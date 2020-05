Co Netflix przyniesie w czewcu?

Tym razem platforma Netflix już w okolicach połowy miesiąca dzieli się swoimi nowościami na kolejny okres, który najpewniej większość z nas spędzi w izolacji. Wyróżniamy te najgorętsze.

Przede wszystkim w pierwszy dzień czerwca zawita do nas kilka starszych pozycji, głównie z lat 90. – Góra Dantego, Za horyzontem, Dziewiąte wrota, Las Vegas Parano, Marsjanie atakują, czy Ognisty podmuch. Wtedy także pojawi się Zimna wojna, Synalek, Get a job i Oszukać przeznaczenie 5. Dzień później z kolei będziemy mogli przeżyć jeszcze raz Venoma, w którym główną rolę gra oczywiście Tom Hardy. Nie zapominajcie o filmach oryginalnych Netfliksa, w tym: A Whisker Away, One Way for Tomorrow, Father Soldier Son i Poczujecie rytm.

12 września pojawi się zaś Zamek Transylwania 3, 13 z kolei zobaczymy dostępne będą Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindewalda.

Co zaś się tyczy najciekawszych pozycji serialowych, Netflix oczywiście także ma kilka dodatkowych opcji. Na sam początek (2.06) finałowy sezon Pełniejszej chaty, potem Trzynastu powodów (5.06) – którzy również pożegnają się z nami z przytupem. 12 czerwca warto pamiętać o kolejnym polskim akcencie platformy – W głębi lasu. W tym samym czasie pojawi się m.in. 4. sezon F is for Family. Druga połowa czerwca też obfituje w kilka wartych odnotowania seriali, na czele z J-style Trip, The Politician i oczywiście Transformers: War for the Cybertron Trilogy. Jeżeli zaś ktoś będzie miał ochotę obejrzeć coś z reality show po zyskującym sporą popularność sezonie Too Hot To Handle, Netflix będzie mógł zaproponować Z kamerą u Kardashianów, Top Chef, Żony medycyny, jak również Igrzyska tytanów, w których pojawia się Dwayne Johnson. Miłośnicy stand-upów dostaną show pt. Eric Andre: Legalize Everything.

