Supergirl: Kobieta jutra – recenzja komiksuHarvey Dent pojawi się w Batman 2, ale nie zagra go Sebastian Stan! Aktor ma wcielić się superzłoczyńcęColin Farrell zdradza szczegóły Batman 2. Pingwin pojawi się tylko w dwóch scenachByły Superman uderzył w nową Supergirl. Jeden komentarz wywołał burzęPierwszy klip z Supergirl już w sieci! Zobaczcie spotkanie bohaterki z kuzynemBatman: Mroczny mściciel powróci już latem. Pierwsze spojrzenie na 2. sezon serialu

QUIZ: Rozpoznaj najlepsze filmy w historii

Mikołaj Lipkowski, 14 czerwca 2026

Czy potrafisz rozpoznać film po jednym ujęciu? Przed Tobą wyjątkowe wyzwanie dla prawdziwych kinomanów! W tym quizie sprawdzisz swoją wiedzę o największych dziełach światowego kina – od kultowych klasyków po współczesne arcydzieła. Każdy kadr kryje historię, emocje i niezapomniane sceny, które zapisały się w historii filmu.

Przyjrzyj się uważnie każdemu obrazowi i spróbuj odgadnąć tytuł filmu. Niektóre odpowiedzi będą oczywiste, inne mogą zaskoczyć nawet największych fanów kina. Gotowy na filmową podróż przez najważniejsze produkcje wszech czasów? Powodzenia i niech wygra najlepszy znawca kina!

Milczenie owiec
Męczenie owiec
Lot nad kukułczym gniazdem
Skazani na Shawshank
Ojciec chrzestny
Ojciec chrzestny: Ostatni rozdział
Ojciec chrzestny 3
Ojciec chrzestny 2
Jedna bitwa po drugiej
Wyspa tajemnic
Czas krwawego księżyca
Pewnego razu w... Hollywood
Batman
Lepiej być nie może
Lot nad kukułczym gniazdem
Lśnienie
Zobacz wyniki
Przeczytaj więcej
Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬