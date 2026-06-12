Dwa filmy Friza i Ekipy w 2026 roku! Daty ujawniono podczas Forum Wokół Kina w Rzeszowie

Podczas Forum Wokół Kina w Rzeszowie ogłoszono nowe projekty Ekipy i Friza. Największą niespodzianką okazała się data premiery filmu 100 dni: Misja Zeus, czyli kontynuacji kinowego hitu 100 dni do matury. Poznaliśmy także szczegóły nowej animacji inspirowanej psami Friza i Wersow.

Po sukcesie 100 dni do matury Friz i Ekipa nie zamierzają zwalniać tempa. Podczas branżowego wydarzenia Forum Wokół Kina dystrybutor Next Film ujawnił pierwsze informacje o dwóch nowych produkcjach związanych z internetowymi twórcami. Jedna z nich trafi do kin już jesienią.

Ekipa i Friz z nowymi projektami kinowymi

Najważniejszą informacją dla fanów Ekipy jest potwierdzenie premiery kontynuacji 100 dni do matury. Film zatytułowany 100 dni: Misja Zeus pojawi się w polskich kinach 11 września. Na razie twórcy nie zdradzają szczegółów fabuły. Nie wiadomo również, którzy bohaterowie powrócą w nowej historii, jednak sam fakt powstania sequela nie powinien dziwić po sukcesie pierwszej części.

Drugim projektem zapowiedzianym podczas wydarzenia jest animacja Chmurka i Burza. Produkcja została zainspirowana psami należącymi do Friza i Wersow, które od lat pojawiają się w materiałach publikowanych przez influencerów. Film trafi do kin 4 grudnia.

Więcej informacji na Movies Room:

Ekipa i Friz buduje własne filmowe uniwersum

Zapowiedzi pokazują, że Friz i Ekipa coraz śmielej rozwijają działalność poza internetem. Po sukcesach na YouTubie, rynku muzycznym i kinowym twórcy stawiają teraz zarówno na pełnometrażowe filmy, jak i produkcje skierowane do najmłodszych widzów. Najbliższe miesiące pokażą, czy 100 dni: Misja Zeus powtórzy sukces poprzednika i czy Chmurka oraz Burza mają szansę stać się nowymi bohaterami dziecięcej animacji.

O czym opowiada 100 dni do matury?

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz… dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka. Czy genialny plan Kapsla się powiedzie? Czy chłopakowi uda się zmienić bieg wydarzeń i zatrzymać przyjaciół przy sobie?

„100 dni do matury” to wciągająca opowieść o pierwszych ważnych wyborach, przyjaźni i gotowości do zmian z udziałem topowych polskich influencerów. Zabawne i mądre kino dla nastolatków łączące ważne przesłanie z jakościową rozrywką. Zrealizowana z rozmachem produkcja o młodych i dla młodych z brawurową akcją w tle.

Reżyserem i autorem pomysłu filmu jest Mikołaj Piszczan, scenarzystą jest Łukasz Zdanowski, za produkcję odpowiadają Laniakea Pictures, Ekipa Holding oraz Watchout Studio. Dystrybucją w Polsce zajmuje się NEXT FILM.

Źródło: facebook.com / ilustracja wprowadzenia: fot. Karolina Grabowska