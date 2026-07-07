Sacha Baron Cohen powraca jako Ali G! Po latach zakończył zdjęcia do tajnego filmu

Po ponad dwóch dekadach od premiery Ali G Indahouse Sacha Baron Cohen ponownie wcieli się w jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych postaci. Aktor zakończył już zdjęcia do nowego filmu z Ali G, który przez cały okres produkcji powstawał w ścisłej tajemnicy.

Sacha Baron Cohen od lat słynie z projektów realizowanych z dala od medialnego rozgłosu. Tak powstawały kolejne odsłony Borata, a podobną strategię zastosowano również przy jego najnowszym przedsięwzięciu. Jak wynika z najnowszych doniesień, zdjęcia do nowego filmu z Ali G zostały już zakończone, co oznacza powrót bohatera, od którego rozpoczęła się międzynarodowa kariera brytyjskiego komika.

Ali G wraca na wielki ekran

Nowy film ma ponownie skupić się na Ali G – fikcyjnym samozwańczym reporterze i entuzjaście kultury hip-hopowej, który zasłynął z przeprowadzania absurdalnych wywiadów z politykami, naukowcami i celebrytami. To właśnie ta postać przyniosła Cohenowi ogromną popularność dzięki programowi Da Ali G Show, a w 2002 roku doczekała się kinowego filmu Ali G Indahouse. Nowa produkcja była realizowana całkowicie poza zasięgiem mediów. Twórcy nie ujawniali informacji o zdjęciach ani szczegółów fabuły, co przypomina sposób, w jaki powstawały filmy z serii Borat. Na razie nie wiadomo również, kiedy produkcja trafi do widzów.

Przedstawiciele Sashy Barona Cohena nie komentują doniesień o zakończeniu zdjęć. Brak oficjalnych informacji tylko podsyca zainteresowanie projektem, zwłaszcza że aktor od lat konsekwentnie unika ujawniania szczegółów swoich komediowych przedsięwzięć przed premierą. Według dostępnych informacji film został już ukończony na etapie zdjęć, a obecnie ma znajdować się w postprodukcji.

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O czym jest Ali G Indahouse?

Raper Ali G kocha jaskrawe ciuchy, biżuterię, dobry sprzęt nagłośnieniowy w samochodach i… szkołę, którą prowadzi. W przerwach między słuchaniem muzyki, a pakowaniem się w kłopoty, Ali uczy miejscowe dzieciaki, jak przetrwać na ulicy. Kiedy dowiaduje się, że jego ulubione centrum edukacyjne ma być zamknięte, urządza protest i skupia na sobie uwagę lidera partii rządzącej. Tym samym niczym pionek w grze trafia na polityczną szachownicę. Zupełnie nieświadomy swojej roli (i spisku, mającego obalić premiera Wielki Brytanii, w którym chcąc nie chcąc bierze udział) Ali staje się głosem społeczeństwa i… zyskuje na popularności. A wraz z nim sam premier. Film dla wielbicieli komediowego, momentami dalekiego od brytyjskiej powściągliwości, talentu Sachy Barona Cohena, rapowych kawałków, półnagich dziewczyn i przyciągającej wzrok biżuterii.

Źródło: vaiety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe