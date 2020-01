Telewizor Samsung QLED Q60 i soundbar Q60R – do serialu „Watchmen”? Para idealna!

W naszej grudniowej recenzji przyjrzeliśmy się bliżej zachwalanej bliźniaczej parze technologicznej – telewizorowi QLED Q60 oraz soundbarowi Samsung Harman Kardon Q60R. Telewizor oraz soundbar dołączyli do całkiem sporej rodziny telewizorów Samsung już w ubiegłym roku, a my mieliśmy okazję przyjrzeć mu się bliżej w poprzednim miesiącu. I to nie przy byle jakiej produkcji. Watchmen to najnowszy serial HBO słynący z ciekawych, surrealistycznych niekiedy wizualiów oraz świetnej ścieżki dźwiękowej Trenta Roznera i Atticusa Rossa, jeśli więc szukamy dobrego sprzętu do oglądania filmów, warto przetestować go na tak świetnie dopracowanej graficznie i udźwiękowionej produkcji.

Najpierw – specyfikacja

Szukając odpowiedniego telewizora zastanawialiśmy się nad czymś, co nie wysuszy portfela miłośnika filmów. Do serii Q60 należą telewizory LCD, które posiadają sztandarowe rozwiązanie Samsunga, czyli szeroką paletę barw uzyskaną dzięki technice kropek kwantowych (ang. quantum dots), stąd nazwa QLED (Quantum dot LED). Producent chwali się między innymi takimi cechami telewizora oraz proponuje zakup soundbaru Harmon Kardon Q60R:

100% Natężenie Kolorów , dzięki technologii Quantum Dot , wypełni ekran pięknymi, nasyconymi barwami.

, dzięki technologii , wypełni ekran pięknymi, nasyconymi barwami. Procesor Quantum 4K poprawia obraz w czasie rzeczywistym, zapewniając najwyższą jakość obrazu i więcej szczegółów.

poprawia obraz w czasie rzeczywistym, zapewniając najwyższą jakość obrazu i więcej szczegółów. Tryb Gry oraz technologia FreeSync pozwolą graczom przejąć pełną kontrolę podczas wirtualnej rozgrywki.

oraz technologia FreeSync pozwolą graczom przejąć pełną kontrolę podczas wirtualnej rozgrywki. Tryb Ambient sprawi, że nawet wyłączony ekran będzie przyciągał spojrzenia.

sprawi, że nawet wyłączony ekran będzie przyciągał spojrzenia. Smart Hub i Jeden Pilot to łatwiejszy dostęp do ulubionych treści.

i to łatwiejszy dostęp do ulubionych treści. Soundbar Samsung Harman Kardon Q60R z technologią Samsung Acoustic Beam zapewni dynamiczny i przestrzenny dźwięk, dzięki któremu widzowie przeniosą się w centrum akcji.

QLED Q60 jest telewizorem smukłym, osadzonym na szeroko rozstawionych nóżkach. Elementy wykonane są z wysokiej jakości materiału, a testujący nie miał problemów (choć oczywiście odradzamy tego) z montażem telewizora w pojedynkę. Minimalistyczne ramki są niezauważalne, więc skupiamy się przy oglądaniu w stu procentach na obrazie serialu. Dzięki Systemowi Maskowania Kabli podłączone do telewizora przewody mogą być ukryte w tylnej części obudowy i stojaku do telewizora. Całość kontroluje ponownie technologia Smart Hub i jeden minimalistyczny pilot.

Kolory

Telewizor do testów serialowych musi więc cechować się nasyconymi barwami oraz dobrą współpracą z aplikacjami streamingowymi, w tym przypadku HBO GO. Tutaj zastosowano matrycę LCD typu VA, która zapewnia wyższy kontrast od matryc LCD typu IPS. Odwzorowanie barw w ustawieniach nazwanych roboczo „film” jest bardzo dobre. Odcienie kolorów są naturalne, a w przypadku serialu Watchmen (w którym w drugiej połowie sezonu pojawia się postać świecącego na niebiesko Doktora Manhattana) widać jak na dłoni, że jest to idealny telewizor do oglądania produkcji opierających się na kontraście. Telewizory z serii Q60 zapewniają 100-procentowe natężenie barw (ang. color volume), co przekłada się na przejrzystość scen rozgrywających się w ruchu. Wśród testowanych dotychczas telewizorów ten miał najlepszą jakość detali w cieniach obrazu. Technologia procesora Quantum HDR dba o odpowiedni poziom odwzorowania szczegółów także w bardzo ciemnych i w bardzo jasnych scenach, co zapewnia świetną rozrywkę nawet przy oglądaniu mrocznych, nocnych fragmentów produkcji serialowej, a takich Watchmen rzecz jasna nie brakuje, ponieważ akcja rozgrywa się zazwyczaj w nocy.

Dźwięk

Do telewizora dostosowano soundbar Samsung Harman Kardon Q60R, stworzony we współpracy z mistrzami akustyki z firmy HR. W tym modelu znajdziemy technologię Samsung Acoustic Beam, dzięki której brzmienie jest pełniejsze, co jest zasługą m.in. unikatowej konstrukcji. Dźwięk oraz muzyka z serialu są przejrzyste, można je wyabstrahować, a pomaga w tym technologia adaptacji, która wzmacnia dialogi nawet przy niskim poziomie głośności. Specyfikacja soundbaru Q60R:

Liczba kanałów: 5.1

Typ głośników: soundbar z bezprzewodowym subwooferem

Ilość głośników w listwie: 8, w tym głośnik centralny i głośnik skierowany ku górze

Moc całkowita: 360 W

Rozmiar membrany subwoofera: 6,5″

Odtwarzane nośniki / formaty

Formaty: MP3, WMA, AAC, OGG, WAV

Właściwości wideo

4K Pass -through

HDR

3D Video Pass

Właściwości audio

Dolby Digital 5.1 / DTS 5.1

Surround Sound Expansion

Liczba trybów DSP: 4 (SSE, Gry Pro, Standard, Adaptive)

Technologia Acoustic Beam

Tryb Gry Pro

Funkcja adaptacji dźwięku w zależności o ścieżki dźwiękowej

Inne

Wi-Fi

Wejście HDMI

Wyjście HDMI

HDMI-CEC

Kanał zwrotny audio (ARC)

Optyczne wejście audio

Bluetooth 2.1

Bluetooth Power On

Auto Power Link

Kompatybilność z zestawem bezprzewodowych głośników SWA-8500S

Wymiary

Soundbar: 1100 * 59 * 100 mm

Subwoofer: 205 * 353 * 303 mm

Podsumowanie serialomaniaka

Telewizor Samsung QLED Q60 i przeznaczony mu soundbar Q60R sprawdzają się wyśmienicie przy tak zwanym bind-watchingu serialu pokroju Watchmen – świetnie udźwiękowionego oraz zaskakującego wizualnie. Wysoki kontrast barw, dobre ich nasycenie oraz technologia odwzorowania szczegółów pozwalają cieszyć się seansem oraz pomagają widzowi w ułożeniu wszelkich zagadek, jakie porozrzucał serial Damona Lindeloffa (a, jak pisaliśmy w naszej recenzji – jest to produkcja oparta na smaczkach oraz drobnostkach do wyłapania). Polecamy ten telewizor nie tylko serialomaniakom.