Kogo zagra Sebastian Stan w Batman 2? Nowa rola potwierdzona

Jedno zdjęcie wystarczyło, by wśród fanów Batmana ponownie rozgorzała dyskusja o obsadzie Batman Part II. Sebastian Stan pokazał się w zupełnie nowym wizerunku, a Internet błyskawicznie zaczął spekulować, czy aktor zdradził właśnie, w kogo wcieli się w filmie Matta Reevesa.

Choć zdjęcia do kontynuacji filmu Batman trwają już od pewnego czasu, twórcy nadal pilnie strzegą szczegółów fabuły i tożsamości nowych bohaterów. Wiadomo jedynie, że do obsady dołączyli m.in. Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Sebastian Koch i Brian Tyree Henry. Oficjalnie nie ujawniono jednak, jakie postacie z uniwersum DC zagrają. Teraz jednak marvelowski Zimowy Żołnierz rozpalił spekulacje.

Sebastian Stan w Batman 2. To zdjęcie wywołało lawinę

Do sieci trafiła nowa fotografia Sebastiana Stana z ogoloną głową. To wystarczyło, by część fanów uznała, że aktor wcieli się w Victora Zsasza – psychopatycznego seryjnego mordercę, który w komiksach wyróżnia się charakterystycznym wyglądem i licznymi bliznami na ciele.

It has me thinking he could be playing Victor Zsasz. 👀 (Via @paintedstork_) pic.twitter.com/4qwEXhQODn — DC Universe Daily (@DCdaily) July 5, 2026

Od miesięcy wokół roli Stana krążą sprzeczne doniesienia. Początkowo pojawiały się informacje, że aktor zagra Harveya Denta, a Scarlett Johansson wcieli się w jego żonę Gildę. Później zaczęły pojawiać się przecieki sugerujące zmianę planów – według nich Dentem miałby zostać Brian Tyree Henry, natomiast Stan miałby sportretować właśnie Victora Zsasza.

Dodatkowe zamieszanie wywołał sam aktor podczas jednego z wywiadów. Mówiąc o pracy nad filmem, wspomniał, że czeka go współpraca z charakteryzatorami nad wyglądem swojej postaci i dodał, że zagra wiele ról w tym jednym filmie. Nie padło jednak ani razu nazwisko bohatera, co tylko napędziło kolejne spekulacje.

Więcej informacji na Movies Room:

Wszystko co do tej pory wiadomo o filmie

Za reżyserię ponownie odpowiadać ma Matt Reeves. Ze scenariuszem pomógł mu z kolei Mattson Tomlin. Po parunastu przesunięciach premiera filmu na chwile obecną zaplanowana jest na 1 października 2027 roku.

Do swoich ról powrócą Robert Pattinson (Batman), Jeffrey Wright (James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) oraz Colin Farrell (Pingwin). Na ekranie zobaczymy także Jayme Lawson oraz Gila Pereza-Abrahama. Lawson w filmie z 2022 roku wcieliła się w Belle Reál, czyli nową burmistrz Gotham City. Perez-Abraham sportretował z koeli funkcjonariusza Martineza, policjanta z Departamentu Policji w Gotham City. Z nowych członków obsady ujrzymy Scarlett Johansson, Sebastiana Stana oraz Charlesa Dance’a.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe