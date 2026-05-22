Spider-Noir z pierwszym wynikiem Rotten Tomatoes. Recenzenci są zachwyceni… albo kompletnie rozczarowani

Do sieci trafiły pierwsze recenzje Spider-Noir, czyli aktorskiego serialu Prime Video osadzonego w świecie Spider-Mana. Produkcja z Nicolasem Cage’em wystartowała na Rotten Tomatoes z wynikiem 82%, ale reakcje krytyków są wyjątkowo podzielone – od określeń w stylu genialnie absurdalne po brutalne zarzuty o piękną nudę.

Spider-Noir od początku zapowiadał się jako jeden z najbardziej nietypowych projektów superbohaterskich ostatnich lat. Serial przenosi widzów do Nowego Jorku lat 30. i pokazuje mroczniejszą, noir’ową wersję Spider-Mana graną przez Nicolasa Cage’a. Po pierwszych recenzjach widać wyraźnie, że produkcja nie będzie tytułem dla każdego – ale właśnie to może okazać się jej największym atutem.

Spider-Noir startuje z 82% na Rotten Tomatoes

Po zdjęciu embarga na recenzje serial zadebiutował z wynikiem 82% w serwisie Rotten Tomatoes, choć ocena wciąż się zmienia. Na chwilę obecną serial podskoczył aż o 9 punktów procentowych. Większość opinii jest pozytywna, choć skala reakcji okazuje się bardzo ekstremalna. Krytycy albo mocno zakochali się w stylistyce serialu, albo kompletnie odrzucili jego eksperymentalny klimat. Wiele recenzji podkreśla, że Spider-Noir celowo odcina się od klasycznych produkcji Marvela i próbuje zrobić coś znacznie bardziej dziwnego oraz artystycznego.

Nicolas Cage kradnie cały serial

Najwięcej uwagi przyciąga oczywiście Nicolas Cage jako Ben Reilly – prywatny detektyw i jedyny superbohater Nowego Jorku lat 30. Część krytyków uważa jego występ za absolutnie fenomenalny.

Empire określiło kreację aktora jako:

Absurdalnie genialną i genialnie absurdalną mieszankę.

Równie entuzjastyczne było Radio Times:

Spider-Noir jest znacznie lepszy, niż tak frywolny spin-off ma jakiekolwiek prawo być.

IGN z kolei stwierdziło:

Pulpowy bohater Nicolasa Cage’a ożywia niezwykle entertainingowy i gatunkowo szalony serial.

Nie wszyscy kupili ten klimat

Nie brak jednak bardzo ostrych opinii. Variety nazwało serial:

Piękną nudą.

Recenzja zarzuca produkcji, że mimo świetnej stylistyki i klimatu zabrakło mocniejszej treści. The Hollywood Reporter przyznał natomiast, że serial potrafi być momentami świetną zabawą, ale problemem pozostaje nierówna narracja. AV Club szczególnie skrytykowało występ Cage’a, twierdząc, że jego styl gry momentami zamienia serial bardziej w pastisz niż pełnoprawną historię.

Co wiemy o Spider-Noir?

Jeśli chodzi o projekty związane ze Spider-Manem, Spider-Noir zapowiada się jako jedna z najbardziej oryginalnych produkci o perypetiach Człowieka Pająka. Serial powstał dzięki świetnemu występowi Cage’a jako Spider-Noir w Spider-Man: Uniwersum i stanowi jego pierwszą główną rolę w serialu telewizyjnym. W produkcji wystąpią także Li Jun Li, Lamorne Morris, Jack Huston, Gleeson, Abraham Popoola oraz Karen Rodriguez.

Serial będzie śledził losy Bena Reilly’ego w wykonaniu Cage’a — starzejącego się prywatnego detektywa, który jednocześnie jest superbohaterem w Nowym Jorku lat 30. XX wieku i zmaga się ze swoją przeszłością. To interesujące ujęcie koncepcji superbohatera, zwłaszcza że Reilly jest cyniczny, nieco rozczarowany i głęboko zanurzony w przestępczym półświatku.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe