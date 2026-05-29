Pierwszy zwiastun filmu The Get Out. Russell Crowe uwalnia się od negatywnej energii

Russell Crowe kontynuuje udaną passę w kinie akcji i właśnie zadebiutował zwiastun jego najnowszego filmu, zatytułowanego The Get Out.

Russell Crowe mógł pozazdrościć Liamowi Neesonowi i po sześćdziesiątce rozwija karierę w kinie akcji. W ostatnich latach zagrał w takich tytułach jak The Weight, Kraven łowca, Strefa wroga, czy Pokerzysta. Niebawem zobaczymy go w kolejnym, pełnym emocji i akcji obrazie, zatytułowanym The Get Out.

Co przedstawia zwiastun?

W filmie Crowe posługuje się albańskim akcentem, wcielając się w Marco Kapaka. To zaskakująco sympatyczny i nieco ekscentryczny właściciela klubu, który po otarciu się o śmierć postanawia zostawić dotychczasowe życie za sobą. Oczywiście, nic nie idzie zgodnie z jego planem. Bohater musi dosłownie wystrzelać sobie drogę do wolności.

Jak pokazuje zwiastun, Marco zostaje okradziony przez parę zamaskowanych złodziei. Przez to zostaje wciągnięty w brutalną grę w kotka i myszkę. Groźby kartelu oraz tajemniczy kupiec, zamieniają jego plan ucieczki w śmiertelną pułapkę.

Co jeszcze wiemy o The Get Out?

Film (znany również pod tytułem Bear Country) ponownie łączy Crowe’a z reżyserem Derrickiem Borte. Wcześniej panowie współpracowali przy psychologicznym thrillerze akcji, Unhinged z 2020 roku. Obraz trafi do kin już 26 czerwca 2026 roku.

Oprócz Russella Crowe’a, w obsadzie znaleźli się także Aaron Paul, Nina Dobrev, Luke Evans, Teresa Palmer, Daniel Zovatto, Yasmin Kassim, Benedict Hardie, Steven Cragg, Josh McConville, Kartiah Vergara, czy Jolene.

Scenariusz filmu napisał Derrick Borte, a także Daniel Forte i Thomas Perry. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Lee Broda, Brando Eaton, Sammi Farber, Ram Getz, Diana Hull, Wes Hull, Phil Hunt, czy Michael Mortensen.

Źródło: MovieWeb / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe