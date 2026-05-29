Nowe spojrzenie na Finnegan’s Foursome. O czym opowiada film Edwarda Burnsa?
Marek Wasiński,
29 maja 2026
Właśnie udostępniono zupełnie nowe zdjęcie z nadchodzącego komediodramatu Edwarda Burnsa, pod tytułem Finnegan’s Foursome.
Zdecydowanie najbardziej rozpoznawalnym filmem z golfem w tle jest Farciarz Gilmore z Adamem Sandlerem w roli głównej. W tym roku czekają nas jednak aż dwie nowe propozycje, w których ta dyscyplina odgrywa istotną rolę. Jednym z nich jest film Finnegan’s Foursome.
Bohaterowie na nowym zdjęciu
Serwis Collider udostępnił ekskluzywnie zdjęcie z filmu. Widzimy na nim scenę, która rozgrywa się w pubie. Tam, Freddy i Teddy Finnegan dzielą się kuflem Guinnessa — prawdopodobnie w towarzystwie swoich dzieci. Jako synowie legendarnego golfisty Jacka Finnegana, który nauczył ich gry w golfa, od lat pozostają rywalizującymi ze sobą pasjonatami tego sportu.
W filmie, prośba ich ojca, by wrócili na ukochane nadmorskie pole golfowe, rozsypali jego prochy i kontynuowali tradycyjny turniej Finnegan’s Cup, wyciąga na powierzchnię dawne urazy i podsyca ego obu braci. Z czasem, podczas wspólnych przygód i nieporozumień, ich ciągłe sprzeczki zaczynają przeradzać się w szczerą, braterską więź. W końcu rozumieją, dlaczego ojciec tak bardzo chciał, by dalej grali razem.
Co wiemy o Finnegan’s Foursome?
W obsadzie filmu znaleźli się Brian d’Arcy James, Ian McElhinney oraz Erica Hernández i Brian Muller. Opowiada on historię dwójki braci, którzy wyruszają do Irlandii w ramach golfowej podróży. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Edward Burns, który gra również jedną z głównych ról.
Film został wyprodukowany przez Wild Atlantic Pictures oraz Marlboro Road Gang Productions. Scenariusz i reżyserię powierzono Edward Burns. Główne zdjęcia realizowano w Dublinie oraz hrabstwie Wicklow w Republice Irlandii w lipcu i sierpniu 2024 roku.
Tom Hardy nie został zwolniony z serialu Strefa gangsterów, a jego powrót w potencjalnym trzecim sezonie wciąż jest możliwy. Jak potwierdzają źródła, trwają rozmowy, które mają rozwiązać napięcia produkcyjne i doprowadzić do jego dalszego udziału w serialu.