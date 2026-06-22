Pierwsze spojrzenie na film Werwulf Roberta Eggersa

W sieci zadebiutowała pierwsza fotografia z filmu Werwulf Roberta Eggersa. Reżyser po raz kolejny dostarczy bardzo mroczne dzieło.

Jak najpewniej wiecie za parę miesięcy nastąpi premiera najnowszego filmu Roberta Eggersa. Projekt wzbudził ogromne zainteresowanie wśród fanów reżysera, kiedy to zdradził, że Werwulf może być jego najmroczniejszym dziełem. Film trafi do amerykańskich kin 25 grudnia 2026 roku, natomiast polska premiera została zaplanowana na 1 stycznia 2027 roku. Do tej pory niestety nie otrzymaliśmy żaden zapowiedzi czy zwiastuna filmu. W sieci pojawiło się natomiast pierwsze oficjalne zdjęcie z produkcji.

Pierwszy kadr z Werwulf

Niestety wspomniana fotografia nie zdradza właściwie nic o filmie Werwulf, ale musimy przyznać, że jest niezwykle klimatyczna. Po prawej stornie kadru można dostrzec ślepia tytułowego bohatera, który czai się w ciemnościach. Materiał jest jednak potwierdzeniem, że Werwulf faktycznie będzie bardzo mrocznym dziełem Eggersa. Czekacie na premierę filmu?

Wszystko, co powinniście wiedzieć przed seansem

Za reżyserię odpowiadać oczywiście będzie Robert Eggers. Scenariusz filmu Eggers napisał wspólnie z Sjón, z którym wcześniej współpracował przy Wikingu. Sam reżyser określił Werwulfa jako najmroczniejszy scenariusz, jaki napisał w swojej karierze.

Akcja filmu rozgrywać się ma w XIII-wiecznej Anglii. Fabuła skupiać się ma na niewielkiej społeczności żyjącej na odizolowanych terenach wiejskich, gdzie mieszkańcy zaczynają doświadczać serii niepokojących wydarzeń związanych z tajemniczą istotą ukrywającą się we mgle. Lokalny folklor, przesądy i ludowe wierzenia stopniowo przestają być jedynie opowieściami, gdy mieszkańcy stają w obliczu realnego zagrożenia.

Jakiś czas temu reżyser potwierdził, że film ma wykorzystywać język odpowiadający realiom epoki.

W głównych rolach wystąpią Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe oraz Ralph Ineson. W obsadzie znaleźli się również Jack Morris, Bodhi Rae Breathnach, Jan Bijvoet oraz Ritchi Edwards. Dla części aktorów jest to kolejne spotkanie z Eggersem po wcześniejszej współpracy przy Nosferatu, Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii czy The Lighthouse.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały prasowe