Nowe spojrzenie na Finnegan’s Foursome. O czym opowiada film Edwarda Burnsa?

Marek Wasiński, 29 maja 2026

Właśnie udostępniono zupełnie nowe zdjęcie z nadchodzącego komediodramatu Edwarda Burnsa, pod tytułem Finnegan’s Foursome.

Zdecydowanie najbardziej rozpoznawalnym filmem z golfem w tle jest Farciarz Gilmore z Adamem Sandlerem w roli głównej. W tym roku czekają nas jednak aż dwie nowe propozycje, w których ta dyscyplina odgrywa istotną rolę. Jednym z nich jest film Finnegan’s Foursome.

Bohaterowie na nowym zdjęciu

Serwis Collider udostępnił ekskluzywnie zdjęcie z filmu. Widzimy na nim scenę, która rozgrywa się w pubie. Tam, Freddy i Teddy Finnegan dzielą się kuflem Guinnessa — prawdopodobnie w towarzystwie swoich dzieci. Jako synowie legendarnego golfisty Jacka Finnegana, który nauczył ich gry w golfa, od lat pozostają rywalizującymi ze sobą pasjonatami tego sportu.

W filmie, prośba ich ojca, by wrócili na ukochane nadmorskie pole golfowe, rozsypali jego prochy i kontynuowali tradycyjny turniej Finnegan’s Cup, wyciąga na powierzchnię dawne urazy i podsyca ego obu braci. Z czasem, podczas wspólnych przygód i nieporozumień, ich ciągłe sprzeczki zaczynają przeradzać się w szczerą, braterską więź. W końcu rozumieją, dlaczego ojciec tak bardzo chciał, by dalej grali razem.

Co wiemy o Finnegan’s Foursome?

W obsadzie filmu znaleźli się Brian d’Arcy James, Ian McElhinney oraz Erica Hernández i Brian Muller. Opowiada on historię dwójki braci, którzy wyruszają do Irlandii w ramach golfowej podróży. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Edward Burns, który gra również jedną z głównych ról.

Film został wyprodukowany przez Wild Atlantic Pictures oraz Marlboro Road Gang Productions. Scenariusz i reżyserię powierzono Edward Burns. Główne zdjęcia realizowano w Dublinie oraz hrabstwie Wicklow w Republice Irlandii w lipcu i sierpniu 2024 roku.

Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

Marek Wasiński

Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.

