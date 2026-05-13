Stefan Kapičić gwiazdą Fantasy & Magic Con. Colossus z Deadpoola w Warszawie

Stefan Kapičić, znany fanom jako Colossus z serii Deadpool, dołącza do grona gwiazd Fantasy & Magic Con. To jedno z najmocniejszych ogłoszeń tegorocznej edycji warszawskiego konwentu.

Tegoroczny Fantasy & Magic Con ostro walczy o miano jednej z największych imprez dla fanów fantastyki, gier i popkultury w Polsce. Organizatorzy konsekwentnie rozbudowują line-up wydarzenia, stawiając zarówno na gwiazdy światowego kina i seriali, jak i aktorów związanych z czołowymi markami gamingowymi ostatnich lat. Jednym z najgłośniejszych ogłoszeń jest informacja o przyjeździe do Warszawy Stefana Kapičića – aktora, który zdobył międzynarodową rozpoznawalność dzięki roli Colossusa w filmach z uniwersum Deadpoola. To jednak dopiero jedna z wielu atrakcji zaplanowanych na lipcowy weekend na Torze Służewiec.

Colossus z Deadpoola pojawi się w Warszawie

Stefan Kapičić od lat buduje swoją pozycję zarówno w kinie superbohaterskim, jak i w świecie seriali oraz gier. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola Colossusa – potężnego mutanta z uniwersum Marvela, który stał się jednym z najbardziej charakterystycznych bohaterów filmowego Deadpoola. Na tym jednak jego dorobek się nie kończy. Aktor pojawił się również w Better Call Saul, a gracze mogą kojarzyć go z serii Call of Duty, gdzie użyczył głosu postaci Nikolaia. Kapičić ma także doświadczenie w kinie grozy – wystąpił w Demeter: Przebudzenie zła filmem inspirowanym książką Brama Strokera Dracula. Co więcej, aktora zobaczymy w nadchodzącym filmie science fiction, Shiver, reżyserowanym przez Tima Millera, gdzie partnerować mu będzie Keanu Reeves. Podczas Fantasy & Magic Con aktor będzie obecny przez oba dni wydarzenia. Fani będą mogli spotkać go na panelach, sesjach autografów oraz photo opach.

Baldur’s Gate 3 także obecne

Organizatorzy wyraźnie stawiają także na fanów RPG. Jednym z najgłośniejszych ogłoszeń ostatnich tygodni był udział Tima Downie, którego gracze pokochali za rolę Gale’a w Baldur’s Gate 3. Brytyjski aktor ma na koncie także występy w takich produkcjach jak Outlander, Paddington czy Good Omens. Co ciekawe, Downie działa również teatralnie i sam pisze sztuki sceniczne. Podczas konwentu pojawi się on na specjalnym panelu poświęconym Baldur’s Gate 3 razem z Crispinem Redmanem oraz Tracy Wiles, znaną fanom jako Jaheira z hitowego RPG od Larian Studios.

Clair Obscur: Expedition 33 kolejną mocną marką wydarzenia

Fantasy & Magic Con wyraźnie celuje również w fanów nowych hitów gamingowych. Do Warszawy przyjadą aktorzy i twórcy związani z Clair Obscur: Expedition 33 – jednej z najgłośniejszych premier ostatnich miesięcy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Billie Fulford-Brown, Kirsty Rider, Rich Keeble oraz Jennifer Svedberg-Yen odpowiedzialna za scenariusz oraz lokalizację gry. Niedzielny panel poświęcony produkcji ma być jednym z głównych punktów programu dla fanów współczesnych RPG i narracyjnych gier fantasy.

Resident Evil świętuje 30-lecie

Nie zabraknie również mocnej reprezentacji survival horroru. Organizatorzy konsekwentnie rozwijają blok poświęcony Resident Evil, który wpisuje się w obchody 30-lecia marki. W Warszawie pojawią się m.in. Nick Apostolides, Nicole Tompkins oraz Lily Gao. Dla fanów serii szczególnie interesujący może być fakt, że będzie to pierwszy konwent w karierze Lily Gao. Aktorka zdobyła popularność dzięki roli Ady Wong w Resident Evil 4 Remake oraz dodatku Separate Ways, ale widzowie mogą kojarzyć ją również z The Expanse czy nadchodzącej adaptacji Avatar: The Last Airbender. Do obecnej na wydarzeniu obsady Resident Evil dołączyli również Angela Sant’Albano, Eden Riegel oraz Emma Rose Creaner.

Fantasy & Magic Con rośnie w siłę

Patrząc na kolejne ogłoszenia, widać wyraźnie, że Fantasy & Magic Con coraz śmielej konkuruje z największymi wydarzeniami tego typu w Europie Środkowej. Organizatorzy łączą światy kina, seriali, gier i fantasy, tworząc line-up skierowany zarówno do fanów klasycznych marek, jak i najnowszych hitów popkultury. Tegoroczna edycja odbędzie się 11–12 lipca na Tor Służewiec.

Ilustracja wprowadzenia: Fantasy & Magic Con