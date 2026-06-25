Millie Bobby Brown wie jaki los spotkał Jedenastkę 

Millie Bobby Brown wie, czy Jedenastka przeżyła finał Stranger Things. Zawarła jednak tajny pakt z braćmi Duffer.

Artykuł będzie zawierał spoilery, więc jeśli nie oglądaliście jeszcze finałowego odcinka Stranger Things, radzimy wam nie czytać dalej. W finale serialu Jedenastka doszła do wniosku, że jedynym sposobem na ostateczne pokonanie Vecny i zniszczenie Drugiej Strony jest poświęcenie samej siebie. Zdaje sobie sprawę, że jej moce oraz więź z nadnaturalnym wymiarem są częścią problemu i dopóki istnieje, zagrożenie może powrócić. Pozostaje więc w Drugiej Stronie, gdy uruchomiony zostaje plan zniszczenia tunelu łączącego światy oraz otchłani będącej źródłem zagrożenia.

Potężna eksplozja zniszczyła wymiar i powstrzymała Vecnę, a sama Jedenastka zniknęła, pozostawiając swoich bliskich w przekonaniu, że oddała życie, aby uratować świat. Widzów z kolei zostawiono z pytaniem, czy Jedenastka rzeczywiście zapłaciła najwyższą cenę za ocalenie innych.

Millie Bobby Brown o losie Jedenastki

Millie Bobby Brown, która w Stranger Things wcieliła się w Jedenastkę, w podcaście Happy Sad Confused zdradziła, że wie jaki los spotkał jej bohaterkę. Aktorka dodała jednak, że zawarła pakt z twórcami serialu i na razie nie może zdradzić tej informacji.

Mówili coś w stylu: „Nie mów nikomu. To coś w rodzaju sekretnego przyrzeczenia”. Nikt inny nie wie. Wie tylko nasza trójka. I to, co zrobimy z tą informacją, zależy od nich.

Warto pamiętać, że jakiś miesiąc temu w tym samym podcaście Matt i Ross Duffer ujawnili, że mają zamiar dopiero za kilkanaście lat odpowiedzieć na pytanie, czy Jedenastka przeżyła, czy jednak nie. Dla przykładu podali Rodzinę Soprano, której finał został wyjaśniony dopiero dwie dekady później.

Mam nadzieję, że ludzi nadal będzie to obchodzić. To byłoby świetne. I wtedy wszystko powiemy.

Myślicie, że po takim czasie fanów Stranger Things nadal będzie interesowało rozwiązanie tej zagadki?

O czym opowiada serial Stranger Things?

Akcja serialu rozgrywa się w latach 80. w niewielkim miasteczku Hawkins, gdzie tajemniczo znika nastoletni Will Byers. Podczas poszukiwań chłopca jego przyjaciele i rodzina natrafiają na serię niewytłumaczalnych zjawisk oraz poznają zagadkową dziewczynkę o imieniu Eleven, posiadającą nadprzyrodzone zdolności. Wkrótce okazuje się, że w pobliżu działa tajny rządowy ośrodek prowadzący niebezpieczne eksperymenty, które doprowadziły do otwarcia przejścia do mrocznego, równoległego wymiaru zwanego Drugą Stroną.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: variety.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z serialu Stranger Things