Pełnometrażowy debiut reżyserski Marcina Kwaśnego o sile przebaczenia i drugiej szansie z gwiazdorską! Oto Odzyskany

14 sierpnia do kin w całej Polsce trafi Odzyskany – pełnometrażowy debiut reżyserski Marcina Kwaśnego. To poruszający dramat o rodzinie, uzależnieniu, przebaczeniu i nadziei, pokazujący, że nawet najtrudniejsze doświadczenia mogą stać się początkiem nowej drogi. W głównych rolach wystąpili znakomici aktorzy: Filip Gurłacz, Maria Gładkowska i Andrzej Mastalerz, a autorem muzyki jest Robert Janson. Dystrybutorem filmu został Rafael Film.

Marcin Kwaśny, twórca filmu Odzyskany, podkreśla, że chciał opowiedzieć historię pokazującą, iż przeszkody pojawiające się na naszej drodze nie muszą oznaczać końca, lecz mogą stać się impulsem do zmiany i rozwoju. Taka perspektywa pozwala iść naprzód, zamiast zatrzymywać się w miejscu.

O czym jest Odzyskany?

Odzyskany to poruszający dramat o rodzinie, przebaczeniu i walce o drugą szansę. Głównym bohaterem jest Janek (Filip Gurłacz), młody mężczyzna od najmłodszych lat zmagający się z konsekwencjami alkoholizmu ojca (Andrzej Mastalerz). Opiekując się ciężko chorą matką (Maria Gładkowska), podejmuje coraz bardziej desperackie decyzje, aby zdobyć środki na leczenie i utrzymanie domu. Gdy wydaje się, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia, po latach nieobecności powraca ojciec – człowiek, który najbardziej go zawiódł.

Odzyskany podejmuje uniwersalne tematy przebaczenia, odpowiedzialności i odbudowy rodzinnych więzi. To przejmująca opowieść o utraconym dzieciństwie, tęsknocie za bliskością oraz nadziei, która potrafi odrodzić się nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

– „Odzyskany” jest filmem szczególnie bliskim naszej misji. Od początku istnienia Rafael Film staramy się być blisko człowieka – zarówno w chwilach radości, jak i cierpienia, w poszukiwaniu relacji, sensu i wiary. Wg statystyk temat uzależnienia od alkoholu dotyka setek tysięcy osób a także ich bliskich. Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić ten film do kin 14 sierpnia, w miesiącu trzeźwości w Kościele katolickim – mówi Przemysław Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film.

Kiedy zadebiutuje Odzyskany?

Odzyskany wejdzie na ekrany kin 14 sierpnia.

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Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe