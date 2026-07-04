Wiadomo, kogo zagrają DiCaprio i Bale w Gorączce 2

Po wielu miesiącach plotek, prawda w końcu wyszła na jaw. Wiemy, w kogo wcielą się DiCaprio i Bale w Gorączce 2.

W ostatnich kilku miesiącach po sieci krążyło bardzo wiele spekulacji dotyczących Gorączki 2. W głównej mierze dotyczyły one obsady filmu. W pewnym momencie nie było żadnej pewności, kto faktycznie wystąpi w Gorączce 2, ani w kogo się wcieli. Dziś wszelkie wątpliwości zostały w końcu rozwiane.

Kto wcieli się w kogo?

Portal The Wrap przyszedł z nowymi informacjami dotyczącymi nadchodzącego filmu Michaela Manna. Według ich źródeł Christian Bale wcieli się w Vincenta Hannę, którego w oryginalnym filmie z 1995 roku sportretował Al Pacino. Leonardo DiCaprio zagrać ma z kolei Chrisa Shiherlisa, w którego wcześniej wcielił się Val Kilmer. Ponoć aktor przez pół roku zastanawiał się, czy wcielić się w postać Kilmera, czy może DeNiro. Wybór jednak stanął na Chrisa Shiherlisa z powodu ograniczeń harmonogramu DiCaprio.

Serwis donosi także, że Stephen Graham jest w trakcie negocjacji dawnej roli Roberta DeNiro, czyli Neila McCauleya. Istotną postacią w filmie z 1995 roku była także Charlene Shiherlis garną przez Ashley Judd. Podobno o jej rolę stara się wiele hollywoodzkich aktorek.

Adam Driver wcielić ma się w rolę złoczyńcy, Otisa Wardella, zupełnie nowej postaci wprowadzonej w powieści Manna. Według doniesień Jason Clarke ma zagrać Nate’a, którego pierwotnie zagrał Jon Voight.

Co jeszcze wiadomo o filmie?

Prace na planie Gorączki 2 rozpocząć mają się już w listopadzie tego roku i mają potrwać około pół roku. Zdjęcia do filmu kręcone mają być w Los Angeles, Chicago, Paragwaju i Singapuru. W samym Los Angeles ekipa spędzić ma aż 77 dni. Za reżyserię filmu odpowiadać oczywiście będzie 83-letni Michael Mann, który wyreżyserował tytuł z 1995 roku. Budżet Gorączki 2 szacowany jest na około 170 mln dolarów. Na chwilę obecną data premiery filmu nie została ustalona.

O czym opowiadać ma Gorączka 2?

Scenariusz filmu oparty będzie na wydanej w 2022 roku powieści Gorączka 2, napisanej przez Michaela Manna i Meg Gardiner. Jest to zarówno sequel jak i prequel filmu z 1995 roku, sięgający lat młodości Neila McCauleya (Robert De Niro) i Vincenta Hanny (Al Pacino), ukazujący ich i historię przed spotkaniem w Los Angeles. Film ma opowiadać zarówno o wydarzeniach sprzed fabuły oryginału, jak i kontynuować wątki po finałowej konfrontacji.

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Źródło: thewrap.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne