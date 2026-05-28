Ekipa Białego Lotosu bryluje na czerwonym dywanie w Cannes! Zobaczcie zdjęcia z planu 4. sezonu  

Otrzymaliśmy pierwsze zdjęcia z planu 4. sezonu Białego Lotosu. Na pierwszy ogień poszedł Festiwal Filmowy w Cannes.

Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes trwał od 12 do 23 maja. Najważniejszą nagrodę festiwalu, Złotą Palmę, zdobył Fjord Cristiana Mungiu. Jeśli na bieżąco śledziliście informacje związane z nadchodzącym sezonem Białego Lotosu, najpewniej wiecie, że część akcji rozgrywać ma się właśnie podczas tego prestiżowego wydarzenia. Ekipa serialu właśnie zawitała na słynnych canneńskich schodach.

Pierwsze zdjęcia z planu Białego Lotosu

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu 4. sezonu Białego Lotosu. Twórcy zdecydowali się rozpocząć zdjęcia od MFF w Cannes. Na zza kulisowych ujęciach można dostrzec canneńskie schody prowadzące do Pałacu Festiwalowego w Cannes. Nie mogło oczywiście zabraknąć również czerwonego dywanu. Na wspomnianych fotografiach znalazły się także gwiazdy serialu takie jak Laura Dern, Chris Messina czy Marrisa Long.

Wszystko co do tej pory wiadomo o 4. sezonie

Najnowsza odsłona Białego Lotosu przenieść ma nas z powrotem do Europy, a konkretniej na Lazurowe Wybrzeże we Francji. Zdjęcia kręcone będą natomiast w Saint-Tropez, Monako, Paryżu oraz Cannes.

W poprzednich sezonach serial wykorzystywał hotele sieci Four Seasons jako plan zdjęciowy dla fikcyjnego kurortu, ale tym razem ulegnie to zmianie. Jakiś czas temu portal Variety poinformował, że twórcy serialu zdecydowali się na luksusowy hotel Château de la Messardière w Saint-Tropez. Warto pamiętać, że zdjęcia do produkcji trwają zawsze parę miesięcy, a ekipa przez ten czas żyje w hotelu, w którym jest kręcony. Data premiery najnowszej odsłony Białego Lotosu na chwilę obecną nie jest znana.

W obsadzie 4. sezonu znaleźli się: Laura Dern (Historia małżeńska, Park Jurajski), Kumail Nanjiani (Fallout, I tak cię kocham), Chloe Bennett (Ucieczka z Chinatown, Agenci T.A.R.C.Z.Y.), Max Greenfield (Jess i chłopaki, Kłopoty z Alexem), Charli Hall (Moxie, Szkolne miłości), Jarrad Paul (Jestem na tak, Movie 43), Alexander Ludwig (Wikingowie, Przymierze), AJ Michalka (Nostalgia anioła, Super 8), Steve Coogan (Stan i Ollie, Kawa i papierosy), Caleb Jonte Edwards (Czarny śnieg), Chris Messina (Ostre przedmioty, Świat według Mindy), Ari Graynor (Mrs. America, The Disaster Artist), Vincent Cassel (Nienawiść, Czarny łabędź), Corentin Fil (Zbyt blisko słońca, Mając 17 lat), Nadia Tereszkiewicz (Moja zbrodnia, Rosalie), Ben Kingsley (Iron Man 3, Gandhi), Max Minghell (The Social Network, Opowieści podręcznej), Pekk Strang (Psy nie noszą spodni, Stary człowiek w poszukiwaniu escorta), modelka Marissa Long oraz debiutujący Dylan Ennis.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: hollywoodreporter.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z serialu Biały Lotos