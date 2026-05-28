Kolejne nazwiska zasilają nowy Domek na prerii. Willa Dunn w obsadzie 2. sezonu

Choć nowa wersja serialu Domek na prerii platformy Netflix jeszcze nie zadebiutowała, właśnie poznaliśmy nazwisko aktorki, która dołączy do obsady jego 2. sezonu.

Wśród serialowych premier, nadchodzącego lata czeka nas reboot jednego z telewizyjnych klasyków. Domek na prerii powróci w nowej odsłonie. Co więcej, został już przedłużony na 2. sezon. Właśnie ogłoszono, że do jego obsady dołączyła młoda, utalentowana aktorka.

Kogo zagra Willa Dunn?

Willa Dunn (Zbrodnie po sąsiedzku) wcieli się w jedną z najbardziej rozpoznawalnych antagonistek z oryginalnego serialu, Nellie Oleson. Młoda aktorka dołączyła do produkowanej przez CBS Studios adaptacji książek Laury Ingalls Wilder. Będzie stałą członkinią obsady u boku jej gwiazdy, Alice Halsey. Sądząc po opisie postaci Nellie, reboot zamierza przedstawić ją nieco inaczej sposób niż oryginał.

Zgodnie z opisem bohaterki, Nellie to „rozpieszczona księżniczka najwyższej klasy i szkolna prześladowczyni. Inteligentna i niezwykle pewna siebie, cięta w języku, ale jednocześnie łatwo ją zranić. Żyje po to, by uprzykrzać życie Laurze Ingalls. Jednak pod maską wrednej dziewczyny kryją się wrażliwość i tęsknota za prawdziwą przyjaźnią — nawet jeśli sama nie do końca wie, jak ją zdobyć”.

EXCLUSIVE: In the most anticipated casting for Season 2 of Netflix‘s ‘Little House on the Prairie,’ Willa Dunn will play one of the most recognizable antagonists from the original series, Nellie Oleson.



Producentami serialu są CBS Studios oraz Anonymous Content. Funkcję producentki wykonawczej i showrunnerki pełni Rebecca Sonnenshine. Producentami wykonawczymi są także Joy Gorman Wettels dla Joy Coalition, Trip Friendly dla Friendly Family Productions oraz Dana Fox.

Co jeszcze wiemy o serialu Domek na prerii?

Nadchodzący serial telewizyjny oparty jest na serii książek autorstwa Laury Ingalls Wilder. Jest to druga telewizyjna adaptacja po kultowym serialu emitowanym pierwotnie w latach 1974–1983. Premiera została zaplanowana na 9 lipca 2026 roku na Netflix.

W obsadzie serialu zobaczymy Alice Halsey jako Laurę Ingalls, Luke’a Braceya jako Charlesa Ingallsa, Crosby Fitzgerald jako Caroline Ingalls, Skywalker Hughes jako Mary Ingalls, Jocko Simsa jako dr George’a Tanna, Warrena Christie jako Johna Edwardsa, Wrena Zhawenim Gottsa jako Good Eagle, Meegwuna Fairbrothera jako Mitchella oraz Alyssę Wapanatahk jako White Sun.

W obsadzie drugoplanowej znaleźli się także Xander Cole jako Little Pum, Willa Dunn jako Nellie Oleson, Barrett Doss jako Emily Henderson, Mary Holland jako Jemma James, Michael Hough jako Eli James, Kowen Cadorath jako Caleb, Thosh Collins jako Louis, Maclean Fish jako Adam Scott, Rebecca Amzallag jako Lacey Aubert i Idris Elba jako Rutting Bull.

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe