Neo QLED 4K QN100B – nowy, 98-calowy telewizor Samsung jest już dostępny w sprzedaży

Startuje sprzedaż telewizora Samsung Neo QLED 4K QN100B z ekranem o imponującej przekątnej 98”, który zmienia zwykły pokój w salę kinową, dostarczając widzom gigantycznych wrażeń. Ten debiutujący na rynku model zachwyci każdego, nawet najbardziej wymagających odbiorców, gwarantując im światowej klasy spektakl

w najwyższej jasności i żywych kolorach. To już trzeci telewizor o tak dużej przekątnej w ofercie firmy Samsung.

Olbrzymie telewizory przeznaczone do domowego użytku jeszcze niedawno wydawały się być melodią przyszłości lub też „luksusem” dostępnym dla nielicznych. Kiedyś możliwe do nabycia wyłącznie na indywidualne zamówienie, teraz z łatwością znajdziemy je w sprzedaży detalicznej w dużych sklepach. Wysoka rozdzielczość, innowacyjne technologie i nowoczesne podejście

do designu sprawiły, że Polacy pokochali duże ekrany i że coraz częściej goszczą one w naszych domach. Na przestrzeni lat zmieniała się także definicja dużego telewizora Samsung, obecnie to ekrany o przekątnej 65” i większe. Popyt według danych firmy na nie stale rośnie od 2018 roku i jest już znaczący. Według danych firmy Samsung, obecnie co piąty kupowany w Polsce telewizor ma już ekran o przekątnej 65 cali lub większy.

Neo QLED 4K QN100B – jakość i precyzja na najwyższym światowym poziomie

Telewizor Neo QLED 4K QN100B o przekątnej 98” to doskonały wybór dla miłośników realistycznego efektu kina w domowym zaciszu. Matryca Neo QLED o rozdzielczości 4K 120Hz

i technologia Quantum Mini LED sprawiają, że podświetlenie ekranu jest kontrolowane lepiej niż kiedykolwiek dzięki udoskonalonej, 14-bitowej skali luminancji. Teraz widz może cieszyć się seansami wzbogaconymi o niedostrzegalne wcześniej szczegóły. Nowoczesna technologia pozwala zachwycać się wyrazistymi detalami zarówno w ciemnych, jak i jasnych scenach. Znakomita funkcja Quantum HDR zapewnia natomiast najjaśniejszy obraz i najwyraźniejszy kontrast. Neuronowy Procesor AI Quantum 4K gwarantuje wyjątkowe widowisko

ze spektakularnym obrazem i kolorami zoptymalizowanymi pod kątem ogromnego, 98-calowego ekranu. A wszystko to dzięki Ekranowi Theatermax, dzięki któremu poczujemy się jak w kinie. Dodatkowo, Powłoka Antyrefleksyjna sprawia, że światło odbijające się od telewizora nie przeszkodzi nam w popołudniowym meczu lub wieczornym maratonie filmowym. Dzięki rozproszeniu odblasków możemy zająć dowolne miejsce w salonie i dać się wciągnąć

w najnowsze hity kinowe. Samsung Neo QLED 4K QN100B to telewizor, który opiera się na wiarygodnych kolorach PANTONE[1] – Certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE”

to dowód wiarygodnego odwzorowania kolorów. Oznacza to realne odtworzenie 2030 barw PANTONE i 110 nowo dodanych odcieni tonu skóry.

Doskonałe wrażenia dźwiękowe dostarczają wielokanałowe głośniki o potężnej mocy. Dźwięk Quad Base o mocy 120 W dostarcza zoptymalizowane efekty o kinowej jakości dzięki nowym głośnikom niskotonowym, rozmieszczonym zarówno na górze, jak i na dole. Magnum Sound dosłownie sprawia, że dom zamienia się w kino. A Dźwięk Podążający Za Obiektem pozwala jeszcze intensywniej doświadczać każdej oglądanej sceny. Dodatkowo, Dolby Atmos® (6.4.4CH)[2] w połączeniu z wbudowanymi wielokanałowymi głośnikami zapewniają niezwykle porywający dźwięk, dzięki któremu możemy poczuć, że znajdujemy się w samym środku akcji oglądanego filmu.

Smart TV Tizen oferuje natomiast dostęp do ponad 500 aplikacji, takich jak Netflix, YouTube, Disney+, TVP Sport oraz możliwość sterowania urządzeniami za pomocą SmartThings.

To jednak nie wszystko. 98″ Neo QLED 4K QN100B to także zapierający dech w piersi design

– pięknie prezentuje się z każdej strony dzięki eleganckiemu metalicznemu wykończeniu. Absolutnie Bezgraniczny Metaliczny Design to wyjątkowo smukły profil i efektowna metaliczna konstrukcja, która zapewnia widowiskowe wrażenia podczas oglądania. Jego satynowane wykończenie i klasyczny, atrakcyjny wygląd powodują, że staje się prawdziwą ozdobą każdego luksusowego wnętrza. Co więcej, Dopasowany Uchwyt (w zestawie), montowany równolegle do ściany, sprawia że telewizor prezentuje się niczym prawdziwy obraz.

Telewizor 98″ Neo QLED 4K QN100B jest dostępny w cenie 199 999 PLN (cena aktualna na dzień publikacji artykułu), można go kupić na stronie: https://www.samsung.com/pl/tvs/98-inch-tvs/

QLED Q80C i Neo QLED QN90A – poznaj pozostałe 98 calowe telewizory Samsung

W ofercie Samsung Polska dostępne aktualnie są aż trzy telewizory o przekątnej 98 cali. Oprócz

Neo QLED QN100B, od kilku miesięcy znajdziemy w niej również QLED Q80C oraz Neo QLED QN90A. Wszystkie te ekrany świetnie sprawdzają się w roli kina domowego. Jak przystało

na naprawdę duże telewizory wszystkie zapewniają widzom rozdzielczość 4K oraz przyjazny system Smart TV. Model QN90A, podobnie jak QN100B, wykorzystuje technologię Quantum Mini LED, która jest odpowiedzialna za precyzyjne sterowanie podświetleniem ekranu oraz jest tak samo wyposażony w Powłokę Antyrefleksyjną. Z kolei Q80C wyróżnia się m.in. smukłą konstrukcją oraz Bezpośrednim Strefowym Podświetleniem, który sprawia że każdy detal na kostiumach bohaterów lub strojach zawodników staje się niezwykle wyraźny, a kolory nasycone. Gęsto skoncentrowane strefy podświetlenia matrycy LED precyzyjnie regulują każdą scenę

i wydobywają z niej głęboką czerń i czystą biel, zapewniając jeszcze lepsze wrażenia. Niesamowity efekt zanurzenia się w filmowym świecie uwydatnia także Wzmocnienie Głębi Obrazu. Dzięki temu wszystkie pierwszoplanowe detale stają się niezwykle realistyczne

i wyraźne, a tło pozostaje bez zmian. Warto wspomnieć także o tym, że telewizor jest wyposażony w Smart Hub, który jest jeszcze bardziej intuicyjny w użytkowaniu. W dodatku posiada wbudowany Hub IoT, dzięki któremu domowy ekosystem połączonych urządzeń można zbudować bez dodatkowych modułów zewnętrznych.

[1] PANTONE LLC- amerykańskie przedsiębiorstwo, które 1963 r. wprowadziło PANTONE MATCHING SYSTEM®, narzędzie pozwalające na wierny wybór i spójną reprodukcję kolorów. Certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE” gwarantuje, że produkt może wiernie symulować pełną gamę kolorów PANTONE, co zostało udowodnione przez zespół PANTONE Advanced Color Technology (ACT).

[2] Wymagane źródło dźwięku w formacie Dolby Atmos®