Mutiny na nowym zdjęciu. Jason Statham szykuje się do akcji

Do sieci trafiło właśnie najnowsze zdjęcie z filmu Mutiny, zapowiadające sierpniową premierę widowiska z Jasonem Stathamem w roli głównej.

Jason Statham nie zwalnia tempa. Brytyjski aktor seryjnie produkuje kolejne filmy akcji. Choć nie są to obrazy wybitne, zawsze osiągają przyzwoite wyniki finansowe i cieszą się popularnością wśród widzów. W tym roku czeka nas jeszcze jedna produkcja z gwiazdorem w roli głównej, która właśnie doczekała się nowego zdjęcia.

Statham rusza do boju

Po tym jak zwiastun filmu pojawił się w kwietniu, teraz ukazały się nowe materiały, zapowiadające premierę Mutiny. Potwierdzają, że widzów czeka wyjątkowo intensywna i pełna akcji jazda bez trzymanki, w stylu Jasona Stathama.

Serwis Collider opublikował nowe zdjęcie, na którym Statham wciela się w Cole’a Reeda, byłego żołnierza sił specjalnych i byłego londyńskiego policjanta. Na nowym ujęciu bohater jest uzbrojony i gotowy do walki. Film opowiada o Reedzie, który na pokładzie statku postanawia pomścić śmierć swojego szefa miliardera oraz oczyścić swoje nazwisko z zarzutów o popełnienie zbrodni.

Statham często gra jednoosobową armię i dokładnie tak będzie również w nadchodzącej produkcji. Już po samym zdjęciu widać, że Reed zrobi wszystko, by dokonać zemsty, eliminując kolejnych przeciwników stojących mu na drodze.

New look at Jason Statham in action/ thriller "Mutiny". In theaters on August 21,2026. pic.twitter.com/Xu6CrvFSu8 — MoviePlus📺 (@MoviePlusx) May 29, 2026

Co jeszcze wiemy o Mutiny?

Nadchodzący thriller będzie pierwszą wspólną współpracą Stathama z reżyserem Jean-François Richetem, który wcześniej pracował z takimi gwiazdami jak Gerard Butler przy Plane oraz Mel Gibson przy Blood Father. W obsadzie obok Stathama znaleźli się również Annabelle Wallis, Roland Møller, Jason Wong, Arnas Fedaravicius oraz Adrian Lester.

Droga filmu na ekrany była dość długa. Był kręcony pod koniec 2024 roku, a pierwotnie premiera kinowa planowana była na styczeń 2026 roku, zanim ostatecznie przesunięto ją na lato. Obecnie thriller ma trafić do kin 21 sierpnia, w sam raz na koniec sezonu letnich blockbusterów.

Więcej o filmach na Movies Room:

Źródło: MovieWeb / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe