Gwiazda Obsesji chce dołączyć do MCU. Spotkała się już z reżyserem nowych X-Men

Inde Navarrette, która dzięki sukcesowi filmu Obsesja znalazła się na celowniku Hollywood, nie ukrywa, że chętnie zasiliłaby szeregi MCU. Co więcej, aktorka potwierdziła, że miała już okazję spotkać się z Jake’em Schreierem – reżyserem Thunderbolts* i przygotowywanego rebootu X-Men.

Po sukcesie Obsesji kariera Inde Navarrette wyraźnie nabrała rozpędu. Aktorka coraz częściej pojawia się w branżowych rozmowach dotyczących przyszłych dużych projektów, a sama otwarcie mówi o swoich zawodowych ambicjach. W najnowszym wywiadzie zdradziła, że marzy o dołączeniu do Marvel Cinematic Universe i potwierdziła, że miała już okazję spotkać się z Jake’em Schreierem, który przygotowuje nową odsłonę X-Menów. Choć na razie nie oznacza to angażu, jej słowa szybko rozbudziły spekulacje wśród fanów.

Sukces Obsesji otworzył jej nowe drzwi

Inde Navarrette należy dziś do grona aktorek, o których w Hollywood mówi się coraz częściej. Po sukcesie filmu Obsesja, który zdobył uznanie krytyków i osiągnął świetny wynik w światowym box office, 25-latka przyznała, że jej zawodowa sytuacja wyraźnie się zmieniła. W rozmowie z magazynem NYLON zdradziła, że dziś otrzymuje znacznie ciekawsze propozycje niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Jednocześnie podkreśliła, że największą zmianę dostrzega w swoim podejściu do castingu.

Aktorka przyznała, że po zakończeniu zdjęć do hitu przez pewien czas nie mogła znaleźć kolejnej pracy. Dorabiała m.in. wyprowadzając psy i prowadząc transmisje live, a kolejne odmowy odbijały się na jej pewności siebie. Dopiero sukces filmu sprawił, że zaczęła podchodzić do przesłuchań z większym spokojem i przekonaniem o własnych możliwościach.

Dołaczyć do MCU? Zdecydowanie

Podczas wywiadu Navarrette została zapytana, czy widziałaby się w produkcji Marvel Studios. Jej odpowiedź była krótka i jednoznaczna. Aktorka stwierdziła, że z chęcią dołączyłaby do Marvel Cinematic Universe. Wśród swoich wymarzonych projektów wymieniła również kino akcji w stylu Atomic Blonde oraz ekranizację powieści Fourth Wing.

Najciekawszą informacją okazało się jednak to, że Navarrette potwierdziła spotkanie z Jake’em Schreierem. Reżyser odpowiada za Thunderbolts*, a obecnie rozwija także reboot X-Men dla Marvel Studios. Aktorka nie ujawniła, czego dotyczyły rozmowy i nie zasugerowała, że bierze udział w castingu do konkretnej roli. Sam fakt spotkania natychmiast wywołał jednak spekulacje wśród fanów, którzy zaczęli zastanawiać się, czy Marvel rozważa jej udział w jednej z przyszłych produkcji. Na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji potwierdzających angaż Navarrette do MCU.

Więcej informacji na Movies Room:

Na razie bez konkretów co do MCU

Choć słowa aktorki z pewnością podsycą zainteresowanie fanów Marvela, obecnie wszystko sprowadza się do deklaracji chęci współpracy oraz potwierdzenia spotkania z Jake’em Schreierem. Marvel Studios nie ogłosiło jeszcze obsady nowych X-Menów, dlatego nazwisko Navarrette pozostaje jedynie jednym z wielu potencjalnych kandydatów, o których zaczyna mówić się w branży. Jeśli jednak jej kariera będzie rozwijać się w obecnym tempie, dołączenie do jednej z największych filmowych franczyz nie wydaje się nierealnym scenariuszem.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe