George Lucas zaliczył występ w nowym filmie o Minionkach

Okazuje się, że George Lucas jest wielkim fanem Minionków. Z tego właśnie powodu dostał rolę w Minionkach i straszydłach.

Najnowsza animacja od Illumination zawita w Polskich kinach już za parę dni. Minionki i straszydła na wielkim ekranie zadebiutują dokładnie 1 lipca. Pierwszy film z uniwersum Minionków, czyli Jak ukraść księżyc swoją premierę miał w 2010 roku i od razu podbił serca widzów i krytyków na całym świecie. Żółte stworki mają także swoich wielbicieli wśród znanych osobistości. Jedną z takich osób jest twórca Gwiezdnych wojen.

George Lucas uwielbia Minionki

W rozmowie z serwisem Collider Chris Meledandri, producent filmu, ujawnił, że do jego pierwszego spotkania z George Lucasem doszło, dzięki Minionkom. Okazuje się bowiem, że Lucas uwielbia te żółte stworki.

Miałem przywilej poznać George’a około dwa lata temu. Powodem naszego spotkania było to, jak bardzo kocha filmy Illumination, a szczególnie Jak ukraść księżyc, a jeszcze bardziej Minionki. To było niesamowite przeżycie dowiedzieć się o tym, a później podzielić się tą informacją z całym zespołem, ponieważ oczywiście George należy do bardzo wąskiego grona osób, które cały nasz zespół darzy wręcz niewyobrażalnym szacunkiem.

Meledandri zdradził także, że podczas pracy nad Minionkami i straszydłami narodził się pomysł, żeby w jednej z ról obsadzić Lucasa, skoro jest takim wielkim fanem bananolubnych postaci.

W trakcie pracy nad historią pojawił się koncept na pewną postać. Powiedziałem reżyserowi Pierre’owi Coffinowi , który napisał scenariusz wspólnie z Brianem Lynchem, a także producentowi Billowi Ryanowi: „A co, gdybyśmy mogli mieć George’a?”. Odpowiedzieli: „Chyba żartujesz?”. Sam nie miałem pojęcia, czy to możliwe, ale odpowiedź „tak” przyszła błyskawicznie.

Wszystko, co powinniście wiedzieć przed seansem

Akcja filmu koncentruje się na Minionkach, które podejmują próbę stworzenia własnego filmu o potworach. W związku z tym rozpoczynają poszukiwania różnego rodzaju legendarnych stworzeń i istot znanych z podań, mitów oraz opowieści grozy. W trakcie podróży odwiedzają wiele miejsc, gromadząc materiały do swojego projektu filmowego.

W oryginalnej wersji językowej głosów użyczyli między innymi Pierre Coffin jako Minionki, Romesh Ranganathan jako doktor Nefario oraz Amy Sedaris jako Mary IV. W obsadzie znajdują się również Christoph Waltz (Bękarty wojny), Allison Janney (I, Tonya), Jeff Bridges (Big Lebowskie), Jesse Eisenberg (Brooklyn 99) oraz Zoey Deutch (Zombieland: Kulki w łeb). Niestety na chwile obecną nie wiadomo, w jakie postacie wcielą się aktorzy.

Film został wyreżyserowany przez Pierre’a Coffina, który odpowiadał również za wcześniejsze odsłony serii. Scenariusz napisał z kolei Brian Lynch, autor scenariuszy do filmów z uniwersum Minionków.

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Źródło: variety.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Minionki i straszydła