczną, lecz cierpiącą na brak wiary w siebie smoczycę Sisu wcieliła się Katarzyna Dąbrowska. Na swojej drodze Raya spotka też 10-letniego ulicznika Bouna, straszliwego wojownika Tonga oraz Noi — niemowlę-złodziejkę i jej bandę ongisów.
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Shrek jest zielonym stworzonkiem, które nie lubi hałasu, zamieszania i niespodziewanych gości. Jakie było jego zdziwienie, kiedy do jego zacisza zawitało mnóstwo postaci z sąsiedniego królestwa bajki. Zostali wygnani ze swojego królestwa przez złego Lorda Farquaada i nie będą mogli powrócić do domów, dopóki ktoś nie uratuje narzeczonej Lorda- księżniczki Fiony z łap straszliwego smoka. Shrek wyrusza w niebezpieczną drogę na ratunek Fionie.
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Co rozpoczęło się nietypową przyjaźnią między nastoletnim wikingiem a straszliwą Nocną Furią, stało się epicką trylogią, która odmieniła ich życie. W następnym rozdziale, Czkawka i Szczerbatek w końcu odkryją swoje prawdziwe przeznaczenia: wódz wioski jako władca Berk u boku Astrid, i smoczy przywódca swojej rasy. Z biegiem czasu najmroczniejsze zagrożenie, któremu stawią czoła – a także pojawienie się samicy Nocnej Furii – wystawi ich przyjaźń na próbę ciężką jak nigdy dotąd.
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W drugim rozdziale porywającej trylogii JAK WYTRESOWAĆ SMOKA powracamy do fantastycznego świata Czkawki i Szczerbatka w pięć lat po tym, jak udało im się zjednoczyć smoki i wikingów na wyspie Berk. Podczas gdy Astrid i pozostali biorą udział w wyścigach smoków (nowy najpopularniejszy sport zespołowy na wyspie), nierozłączna para Czkawka i Szczerbatek przemierza niebo, odkrywając nieznane ziemie i nowe światy. Gdy podczas jednej z wypraw natrafiają na tajemną lodową jaskinię, a w niej setki nowych dzikich smoków i tajemniczego Jeźdźca Smoków, dostają się w sam środek wojny o pokój. Czkawka i Szczerbatek zrobią wszystko, by stawić czoła wyzwaniu i odkryją, że tylko wspólnymi siłami mogą zmienić przyszłość zarówno ludzi, jak i smoków.
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Hobbit Bilbo Baggins, Czarodziej Gandalf i Trzynastu Krasnoludów pod wodzą Thorina Dębowej Tarczy, kontynuują wyprawę, której celem jest odzyskanie Ereboru – Królestwa Krasnoludów. W czasie podróży spotkają niedźwiedzia-wojownika Beorna, gigantyczne Pająki z Mrocznej Puszczy, Leśne Elfy dowodzone przez Legolasa, Taurielę i Króla Thranduila oraz tajemniczego łucznika zwanego Bardem, który przemyca ich do Miasta Na Jeziorze. Kiedy wreszcie ujrzą Samotną Górę staną twarzą w twarz z największym niebezpieczeństwem – Smokiem Smaugiem.
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„Dungeons & Dragons: Złodziejski Honor” przenosi bogaty świat i zabawnego ducha legendarnej gry na duży ekran w pełnej akcji przygodzie. Uroczy złodziejaszek i banda niepoprawnych poszukiwaczy przygód podejmują się epickiej kradzieży, aby odzyskać zaginiony relikt. Jednak sprawy przybierają niebezpieczny obrót, gdy wpadają w oko niewłaściwym ludziom.
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Filmowa adaptacja książki J.R.R. Tolkiena, będącej wstępem do słynnego „Władcy Pierścieni”, to opowieść pełna niesamowitych wydarzeń i magicznych postaci. Przedstawia odwieczną walkę dobra ze złem. Po wielkim sukcesie pierwszych dwóch części trylogii – „Hobbit: Niezwykła podróż” oraz „Hobbit: Pustkowie Smauga”, nadszedł czas na film zamykający niezwykłe dzieło Petera Jacksona: „Hobbit: Bitwa Pięciu Armii”. Drużyna dowodzona przez Thorina Dębową Tarczę dotarła do Samotnej Góry, której skarbu strzeże potężny Smaug. Czy Bilbo i jego towarzysze pokonają smoka i odzyskają legendarny Erebor?
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Shrek i Fiona powracają z miesiąca miodowego i ku ich zdziwieniu znajdują zaproszenie na uroczysty obiad do rodziców Fiony. Młoda para wraz z Osłem u boku wyrusza więc do Zasiedmiogórogrodu. Wszyscy mieszkańcy królestwa gromadzą się, aby powitać księżniczkę. Z niecierpliwością na przyjazd córki i jej męża czekają również rodzice Fiony. Problemy w tym, że nikt ich nie przygotował na spotkanie z nowym zięciem. Jakież jest więc zdziwienie, kiedy ich zięć okazuje się grubym, zielonym i nie przywiązującym wagi do higieny ogrem, któremu w dodatku towarzyszy gadający Osioł. Nikt nie jest szczęśliwy, że księżniczka poślubiła ogra, a najbardziej ze wszystkich Książę z bajki, któremu obiecano rękę Fiony wiele lat temu. Król postanawia wynająć Kota w butach, który ma za zadanie… zabić Shreka.
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Małżeństwo młodej kobiety z czarującym księciem zmienia się w walkę o przetrwanie, gdy zostaje złożona w ofierze ziejącemu ogniem smokowi.
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W wielkim królestwie królewskiej parze narodziła się córeczka, której nadali imię Aurora. Radości rodziców nie było końca. Podczas balu z powodu narodzin, została wygnana zła wiedźma, która także chciała zobaczyć przyszłą królową. Upokorzona, rzuca na Aurorę klątwę – w dniu 16 urodzin ukłuje się wrzecionem i zapadnie w głęboki sen. Król i królowa nakazali spalić wszystkie wrzeciona w królestwie. Mija 16 lat. Trzy dobre wróżki chroniły Aurorę przed złą wiedźmą, ale ta ją znalazła i nakłoniła do użycia wrzeciona. Razem z całym królestwem księżniczka zapadła w głęboki sen. Przepowiednia głosi, że tylko młody książe Filip, pocałując Aurorę, złamie klątwę. Niestety, wiedźma zamyka go w lochu. Jedyną pomocą Filipa i królestwa są trzy dobre wróżki które chroniły Aurorę.
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Po wyrusza z ojcem do ukrytej przed światem wioski pand. Gdy jednak Chinom zaczyna zagrażać zły duch, Po musi naprędce stworzyć armię zdolną stawić mu czoła.
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Sędziwy król walczy ze zbuntowanymi poddanymi. Podczas kolejnej bitwy ginie, zaś jego syn zostaje ciężko ranny. Zrozpaczona królowa prosi o pomoc sędziwego smoka, który odstępuje królewiczowi połowę swego serca i tym samym ratuje jego życie… Jedynym warunkiem, jaki stawia smok, jest wymóg przestrzegania zasad honorowego kodeksu rycerskiego przez przyszłego króla. Nad wypełnieniem tej obietnicy bezwzględnie ma czuwać nauczyciel chłopca – rycerz imieniem Bowen.
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Trzecia z cyklu ekranizacji słynnych książek C.S. Lewisa, zrealizowana w cyfrowej technice 3D. Widowiskowa opowieść o wyprawie rodzeństwa Pevensie i księcia Kaspiana, którzy na pokładzie statku zwanego „Wędrowcem do Świtu” docierają do krainy, z której pochodzi lew Aslan.
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Pan Meacham, miejscowy rzeźbiarz, od lat bawi miejscową dzieciarnię opowieściami o złowrogim smoku zamieszkującym lasy zachodniego wybrzeża Ameryki. Jego córka Grace, która jest leśnikiem, uważa je za najzwyklejsze bajki… dopóki nie poznaje małego Pete’a. Ten tajemniczy dziesięciolatek twierdzi, że mieszka w lesie sam, bez rodziny, jedynie z wielkim zielonym smokiem o imieniu Elliott. I z tego co mówi chłopiec, jego niezwykły towarzysz przypomina smoka z opowiadań pana Meachama. Grace postanawia dowiedzieć się, skąd wziął się Pete, gdzie jest jego dom i jaka jest prawda o smoku.
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Historii zielonego ogra ciąg dalszy. Ojciec Fiony zaakceptował ostatecznie swojego zięcia, zdecydował nawet, że Shrek i Fiona mają pełnić obowiązki panującej pary królewskiej. Oboje nie czują jednak się w tej roli najlepiej, a Shrek z miłą chęcią wróciłby na swoje bagno. Król postanawia więc, że jeśli odnajdą następcę tronu, który obejmie rządy i godnie ich zastąpi, będą mogli opuścić królestwo i żyć własnym życiem. Odpowiednim kandydatem na króla jest siostrzeniec królowej Lilian, książę Artie. Shrek wyrusza, razem ze swoimi wiernymi druhami: Osiołkiem i Kotem w butach, w daleką podróż, aby odnaleźć i przekonać zbuntowanego Artiego, że powinien zasiąść na tronie. Tymczasem, podczas nieobecności Shreka w królestwie, Książę z bajki przeprowadza zamach stanu. Fiona organizuje ruch oporu, który ma przeciwstawić się uzurpatorowi do czasu, aż Shrek, Osiołek, Kot w butach i przyszły król Artur powrócą z podróży.
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Londyn, rok 2084. Dwunastoletni Quinn nieświadomie budzi z odwiecznego snu zionącego ogniem smoka. W ciągu 20 lat bestia i jej potomstwo niszczą niemal cały świat. Dorosły Quinn jest szefem straży pożarnej, odpowiedzialnym za walkę ze skutkami smoczego ataku. Przede wszystkim jednak próbuje utrzymać przy życiu małą społeczność ludzką, wiodącą nędzną egzystencję w ruinach starego zamczyska. Pewnego dnia zjawia się butny Amerykanin – Van Zan, który twierdzi, że zna sposób na pokonanie bestii i ocalenie rodzaju ludzkiego. Sposób, jaki Quinnowi nigdy nie przyszedłby do głowy.
Więcej o filmie
Po spektakularnym sukcesie filmu „100 dni do matury”, który przyciągnął do kin ponad milion widzów, nadchodzi nowa odsłona historii uwielbianych bohaterów.
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