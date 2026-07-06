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Gwiazda Obsesji chce dołączyć do MCU. Spotkała się już z reżyserem nowych X-Men

Mikołaj Lipkowski, 7 lipca 2026

Inde Navarrette, która dzięki sukcesowi filmu Obsesja znalazła się na celowniku Hollywood, nie ukrywa, że chętnie zasiliłaby szeregi MCU. Co więcej, aktorka potwierdziła, że miała już okazję spotkać się z Jake’em Schreierem – reżyserem Thunderbolts* i przygotowywanego rebootu X-Men.

Po sukcesie Obsesji kariera Inde Navarrette wyraźnie nabrała rozpędu. Aktorka coraz częściej pojawia się w branżowych rozmowach dotyczących przyszłych dużych projektów, a sama otwarcie mówi o swoich zawodowych ambicjach. W najnowszym wywiadzie zdradziła, że marzy o dołączeniu do Marvel Cinematic Universe i potwierdziła, że miała już okazję spotkać się z Jake’em Schreierem, który przygotowuje nową odsłonę X-Menów. Choć na razie nie oznacza to angażu, jej słowa szybko rozbudziły spekulacje wśród fanów.

Sukces Obsesji otworzył jej nowe drzwi

Inde Navarrette należy dziś do grona aktorek, o których w Hollywood mówi się coraz częściej. Po sukcesie filmu Obsesja, który zdobył uznanie krytyków i osiągnął świetny wynik w światowym box office, 25-latka przyznała, że jej zawodowa sytuacja wyraźnie się zmieniła. W rozmowie z magazynem NYLON zdradziła, że dziś otrzymuje znacznie ciekawsze propozycje niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Jednocześnie podkreśliła, że największą zmianę dostrzega w swoim podejściu do castingu.

Aktorka przyznała, że po zakończeniu zdjęć do hitu przez pewien czas nie mogła znaleźć kolejnej pracy. Dorabiała m.in. wyprowadzając psy i prowadząc transmisje live, a kolejne odmowy odbijały się na jej pewności siebie. Dopiero sukces filmu sprawił, że zaczęła podchodzić do przesłuchań z większym spokojem i przekonaniem o własnych możliwościach.

Dołaczyć do MCU? Zdecydowanie

Podczas wywiadu Navarrette została zapytana, czy widziałaby się w produkcji Marvel Studios. Jej odpowiedź była krótka i jednoznaczna. Aktorka stwierdziła, że z chęcią dołączyłaby do Marvel Cinematic Universe. Wśród swoich wymarzonych projektów wymieniła również kino akcji w stylu Atomic Blonde oraz ekranizację powieści Fourth Wing.

Najciekawszą informacją okazało się jednak to, że Navarrette potwierdziła spotkanie z Jake’em Schreierem. Reżyser odpowiada za Thunderbolts*, a obecnie rozwija także reboot X-Men dla Marvel Studios. Aktorka nie ujawniła, czego dotyczyły rozmowy i nie zasugerowała, że bierze udział w castingu do konkretnej roli. Sam fakt spotkania natychmiast wywołał jednak spekulacje wśród fanów, którzy zaczęli zastanawiać się, czy Marvel rozważa jej udział w jednej z przyszłych produkcji. Na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji potwierdzających angaż Navarrette do MCU.

Więcej informacji na Movies Room:

Na razie bez konkretów co do MCU

Choć słowa aktorki z pewnością podsycą zainteresowanie fanów Marvela, obecnie wszystko sprowadza się do deklaracji chęci współpracy oraz potwierdzenia spotkania z Jake’em Schreierem. Marvel Studios nie ogłosiło jeszcze obsady nowych X-Menów, dlatego nazwisko Navarrette pozostaje jedynie jednym z wielu potencjalnych kandydatów, o których zaczyna mówić się w branży. Jeśli jednak jej kariera będzie rozwijać się w obecnym tempie, dołączenie do jednej z największych filmowych franczyz nie wydaje się nierealnym scenariuszem.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

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Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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